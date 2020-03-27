Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Європарламент з початку березня працює у режимі карантину. Та цього тижня, попри те, що епідемія коронавірусу в Бельгії, зокрема в Брюсселі, набирає обертів, євродепутати зібралися на надзвичайну сесію, яка тривала усього кілька годин. Адже питання, пов’язані з поширенням пандемії коронавірусу в Європі, вимагають нагальних відповідей.

Сесія відбулася за присутності лише кількох десятків членів ЄП, деякі з них були у медичних масках. Решта стежили за дебатами онлайн і вперше в історії існування Європарламенту голосували дистанційно.

Президент ЄП Давід Сасоллі, відкривши сесію, довго й терпляче пояснював своїм колегам де і яким чином їм треба роздрукувати бюлетень для голосування, як ставити свій підпис, а потім, відсканувавши чи сфотографувавши бюлетень, відіслати його до Брюсселя. Він окремо наголосив, що Європарламент не може повністю припинити свою діяльність, навіть з огляду на поширення епідемії.

«Це єдиний спосіб, у який ми можемо служити нашим громадянам і працівникам медичної галузі, які жертвують своїми життями у госпіталях по всій Європі», - заявив він, ще раз зазначивши, що Європарламент продовжуватиме виконувати свою роль заради демократії.

Загалом участь у голосуванні щодо резолюції про термінові заходи, спрямовані на протистояння COVID-19, взяли 687 євродепутатів. У документі ЄП закликав уряди країн-членів ЄС ще більше зміцнити свою єдність, щоб успішно дати відповідь на виклики, які створила епідемія небезпечної хвороби. Євродепутати також закликали Єврокомісію ухвалити низку заходів, покликаних пом’якшити негативні наслідки, які матимуть на економіки держав-членів ЄС карантинні заходи, а також інвестувати у наукові дослідження коронавірусу.

Про європейську єдність перед загрозою епідемії говорила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прийшла на дебати в ЄП в одноразових рукавичках.

«Складно повірити в те, що за той короткий час, який минув від нашої останньої зустрічі у цій залі, світ так змінився. Страшний вірус щодня вбиває сотні європейців. Ми повністю змінили стиль свого життя й живемо за зачиненими дверима. На наших очах в серці Європи розгортається трагедія, ступінь якої важко усвідомлювати», - звернулася до зали Урсула фон дер Ляєн. Вона також наголосила, що «Європа у великому боргу перед лікарями, які щодня рятують наших батьків, друзів, сусідів, перед водіями, прибиральниками, вчителями, пекарями, продавцями», усіма тим, завдяки чиїй самовідданій праці люди можуть підтримувати нормальне життя у умовах карантину. Проте у суспільстві є сильніші речі, ніж коронавірус, - це любов та співчуття.

За словами очільниці Єврокомісії, завдяки повсякденним проявам доброти «у Європі живе надія». Вона висловила захват і вдячність тими людьми, які роблять закупки продуктів для літніх людей, власникам ресторанів, які готують гарячу їжу для лікарів, представникам фешен-індустрії, які шиють захисні маски та почали виготовляти замість парфумів дезінфікуючі засоби.

Вона також закликала уряди країн-членів ЄС гарантувати вільний рух товарів через кордони, щоб товари могли вчасно потрапляти на полиці магазинів.

«Наші громадяни дивляться на нас і питають: «А що буде далі?». І ми повинні думати про те, як рятувати людські життя сьогодні і про те, що трапиться завтра з бізнесом, робочими місцями, кредитними позиками», - сказала Урсула фон дер Ляєн, закликавши уряди країн-членів ЄС подбати про своїх громадян.

Представник групи соціалістів Хав’єр Морено Санчес висловив переконання, що ЄС має ухвалити План Маршалла, який допоможе країнам подолати економічні й соціальні наслідки кризи, пов’язаної з поширенням COVID-19.

Представник групи консерваторів Дерек Ян Еппінк запропонував свій варіант подолання економічних наслідків епідемії, закликавши національні банки надавати громадянам та компанії кредити під нуль відсотків.

Позафракційний депутат Ніколас Бей критично оцінив дії Єврокомісії в період епідемії. «Ми маємо величезний виклик, а ви – відсутні. ЄС не здатен навіть координувати заходи, які вживають окремі країни-члени. COVID-19 стане останнім цвяхом у труну неспроможної європейської бюрократії», - напророкував депутат.



