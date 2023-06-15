Євродепутати шоковані підривом дамби Каховської ГЕС і не мають жодних сумнівів із приводу того, хто саме скоїв цей масштабний злочин. Про це говорили члени Європарламенту під час об’єднаних дебатів, присвячених гуманітарним та екологічним наслідкам руйнування дамби та підтримці України на шляху до НАТО, що пройшли в межах пленарного засідання у Страсбурзі.

росія має відповісти за екоцид

Цієї гуманітарної та природної катастрофи не сталося б, якби росія не вторглася в Україну і не вела там незаконну агресивну війну, заявила міністр у справах ЄС Швеції Джессіка Росвалл — країни, яка головує у Європейській раді. За її словами, підрив греблі Каховської ГЕС — чергове порушення міжнародного права росією, зокрема міжнародного гуманітарного права. Винних в цьому та інших воєнних злочинах, скоєних в Україні, необхідно притягнути до відповідальності, наголосила Джессіка Росвалл.

«Ця безглузда атака — новий вимір звірств росії», — заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс, який теж узяв участь у дебатах. За даними Єврокомісії, від моменту вибуху на дамбі Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС підтримує постійний контакт з українськими екстреними службами. Допомогу Україні запропонували 14 країн Євросоюзу та учасниць Механізму цивільного захисту ЄС. Їй уже передали 76 човнів, понад 300 насосів та більш як 160 тисяч укриттів, повідомив Валдіс Домбровскіс.

Німецька євродепутат Віола фон Крамон-Таубадель нагадала, що про вірогідність підриву дамби Каховської ГЕС неодноразово застерігала західна розвідка. «Ми бачили відео, на якому видно, як росіяни звозять туди вибухівку. Від початку війни вони контролювали дамбу, її підірвано вибухом ізсередини, а не зовні», — сказала політик, зауваживши, що російські імперіалістичні інстинкти діють за принципом: «якщо ми не можемо цього мати, то воно не дістанеться нікому». Вона висловила впевненість, що росіяни підірвали дамбу, «бо в паніці відступають».

росія перешкоджає розслідуванню обставин руйнування дамби і обстрілює людей, яких евакуйовують із зони лиха, зазначила французька євродепутат Наталі Луазо. Вона зауважила, що жахливий терористичний акт, який скоїла росія в Новій Каховці, нагадує трагедію з літаком рейсу МН-17, який керовані росією бойовики збили з російського ЗРК «бук» в небі над Донбасом влітку 2014 року. «Тоді росія теж все заперечувала, але згодом правда стала для всіх очевидною», — сказала вона.

Підрив дамби Каховської ГЕС спричинив важкі наслідки для довкілля — це злочин екоциду, прописаний у законодавстві ЄС. На цьому наголосила фінська євродепутат Гайді Гаутула. «Ми зобов’язані зробити все від нас залежне, щоб рф притягнути до відповідальності за цей злочин», — зауважила вона.

Трагічні наслідки цього екоциду відчуватимуться роками, констатував португальський євродепутат Педро Маркес. Ключем до відновлення він назвав підтримку Євросоюзу: «Нам потрібно знайти гроші. Знадобляться мільярди євро, і ми маємо якомога раніше почати зі створення правової бази, щоб нарешті використати активи, конфісковані в путіна та його режиму».

Такої самої думки дотримується й естонський депутат Свен Міксер. Він заявив, що процес відбудови України буде довгим і складним, проте його треба починати вже сьогодні навіть попри війну. «росія має заплатити за все, що вона наробила. Для цього нам треба ухвалити закон про конфіскацію заморожених російських активів у ЄС, щоб хоч частково покрити збитки України від війни», — сказав депутат.

Справжні мирні переговори веде лише ЗСУ

Євродепутати наголошували, що Україні потрібна не лише фінансова та військова допомога партнерів, а й перспектива: чіткий шлях до членства в НАТО та швидкий початок переговорів про вступ до ЄС.

Щоб зупинити терористичний режим путіна, ЄС має бути сміливішим, ніж досі, вважає литовська євродепутат Раса Юкнявічене. «путіну подобається, коли світ його боїться. І я не впевнена, що ми вивчили всі уроки минулого», — зазначила вона.

Євродепутат, яка входить до складу Європейської народної партії, повідомила, що її політична група виступає за те, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі і на наступному саміті, що пройде у Вашингтоні, «Україні було прокладено дорогу до НАТО, яка розпочнеться, щойно завершиться війна».

Підрив Каховської дамби ще раз показав справжнє обличчя російської федерації, зазначила польська євродепутат Анна Фотига. Вона похвалила ЄС за надану Україні допомогу, але наголосила, що розвиток подій на фронті показує, що «кожен повинен збільшити зусилля для допомоги, бо необхідно робити значно більше, щоб Україна виграла цю війну. Ми повинні взяти до уваги волю українського народу і гарантувати вступ країни до НАТО та ЄС якомога швидше. Тут ідеться не про їхню безпеку — йдеться про безпеку кожного з нас».

Теракт, який росіяни скоїли в Новій Каховці, додасться до довгого списку їхніх злочинів в Україні, за які їх судитиме Міжнародний кримінальний суд. Він стане застереженням для тих, хто закликає сісти з путіним за стіл переговорів. Адже вони мають добре подумати перед тим, як довірити безпеку своїх країн підпису людини, яка особисто наказала скоїти цей злочин, вважає польський євродепутат Радослав Сікорський. «Справжні переговори ведуть хоробрі українські солдати. Хай береже їх Господь!» — сказав євродепутат.

Після дебатів на розгляд Європарламенту було подано шість проєктів резолюції про відновлення України та її інтеграцію в євроатлантичну спільноту. Голосування за остаточний текст, узгоджений між усіма політичними фракціями, має відбутися сьогодні після обіду.