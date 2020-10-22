«Наш уряд стане лідером євроінтеграційних прагнень України», — таку заяву під час учорашнього засідання Кабінету Міністрів зробив Прем’єр Денис Шмигаль. Він запевнив, що триватиме запровадження європейських правил, європейських стандартів, і це відбуватиметься одночасно в усіх секторах — від енергетики та інфраструктури до освіти й екології. Він підкреслив важливість проведеного перед засіданням уряду установчого засідання Державної комісії з координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, де сформовано чітку дорожню карту, яка передбачає ухвалення найближчим часом 50 законопроєктів і 100 нормативно-правових актів на рівні КМУ.

Уряд ухвалив кілька актів, які стосуються гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС. Зокрема, до парламенту буде передано законопроєкт про публічні консультації, що чітко визначить коло осіб і принципи, за якими проводитимуть консультації під час ухвалення рішень органами державної влади. За словами Прем’єра, це сприятиме розширенню прав і свобод наших громадян, а також розвитку громадянського суспільства.

Другий законопроєкт стосується мультимодальних перевезень — імплементується директива ЄС про спільні правила під час комбінованих перевезень для всіх, хто працює у галузі логістики, бізнесу, який має справу з перевезеннями. Цей крок сприятиме спрощенню процедур і заповненню всіх нормативних прогалин у цій галузі.

Ухвалено постанову, яка вдосконалює роботу «єдиного вікна» на митниці, що має сприяти зменшенню можливостей для корупції. Механізм «єдиного вікна» вдосконалюється в частині, яка стосується координації митниці й Держпродспоживслужби. Денис Шмигаль запевнив, що уряд не припинить перетворювати митницю на чесний та прозорий орган як організаційно, так і кадрово.

Ще Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження щодо участі уряду України у міжнародній ініціативі «Коаліції дій для сприяння досягненню гендерної рівності». Таке приєднання стане підтвердженням у широкому міжнародному форматі євроінтеграційних прагнень України та реалізації нашою державою міжнародних зобов’язань у галузі прав людини, боротьби з дискримінацією та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, особливо в умовах агресії та окупації частини території України.

На вибори — без малюків

Для уряду залишається одним з основних завдань боротьба з коронавірусом. Тому не обійшлося і без відповідних рішень. Додатково надано 540 мільйонів гривень на забезпечення дезінфекційними засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Прем’єр зауважив, що йдеться про формування безпечного простору в школах.

Денис Шмигаль закликав громадян узяти участь у виборах, які відбудуться 25 жовтня, бо вони важливі, адже завдяки їм майже півтори тисячі громад отримають у повному обсязі ресурси для формування комфортного життєвого простору. Він попросив максимально дотримуватися правил безпеки й не брати на виборчі дільниці неповнолітніх дітей.

«Прошу носити маски на виборчій дільниці, тримати соціальну дистанцію. Ще одне нестандартне прохання: по можливості беріть із собою власну ручку. Користуйтеся антисептиком до та одразу після відвідування виборчої дільниці», — закликав очільник уряду.

Засідання Кабінету Міністрів та урядові наради з наступного тижня відбуватимуться в онлайн-режимі, бо така вимога часу. На своєму прикладі уряд показуватиме важливість дотримання умов карантину.

Концепції та субвенції

Уряд ухвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку промислового картоплярства на період до 2025 року та Концепцію Державної цільової програми розвитку овочівництва на період до 2025 року. Затверджено план дій з розвитку зрошення в Україні до 2030 року, яке має розв’язати проблему посухи і втрати врожаю. Як зазначив Денис Шмигаль, план дій стосується розроблення та реалізації стратегії зрошення і дренажів. Робота почнеться з аудиту й інвентаризації всієї системи зрошення цього року.

Кабмін передбачив 300 мільйонів гривень субвенції на будівництво шляхопроводу «ХБК — Таврійський» у Херсоні. Цей об’єкт — недобудова вже багато років. Його розпочато ще 2012-го, потім була хвиля обіцянок 2017-го, і тільки тепер там почалися роботи.

«Наступного року ми точно його завершимо», — заявив Прем’єр. Шляхопровід має з’єднати два райони міста транспортною розв’язкою.

Кабінет Міністрів на засіданні визначив друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження — газету «Урядовий кур’єр», в якому у 2021 році розміщують повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформацію про процесуальні документи.