Президент Володимир Зеленський подякував Європарламенту та його Президентові Роберті Мецолі за послідовну підтримку України

У середу Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою. Це її четвертий візит в Україну за час повномасштабної російської війни.

Глава держави подякував Роберті Мецолі та Європарламенту за послідовну підтримку України, її незалежності, суверенітету та людей.

«Ми однаково сприймаємо ситуацію зараз: захист України — це захист Європи, допомога Україні — це допомога Європі», — сказав Володимир Зеленський.

Президент Європарламенту наголосила на посиленні подальшої допомоги Україні.

«Разом ми можемо довести росіянам, що їхні дії не залишаться без відповіді, і разом ми будемо робити це, щоб стримати їх і забезпечити мир», — зазначила Роберта Мецола.

Під час зустрічі обговорили ключові теми взаємодії України з європейськими інституціями. Глава держави акцентував, що наша країна розраховує на якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера та одностайну підтримку цього рішення всіма державами — членами Євросоюзу.

«Ми робимо те, що обіцяли, і розраховуємо, що Європейський Союз, лідери Європи виконуватимуть свою частину роботи — те, що стосується саме кластерів», — сказав Президент.

Володимир Зеленський відзначив відкриття офісу Європейського парламенту в Україні, що посилить координацію між Верховною Радою та Європейським парламентом.

«Європарламент має чітку позицію: ваше майбутнє — це Європа, і це частина необхідних безпекових гарантій, яких потребує ваша країна. Їх також потребує Європа», — зазначила Роберта Мецола.

Окрема увага — посиленню санкцій проти росії. Глава держави наголосив, що Україна очікує на схвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу і розраховує, що його буде спрямовано проти російських енергоресурсів та інфраструктури для торгівлі ними, банківського сектору і схем обходу санкційних обмежень. Ішлося й про те, як надати більшої європейськості позиціям Словаччини та Угорщини.

«Ми розраховуємо й на відповідні санкційні кроки Сполучених Штатів Америки. путін має відчути, що його намір продовжувати війну, продовжувати удари і зокрема переносити дестабілізаційну активність на такі країни, як Польща, Румунія, буде означати біль для росії», — сказав Володимир Зеленський.

Роберта Мецола зауважила, що Європарламент продовжуватиме послаблювати російську воєнну машину через механізми санкцій. За її словами, важливо відмовитися від використання російських енергетичних ресурсів і посилити обмеження проти тіньового флоту.

Сторони обговорили використання російських активів для захисту від російської агресії та відбудови України, допомогу з будівництвом укриттів для шкіл, дитячих садків, університетів і лікарень, підтримку програми безоплатного харчування для всіх українських школярів.

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Робертою Мецолою в одному з навчальних закладів Київщини, де вони мали змогу побачити, як працюють оновлені їдальня та харчоблок, профінансовані в межах програми Ukraine Facility. Дружина Президента зазначила, що загалом завдяки субвенціям Євросоюзу Україна змогла оновити й модернізувати харчоблоки та їдальні в більш ніж 200 школах.

«Для України важливо, щоб європейські партнери знали, що їхні субвенції витрачають ефективно для втілення всіх чотирьох основних цілей реформи шкільного харчування: посилення спроможності громад, відновлення та модернізація харчоблоків, розвиток кадрового потенціалу та популяризація здорового харчування серед дітей та їхніх рідних», — сказала Олена Зеленська.

Перша леді наголосила, що в підсумку і сільські школи, і школи у великих містах однаково сучасно облаштовані.

«Це засадничий принцип реформи шкільного харчування: діти з різних куточків країни мають право на рівний доступ до харчування, і не повинно мати значення, у наскільки маленькому чи віддаленому населеному пункті вони проживають», — додала Олена Зеленська.

Дружина Президента акцентувала, що зараз безкоштовне гаряче харчування отримують майже 2 мільйони дітей. Із наступного навчального року планують забезпечити безкоштовними обідами всіх учнів у країні. Для цього 6 тисяч шкільних кухонь потребують модернізації, а більш ніж 12 тисяч кухарів мають пройти навчання.

«Для України це не тільки про інфраструктуру. Це передусім про дітей, їхнє здорове майбутнє та забезпечене сьогодення. Дякуємо Євросоюзу, який допомагає нам це втілити», — підсумувала перша леді.

