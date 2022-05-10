Учорашній візит Президента Європейської ради Шарля Мішеля в Одесу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав символічним. Адже він відбувся того дня, коли в Європейському Союзі святкують День Європи. І відбувся саме в Одесу — вільне європейське багатонаціональне місто, в якому знайшли втілення найбільші європейські цінності: демократія, свобода слова, повага до прав людини.

«Одеса, як і багато інших міст нашої держави, вже зазнала руйнувань від російського агресора. Бомбардування Одеси російськими ракетами відбувається щодня. І вчора, і сьогодні, щодня окупант намагається знищити це прекрасне місто. І перед нами стоїть завдання відбудувати все зруйноване агресором», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент Секретаріату Кабміну.

Прем’єр подякував Президентові Євроради за готовність допомагати у відбудові демократичної України.

Говорив Денис Шмигаль і про те, що надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС стало б потужним сигналом підтримки для українського народу, а також відповіддю на воєнну агресію Росії та її спроби переглянути післявоєнний світоустрій. Він повідомив, що Україна передає ЄС відповіді на другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Сторони обговорили посилення санкційного тиску на росію. Як підкреслив Денис Шмигаль, важливо, щоб ЄС зберіг єдність та запровадив ембарго на імпорт нафти, адже це матиме величезний вплив на агресора.

Шарль Мішель зазначив, що ЄС готовий продовжувати тиск на кремль через запровадження санкцій і країни ЄС вже близькі до рішення про заборону імпорту російської нафти. Він запевнив, що вони підтримують ініціативу щодо відновлення зруйнованої інфраструктури України і зроблять усе, щоб допомогти нашій країні зупинити російську воєнну машину.

Співрозмовники зачепили питання розблокування українських морських портів і скоординували подальші спільні кроки для розв’язання питання забезпечення експорту української аграрної продукції.

Денис Шмигаль наголосив, що у світі вже зараз відчувають наслідки розв’язаної росією війни для глобальної продовольчої безпеки, адже з 24 лютого судноплавство в Чорному морі зупинено.

«Нині у морських портах України заблоковано майже 70 суден. Заблоковано 90 мільйонів тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати у країни Африки, Азії та Європи. Частину запасів вдалося вивезти автотранспортом і залізницею, інші ж стоять під обстрілами або їх захопили російські військові. Україна втрачає 170 мільйонів доларів щодня через заблоковані порти, а експортні можливості нашої країни впали більш ніж наполовину», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що кремль намагається дезінформувати світове співтовариство, щоб зняти із себе санкції, але провина в дефіциті продовольства у світі лежить лише на росії.

Шарль Мішель запевнив, що ЄС зробить усе можливе, щоб розв’язати проблему продовольчої катастрофи у світі.