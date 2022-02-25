Міжнародні організації, лідери країн, політичні діячі засуджують агресію Кремля проти України і закликають його негайно припинити військові дії. Сьогодні у Брюсселі розпочнеться терміновий віртуальний саміт країн-членів НАТО, на якому буде розглянуто кроки зі зміцнення оборони альянсу та способи допомоги Україні. Проте, як заявив учора на брифінгу після проведення Ради НАТО генсек альянсу Єнс Столтенберг, військових Північноатлантичного альянсу розміщено в Україні не буде. НАТО надаватиме нашій країні практичну та військову допомогу.

Шизофренічні ідеї проти цивілізації

«Наші думки з мужнім народом України. Попри заклики до керівництва Росії змінити курс і знайти дипломатичні рішення для всіх питань, ми побачили як мир на нашому континенті розлетівся на шматки. У нас іде війна у Європі за шкалою, яка, як ми думали, вже залишилася у далекому минулому», — сказав генсек. Він наголосив, що Росія розпочала «невиправдані і неспровоковані атаки на Україну і поставила під загрозу життя невинних людей». «Ракетні удари і наземні напади націлено на об’єкти військової інфраструктури та великі міста — це свідчення холоднокровного й давно планованого нападу», — заявив Єнс Столтенберг.

Він також наголосив, що попри дезінформацію та брехню, якою Москва намагається виправдати свої дії, «російське керівництво несе повну відповідальність за свої дії та втрачені людські життя». «Ми закликаємо Росію негайно припинити війну, вивести свої сили з України і повернутися на шлях дипломатії», — сказав генсек НАТО. Він нагадав, що НАТО протягом кількох останніх місяців попереджало про те, що Росія готує наступ на Україну, тому вдалося до заходів зі зміцнення своїх східних кордонів, які підсилено військовими літаками, кораблями та сухопутним контингентом.

У Північноатлантичному альянсі заявляють, що Росія зазнає тяжких наслідків від своїх дій. «Ми стоїмо непорушно, захищаючи наші цінності. Демократія і свобода переможе авторитаризм», — переконаний Єнс Столтенберг. Він запевнив, що НАТО солідарне з Україною і «разом із ЄС запровадило жорсткі економічні санкції проти Росії, аби вона заплатила високу ціну» за війну. За його словами, Північноатлантичний альянс зробив усе можливе, щоб Україна мала професійні і сучасні збройні сили, «які набагато краще підготовлені, ніж у 2014 році».

На запитання журналістів, чи готове НАТО продовжити обговорення вимог Москви, якщо вона цього попросить, Єнс Столтенберг відповів: Захід доклав дипломатичних зусиль і пропонував Росії діалог. «Але, як бачимо, поки ми намагалися знайти політичне рішення, росіяни продовжували стягувати війська і готувати напад. Вони зачинили двері для політичного рішення», — заявив генсек. Він також зауважив, що загрозлива риторика Путіна і дії Росії слугують підставою для того, щоб сказати: ми починаємо жити у нових реаліях. «Після того, що трапилося, Європа вже не буде такою, як вчора», — констатував генсек.

Темні часи

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн різко засудила напад Росії на Україну. «Ми засуджуємо невиправданий напад Росії на Україну найсуворішим чином, — написала вона в Twitter вранці 24 лютого. — У ці темні часи наші думки з Україною та невинними жінками, чоловіками й дітьми, які вимушені були стикнутися з цим неспровокованим нападом і тепер боятися за своє життя». Урсула фон дер Ляєн твердо пообіцяла: «Ми притягнемо Кремль до відповідальності». А глава Європейської Ради Шарль Мішель оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Його буде представлено голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн й потім схвалено урядами країн ЄС, повідомив Шарль Мішель. Він запевнив Україну в подальшій політичній, фінансовій та гуманітарній допомозі.

У Раді Європи заявляють, що Росія, напавши на Україну, грубо порушила Статут Ради Європи та Європейську конвенцію з прав людини. «Я закликаю владу Росії негайно і беззастережно припинити бойові дії та повернутися до дипломатії, щоб відновити мир і уникнути подальших руйнівних наслідків для всього континенту. Захист життя мирного населення має залишатися першочерговим питанням. Усі мої думки з Україною, її народом і владою», — йдеться у заяві генсека РЄ Марії Печончич-Бурич. Вона пообіцяла зібрати термінову зустріч Комітету міністрів РЄ і ПАРЄ, що «оперативно вжити необхідних заходів для реагування на поточну ситуацію».

«Путін обрав шлях кровопролиття»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц «найсуворішим чином» засудив напад Росії на Україну. Він назвав це «відвертим порушенням міжнародного права, яке не можна виправдати жодним чином». «Росія мусить негайно припинити цю військову атаку», — заявив німецький канцлер. Він анонсував проведення термінової зустрічі країн-членів G7, НАТО та ЄС. «Це жахливий день для України і чорний день для Європи», — констатував Олаф Шольц. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також анонсувала якнайжорсткіші санкції проти Росії. «Ми запровадимо повний пакет якнаймасивніших санкцій проти Росії», — пообіцяла дипломатка. За її словами, санкційна відповідь узгоджується з партнерами по ЄС, НАТО і країнами Великої сімки. «Німеччина шокована, але не безпомічна. Ми сьогодні прокинулися в іншому світі», — констатувала глава німецького МЗС. Вона вказала на те, що Росія порушує елементарні правила міжнародного правопорядку. «Україна не робила нічого, що виправдовувало б цей напад. Люди в Україні лише хочуть права на демократію і мир. Президенте Путін, ви ніколи не зможете зруйнувати цю мрію. Вона зростає в Україні, вона зростає і у вашій країні», — звернулася Анналена Бербок до російського диктатора.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну. Він повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. «Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Велика Британія та наші союзники дадуть рішучу відповідь», — пообіцяв британський прем’єр.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив напад Росії на Україну. Він вимагає негайного припинення агресії. «Франція рішуче засуджує рішення Росії почати війну проти України», — написав Еммануель Макрон на своїй сторінці у Twitter. Французький президент закликав Росію негайно припинити воєнну операцію в Україні. За його словами, Франція солідарна з Україною і стоятиме на її боці. Париж разом із партнерами й союзниками вживає заходів для досягнення завершення війни, запевнив Еммануель Макрон.

Росія веде війну проти України, і тому лише вона нестиме відповідальність за наслідки цих дій, заявив президент США Джо Байден. «Сполучені Штати, їхні союзники і партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності», — йдеться в поширеній Білим домом заяві Байдена.

Тим часом Китай заявив, що спостерігає за ситуацією після нападу Росії на Україну. Міністерство закордонних справ КНР закликало всі сторони конфлікту до «стриманості». «Китай пильно стежить за актуальною ситуацією, і ми закликаємо всі сторони зберігати стриманість і запобігти виходу ситуації з-під контролю», — зазначила речниця китайського МЗС Хуа Чуньін.