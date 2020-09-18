Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Ситуація в Білорусі стала однією із провідних тем сесії Європарламенту, яка завершилася у Брюсселі. У четвер євродепутати ухвалили резолюцію, в якій закликали провести нові президентські вибори у Білорусі та рекомендували Єврокомісії внести Олександра Лукашенка до санкційного списку. Резолюцію підтримали 574 євродепутати, 37 висловилися проти, 82 утрималися.

Європарламент заявив, що не визнає офіційних підсумків «так званих президентських виборів» у Білорусі від 9 серпня 2020 року, оскільки «ці вибори було проведено із кричущим порушенням усіх міжнародних стандартів». Після завершення 5 листопада 2020 року терміну повноважень чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка Європарламент більше не визнаватиме його главою країни, чітко вказано в документі. Євродепутати заявили, що підтримують нещодавно створену координаційну раду як «тимчасове представництво людей, котрі небезпідставно вимагають демократичних змін» у Білорусі.

Резолюція закликає запровадити санкції проти групи осіб, відповідальних за фальсифікацію підсумків виборів і жорстокі репресії в Білорусі, включно із президентом Олександром Лукашенком, наголошуючи, що Рада ЄС має запровадити санкції без зволікань у тісній координації з міжнародними партнерами. У зв’язку з цим євродепутати засудили масові арешти й переслідування мирних демонстрантів, громадських активістів і журналістів.

У документі наголошено на вагомій ролі у боротьбі білорусів за право мати вільні та чесні вибори у своїй країні жінок-опозиціонерок на чолі зі Світланою Тихановською. Резолюція вимагає негайного звільнення заарештованих членів координаційної ради й усіх тих, кого затримали за політичні переконання. У резолюції йдеться, що більшість білорусів вважають Світлану Тихановську переможницею президентських виборів і справжнім новообраним президентом Білорусі.

В іншій резолюції євродепутати засудили замах на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального за допомогою вдосконаленої формули нервово-паралітичної речовини «новічок». У тексті зазначено, що цю отруту можна виготовляти лише у державних військових лабораторіях і її не можуть придбати будь-які приватні особи. А це означає, що за отруєнням Навального стояла саме російська влада.

Депутати Європарламенту наголошують, що спроба вбивства Навального була частиною системних намагань Кремля «приглушити дисидентські голоси в Росії зокрема задля впливу на місцеві та регіональні вибори», які відбулися в РФ 11—13 вересня.

«Ця справа — лише один з елементів загальної російської політики, зосередженої на пригнічувальній внутрішній політиці та агресивних діях у всьому світі», — йдеться у документі.

Резолюція рекомендує негайно розпочати міжнародне розслідування справи Навального та ймовірних порушень міжнародних зобов’язань Росії щодо нерозповсюдження хімічної зброї. Євродепутати звернулися і до держав-члени ЄС із закликом оперативно запровадити обмежувальні заходи ЄС проти Росії та посилити вже чинні санкції. Резолюція пропонує застосувати такі санкційні механізми, які дадуть змогу конфісковувати й заморожувати європейські активи корумпованих російських чиновників, щодо яких фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів власне розслідування.