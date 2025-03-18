У понеділок, 17 березня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання чергового траншу для України в межах ініціативи Ukraine Facility на суму приблизно 3,5 млрд євро. Раніше надання коштів погодила Єврокомісія на основі позитивної оцінки звіту щодо виконання кроків Плану України у четвертому кварталі 2024 року.

Україна виконала всі 13 індикаторів, передбачені Планом України на четвертий квартал. Зміни було спрямовано нагармонізацію українського законодавства з європейськими нормами, економічну стійкість, цифрову трансформацію, енергетичну незалежність та соціальний захист.

«Уперше Україна повністю і вчасно виконала всі зобов’язання перед міжнародними партнерами за підсумками року в межах конкретної програми співпраці без будь-яких змін та коригувань. Це підсумок спільної та злагодженої роботи урядовців, народних депутатів, європейських партнерів та всіх зацікавлених осіб, залучених до реалізації програми Ukraine Facility. Висока оцінка від Європейської комісії і надання чергових 3,5 мільярда євро підтверджує, що ми рухаємося у правильному напрямку. Цього року темп буде навіть ще інтенсивнішим, бо саме на 2025-й припадає найбільше індикаторів і кроків, які має виконати Україна. Якщо ми впораємося із цим завданням, то отримаємо за підсумками 2025 року сумарно 12,5 мільярда євро», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Міністерство економіки, яке виконує функцію національного координатора Плану України в межах інструменту Ukraine Facility, продовжує відстежувати його реалізацію та подавати квартальні звіти до Європейської комісії.

Рішення Ради ЄС — фінальний крок у процесі погодження перед тим, як кошти надійдуть до державного бюджету. Очікується, що зарахування 3,5 млрд євро відбудеться наприкінці березня 2025 року. Фінансування буде залучено на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

Міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що український уряд продовжує відповідально впроваджувати реформи та виконувати умови співпраці з Європейським Союзом. Він подякував ЄC за підтримку України на цьому шляху.

«Європейський Союз залишається стратегічно важливим партнером України, відіграючи ключову роль у зміцненні економічної стабільності держави. Адже фінансова підтримка від європейських партнерів допомагає забезпечити бюджетну ліквідність через залучення коштів на нагальні потреби державного бюджету», — наголосив Сергій Марченко.

Загалом до держбюджету вже надійшло 16,1 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Джерела: Міністерство економіки

Міністерство фінансів