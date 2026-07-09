Війна, розпочата рф, повністю змінилася: основними стали дрони й технології ведення бою на відстані. Про це заявив Президент України, звертаючись до учасників Форуму оборонних індустрій.

Дотягнулися до глибокого тилу агресора

Щомісяця Україна знищує майже 30 тисяч російських окупатів. Щодня знищують і велику кількість російської техніки, логістику та військові об’єкти, більшість — за допомогою дронів. Крім того, Україна проводить кампанію з гарантування безпеки в Чорному морі, використовуючи морські дрони.

«Це не просто ударні платформи, які застосовують для знищення російських військових кораблів у морі. Наші морські дрони вже перетворилися на багатоцільові платформи, здатні завдавати ударів із моря по різноманітних цілях», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент окремо наголосив на далекобійних ударах та ударах середньої дальності на всю глибину тимчасово окупованих територій України і зазначив, що Україна підвищила до понад 90% рівень перехоплення російських «шахедів».

«Це означає тисячі збитих російських ударних дронів щотижня. І, з усією повагою, жодна інша країна не має спроможності захищатися від ударних дронів у такому масштабі», — наголосив глава держави.

Президент зазначив, що Україна також зберігає високий рівень перехоплення крилатих ракет завдяки побудові ППО й підтримці партнерів, які продовжують надавати оборонну допомогу. За його словами, якщо українці вже мають такі спроможності, то цілком логічно, щоб вони стали частиною колективної оборони Альянсу.

«Ми повністю зруйнували саму ідею про те, що росія має стратегічний тил. Тривалий час кремль вважав, що має територіальну перевагу — глибокий тил, де можна безпечно тримати військове виробництво, військову техніку й усе, від чого залежить її війна, вважаючи, що туди ніхто не зможе дотягнутися. Ми дотягнулись», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що 6 липня українські дрони прорвали російську оборону й уразили НПЗ в Сибіру. У рф не залишилося жодного великого НПЗ, який Україна не уразила. Він наголосив, що, на відміну від російського очільника, Україна веде цю війну не заради задоволення чи геополітики, а тому, що змушена захищатися.

«Ми підвищуємо ціну цієї війни для росії і тим самим збільшуємо шанси на мир. Здатні робити це завдяки сотням тисяч українців, які працюють у нашому важливому оборонному секторі, і сотням компаній, що виробляють усі типи сучасної зброї. Сьогодні завдяки цьому Україна має найбільшу у світі та найрозвиненішу спроможність дронової війни. І ми пропонуємо цю спроможність нашим партнерам у межах ініціативи Drone Deal», — зауважив Володимир Зеленський.

Він подякував кожному лідерові, кожній країні та кожній компанії, які співпрацюють з Україною в оборонному секторі. За його словами, Європі необхідно побудувати сильний захист від російських балістичних ракет і мати власну спроможність виробляти антибалістику.

«Тим, хто захищає життя, потрібно більше систем Patriot. Ми також обговорювали з нашими американськими партнерами ліцензії на виробництво Patriot. Прошу вас підтримати наші зусилля, щоб це стало реальністю», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Європі потрібні доступні антибалістичні системи масового виробництва якнайшвидше. Він акцентував, що йдеться насамперед про забезпечення сильного захисту для сотень мільйонів європейців.

«Прошу, щоб більша рішучість і більше рішень щодо ППО стали одним із ключових результатів цього саміту НАТО. Закликаю всіх наших партнерів тісно співпрацювати з нами для розвитку сучасних оборонних спроможностей і захисту від дронових загроз», — зазначив він.

Володимир Зеленський подякував за позицію лідерів країн, які чітко заявили, що місце України — в НАТО, адже НАТО з Україною — це Альянс заради майбутнього.

Форум оборонних індустрій — невід’ємна частина саміту НАТО. Він об’єднує високопосадовців Альянсу, країн­членів і партнерів, лідерів промисловості. Цього року форум зосереджений на прогресі країн­членів у досягненні п’ятивідсоткового плану інвестицій в оборону НАТО, а також на тому, як ці кошти використовують для збільшення виробництва оборонної продукції, співпраці та спільних закупівель.

Якнайбільше зброї та санкцій

В Анкарі Президент України провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава нашої держави подякував Марку Рютте за особисту підтримку та допомогу Україні. Він поінформував про наслідки російських атак на українські міста й громади. Лідери обговорили захист українців від російської балістики й необхідність термінового постачання ракет до систем ППО.

«Завтра ми говоритимемо із Президентом Трампом про різні питання, зокрема й про це. Зараз найважливіше — знайти спосіб, аби якомога швидше отримати значно більше ракет для систем Patriot. Звичайно, ми бачимо й відчуваємо слабкість росії. Але цього недостатньо. Потрібно більше тиску, більше антибалістики та більше санкцій проти агресора», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент і Генеральний секретар НАТО говорили про додаткові внески країн — членів Альянсу в програму PURL і зусилля для створення антибалістичної коаліції. Лідери узгодили кроки, які допоможуть зміцнити спроможності для протидії балістиці.

Марк Рютте відзначив успіхи українських воїнів на полі бою, які завдають росії великих втрат у живій силі, і результати далекобійних санкцій.

«Те, що ми спостерігаємо протягом останніх кількох місяців, справді вражає. Ви успішно завдаєте ударів по російській енергетичній та оборонній інфраструктурі глибоко всередині росії. Зараз їхнє просування значно сповільнилося, а ви стали набагато успішнішими й безпосередньо на фронті», — зазначив він.

Глава держави провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Він подякував Німеччині за лідерство у зміцненні української протиповітряної оборони та активну підтримку програми PURL, завдяки якій Україна має змогу закуповувати дефіцитні антибалістичні ракети. Президент поінформував про наслідки масованих російських ударів по Україні та велику потребу в додаткових ракетах для систем Patriot.

Лідери обговорили рішення, які можуть допомогти у зміцненні захисту від російського терору, роботу з партнерами в цьому напрямі та подальшу підтримку PURL. Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц говорили про підготовку Drone Deal між Україною та Німеччиною і роботу над створенням європейської антибалістичної системи за участю німецьких оборонних компаній у межах програми FREYA.

Президент України провів зустріч із Прем’єр­міністром Данії Метте Фредеріксен, під час якої лідери підписали угоду у форматі Drone Deal.

Тож кількість Drone Deal, які уклала Україна, зросла до дев’яти. Робота ще з майже 20 країнами — на різних стадіях переговорів.

Drone Deal поєднує безпекову допомогу, фінансування спільного виробництва, локалізацію, передачу технологій, кіберспівпрацю, захист критичної інфраструктури та інші стратегічні проєкти.

Президент подякував Данії за постійну оборонну та фінансову підтримку України і внески до програми PURL. На тлі постійних російських атак наша країна потребує якомога швидшого постачання ракет­перехоплювачів для систем Patriot. Лідери обговорили можливості для зміцнення української ППО та прискорення роботи над створенням власної європейської антибалістики.

Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр­міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Він подякував Норвегії за постійну оборонну та фінансову підтримку України. Президент поінформував про російські масовані ракетно­дронові удари та наголосив, що Україна потребує якомога швидшого постачання ракет­перехоплювачів для систем Patriot для порятунку життів та підготовки до зими. Президент і Прем’єр­міністр обговорили рішення, які можуть допомогти в посиленні української ППО.

Лідери говорили про розвиток спільного оборонного українсько­норвезького виробництва, фінансування українських військових технологій та роботу над Drone Deal між Україною та Норвегією. Домовилися, що команди активно працюватимуть над розвитком усіх домовленостей.

Окремо йшлося про енергетичну підтримку України та підготовку до зими. Президент подякував Норвегії за підтримку в цьому напрямі — минулої зими Норвегія надала найбільше грантової допомоги на закупівлю газу.

Альянс потребує України

Президент України в Анкарі також провів зустріч із Прем’єр­міністром Нідерландів Робом Єттеном, під час якої лідери уклали угоду у форматі Drone Deal. Документ передбачає співпрацю в царині безпеки, оборонній промисловості, військовій експертизи, кібербезпеці, технологіях, дослідженнях і розробленнях, обміні досвідом. Уряд Нідерландів зобов’язався надати військову підтримку Україні на суму 9 мільярдів євро до 2029 року включно.

Президент поінформував про ситуацію на фронті та дефіцит ракет для систем ППО. Лідери обговорили роботу над створенням європейської антибалістики й отриманням ліцензій від США на виробництво систем Patriot. Також ішлося про співпрацю між українськими та нідерландськими оборонними компаніями.

Окрему увагу було відведено енергетичній підтримці й підготовці України до зими. Наша країна вдячна за 23 мільйони євро грантової допомоги на закупівлю імпортного газу та передане обладнання.

Принагідно глава держави провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої лідери скоординували подальші дипломатичні кроки для досягнення миру. Володимир Зеленський подякував Фінляндії за підтримку України, зокрема на шляху до НАТО.

«Для нас дуже важливо, що наші союзники розуміють, що ми потребуємо сильних друзів, сильного НАТО, яке потребує нас. Ми робимо все, що можемо. Наші Drone Deals та наш досвід — звичайно, ми будемо ділитися з нашими партнерами», — зазначив Володимир Зеленський.

«Я вважаю, що НАТО потребує України настільки ж, наскільки Україна потребує НАТО», — наголосив Александр Стубб.

Сторони обговорили співпрацю з партнерами у форматі NB8 та двосторонню взаємодію в оборонній галузі, передусім роботу над підготовкою Drone Deal.

В Анкарі Президент України провів зустріч із Прем’єр­міністром Естонії Крістеном Міхалом, під час якої лідери підписали угоду про оборонну співпрацю у форматі Drone Deal. Це вже сьома Drone Deal, яку Україна уклала з партнерами.

«Ця угода — не лише шлях до швидшої співпраці між нашими країнами. Це крок і сигнал довіри, адже ми укладаємо таку угоду з дуже близьким другом, і це має величезне значення. Звісно, ми також завжди вдячні за вашу сильну підтримку, військову та гуманітарну», — наголосив Володимир Зеленський.

Прем’єр­міністр Естонії зазначив, що Drone Deal — це важливий документ, який посилює партнерство між країнами.

«Співпраця на промисловому рівні для нас дуже важлива, адже ви найкращі в цій сфері, і ми прагнемо співпрацювати», — зазначив він.

Drone Deal передбачає розвиток оборонно­промислового комплексу, технологічну співпрацю, обмін досвідом і розвідданими. Україна та Естонія розвиватимуть спільне військове виробництво й запустять нове виробництво на території обох країн.

Президент поінформував про дипломатичну роботу з партнерами.

Лідери обговорили підтримку України на шляху до Євросоюзу, зокрема відкриття решти п’яти переговорних кластерів. Позиція Естонії однозначна: Україна має бути повноправним членом ЄС.

В Анкарі Президент України провів зустріч із Прем’єр­міністром Канади Марком Карні. Глава нашої держави подякував Канаді за новий пакет підтримки на 900 мільйонів доларів у такий складний час, коли Україна дуже потребує посилення ППО.

«Дякую за підтримку програми PURL. Зараз у нас, можливо, найбільший дефіцит — це ППО, і ми отримали великий пакет від Канади. Ми дуже вдячні за це», — наголосив Президент.

«Це допомога на середньострокову перспективу. Вона охоплюватиме постачання військової техніки, боєприпасів та іншої підтримки на додаток до цієї життєво необхідної допомоги в царині протиповітряної оборони», — зазначив Марк Карні.

Прем’єр­міністр акцентував, що Канада продовжить посилювати протиповітряну оборону України та робитиме внески в програму PURL.

Президент підтримав створення Банку у сфері оборони, безпеки та стійкості й подякував за запрошення для України стати державою­засновницею цієї міжнародної фінансової установи. Банк працюватиме над залученням капіталу, розширенням доступу до фінансування, розвитком оборонно­промислового потенціалу, а також поглибленням промислового партнерства між державами­учасницями. Окрему увагу було відведено підготовці угоди у форматі Drone Deal між Канадою та Україною.

Джерело:

Офіс Президента