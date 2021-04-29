Днями одразу три області залишили «червону» зону карантину: Чернівецька, Львівська та Одеська. І ще кілька регіонів найближчими тижнями чи навіть днями зможуть послабити карантинні обмеження. Та місцева влада не має втрачати пильності і має швидко реагувати на зміну ситуації, якщо таке станеться. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.

Він зауважив, що уряд обіцяв не посилювати карантин на Великдень і травневі свята. Так і буде. Проте буде посилено заходи контролю за вже встановленими обмеженнями. Денис Шмигаль закликав українців дослухатися до фахівців МОЗ і лідерів церков, відсвяткувавши цей Великдень удома.

Прем’єр поінформував, що нині вже подано близько 300 тисяч успішних заявок від бізнесу на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень за період локдауну. «Усі виплати буде здійснено в повному обсязі», — запевнив очільник уряду.

Із травня 2021 року всі отримувачі субсидій мають подати нову заявку на її отримання. Це можна буде зробити протягом наступних п’яти місяців, зокрема онлайн або поштою. «92% субсидіантів отримують цю держдопомогу в готівковій формі. З травня всі 100% отримуватимуть її живими грошима. Також запроваджуються нові правила стосовно тих, кому її не призначатимуть. Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банку понад 100 тисяч гривень, купуєте нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень, субсидію вам, звісно, не призначать. Проте для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться. Справедлива верифікація — це державницька позиція уряду», — наголосив Прем’єр.

Усі соціальні виплати пройдуть процедуру такої обов’язкової верифікації. Адже це про соціальну справедливість. Отримувати держдопомогу мають лише ті, хто її потребує.

Із 1 травня набувають чинності й нові правила на ринку газу. Компанії запровадили річний газовий продукт, коли ціна на блакитне паливо протягом року залишатиметься без змін. Для більшості українців ціна становитиме трохи менше ніж 8 гривень за кубометр.

«Очікуємо, що, можливо, влітку газопостачальні компанії знижуватимуть ціни на свій річний продукт, коли ціна на газ на ринку традиційно йде на спад», — зазначив очільник уряду.

ПСО продовжено до 30 червня

Щодо тарифів на електроенергію для населення, то уряд продовжив механізм дії покладених соціальних обов’язків до 30 червня 2021 року. Ціна для українців залишиться без змін: 1,68 гривні за кіловат. А державні компанії здійснюватимуть продаж електроенергії безпосередньо постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами без посередництва ДП «Гарантований покупець».

Триває програма «Велике будівництво». Географія якісних доріг і нових інфраструктурних проєктів постійно розширюється. Серед найбільших проєктів цього року — дорога Єдності М-30 Стрий — Ізварине, яка з’єднає схід і захід України. За пропозицією Мінінфраструктури уряд затвердив зміни до переліку автодоріг, якими фактично затверджено утворення нового автошляху М-30, де тривають масштабні роботи.

У напрямі поліпшення інфраструктури значну увагу приділено залізниці зокрема в частині оновлення рухомого складу. Тож уряд затвердив Порядок використання коштів з державного бюджету для оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів і модернізації залізничної інфраструктури.

«Цей проєкт безпрецедентний. Сподіваюся, що з кожним роком старих, ще радянських часів вагонів залишатиметься дедалі менше», — зазначив Прем’єр-міністр.

Міністерство цифрової трансформації продовжує роботу зі зменшення бюрократії через упровадження швидких, зручних і якісних державних послуг. Це стосується, наприклад, послуги з відкриття фізичної особи-підприємця в режимі онлайн, якою вже скористалися понад 300 тисяч українців. Уряд затвердив проєкт, який даватиме змогу мінімізувати роль людського чинника в отриманні такої послуги. Запроваджують експериментальний проєкт, який дасть змогу отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОПів без участі державного реєстратора.

«Механізм спрямовано на зменшення адміністративного навантаження. Він має переваги: усунення корупційної складової та суб’єктивного чинника під час реєстрації в органах державної влади — й пришвидшить процес отримання цих послуг», — наголосив Денис Шмигаль.

Щоб безперебійно мати доступ до якісних електронних послуг, має бути доступ до швидкого інтернету.

Інтернет для села

«На жаль, нині понад 15 тисяч населених пунктів все ще не мають змоги підключитися до фіксованого широкосмугового інтернету. Міністерство цифрової трансформації підготувало важливий документ, який визначає порядок і умови надання субвенції місцевим органам влади для підвищення доступу до інтернету в сільській місцевості. Загалом на цю програму передбачено пів мільярда гривень», — наголосив Прем’єр.

Мінцифри пропонує зробити наступний крок до можливості реєстрації місця проживання. Уряд затвердив механізм обміну інформацією між органами реєстрації. Тобто відомості про зміну місця проживання автоматично передаватимуться до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, що стане підґрунтям для взяття на облік та зняття особи з військового обліку.

Уряд схвалив законопроєкт, який вносить зміни до Закону «Про Кабінет Міністрів».

«Ми хочемо сформувати європейський підхід до практики державного управління й роботи Кабміну. Пропонуємо сформувати чітку структуру міністерств і визначити основні напрями компетенції Кабінету Міністрів. Уряд зможе ухвалювати рішення про визначення іншого, ніж Київ, місцезнаходження центрального органу виконавчої влади, підсилюється координація з народними депутатами й громадським сектором. Тобто законопроєкт спрямовано на посилення спроможності Кабміну й поліпшення якості роботи всіх міністерств і центральних органів влади», — наголосив Прем’єр-міністр.

Питна вода буде високоякісною

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов представив концепцію загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 2022—2026 роки. Вона передбачає фінансування пріоритетних об’єктів будівництва, нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту водопровідних мереж, очисних споруд і мереж водовідведення для забезпечення населених пунктів високоякісною питною водою.

Міністр зазначив, що нині у Україні централізованим водопостачанням забезпечено 99% міст, майже 90% селищ міського типу і лише трохи більш як 30% сільських населених пунктів. 69% населення мають доступ до централізованого водопостачання, а 47% — до централізованого водовідведення. Його немає в 13 містах країни.

В аварійному й незадовільному стані перебуває значна кількість основних фондів водопостачання та водовідведення, що призводить до значних втрат питної води. Це 36% в середньому у країні. Тож головні цілі концепції — забезпечити реалізацію державної політики в галузі питної води та водопостачання, довести якість питної води до нормативних вимог, збільшити кількість громадян, що мають цілодобовий доступ до питної води на 20%, скоротити обсяги стічних вод на 45%, поліпшити санітарну, епідеміологічну та екологічну ситуацію в країні й зменшити втрати питної води на 10%.

Основним ефектом запровадження програми має стати забезпечення належної якості питної води в територіальних громадах у всій України.