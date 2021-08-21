Ухваливши 30 років тому Акт проголошення Незалежності України, ми все впевненіше вливаємося в європейську сім’ю, з потугами відриваючись від імперії

Вітання Прем’єр-міністра України з нагоди 30-річчя Незалежності України

Тридцять років тому сталася історична подія — було ухвалено Акт проголошення Незалежності України. Це стало точкою відліку новітньої історії України. Незалежної, суверенної, демократичної.

Сьогодні Україна продовжує обстоювати свою незалежність. Герої-захисники зі зброєю в руках боронять суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

Незалежність — це результат сили духу, боротьби та незламної віри у майбутнє українського народу. Незалежність — це щоденна праця на благо держави — лікарі, освітяни, спортсмени, військові, державники, науковці — всі по-своєму змінюють, підтримують, рятують, розвивають Україну щодня.

Незалежність — це свідомість і небайдужість кожного з нас. Відповідальність перед державою та українськими громадянами сьогодні і завжди!

Вітаю зі святом шановні українці!

Слава Україні!