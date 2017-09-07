Нашій країні слід серйозно активізувати роботу на шляху глибинних реформ заради забезпечення в осяжній перспективі взаємосумісності у всіх сферах з європейськими партнерами. Цього потребує як політичний момент, так і виконання нещодавно ухваленого Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України», що необхідно для майбутнього членства нашої країни в НАТО. Саме на цьому акцентувала увагу віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час чергового засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

У цьому контексті особливої важливості набувають результати липневого візиту до нас Генерального секретаря НАТО й очільника Північноатлантичної ради, приуроченого до 20-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО. Це перший за останні дев’ять років візит постійного керівного органу НАТО.

«Нагадаю, під час візиту обговорювали питання початку діалогу про отримання Плану дій щодо членства в НАТО. А це ставить перед нами цілий спектр нових завдань і пріоритетів. Поки що ж нам слід зосередитися на виконанні Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2017 рік та розробленні нової програми на наступний рік, яка має набути рис програми підготовки до членства в НАТО», — поставила завдання Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Під час обговорення стану виконання Річної національної програми у 2017 році директор департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони Анатолій Петренко поінформував, що з початку року у Збройних силах відпрацьовано 150 стандартів НАТО колективної та індивідуальної підготовки й 17 стандартів у частині захисту й екіпірування.

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Проведено 166 заходів оперативної підготовки та 184 основні заходи бойової підготовки, за стандартами НАТО підготовлено 32 тактичні підрозділи. Тривають зміни в логістиці війська та кодифікації, армія обмінюється кодифікованими даними з партнерами Північноатлантичного альянсу.

Тривають невідворотні зміни і в тиловому забезпеченні. Нещодавно проведено успішний експеримент з удосконалення продовольчого забезпечення на базі двох військових частин. З урахуванням його результатів до кінця року планують перевести 20% військових частин на систему харчування відповідно до стандартів НАТО.

Заради ефективнішої координації роботи медичних закладів для військовослужбовців відбувається централізація управлінських процесів. За допомогою роботи Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації 23 військовослужбовці цьогоріч пройшли лікування за кордоном, а від початку російської агресії 140 поранених учасників АТО отримали допомогу з протезування. Загалом за допомогою трастових фондів НАТО на виконання різних проектів Міністерство оборони залучило 36 мільйонів євро донорських коштів.

У напрямі створення професійної армії держава досягла значного прогресу. Так, станом на вересень кількість контрактників у лавах ЗСУ сягнула 120 тисяч військовослужбовців. Окрім цього, Україна має приблизно 130 тисяч оперативного резерву, з яким проводять регулярну роботу задля підвищення рівня бойової і тактичної підготовки на основі рекомендацій партнерів з Північноатлантичного альянсу.

Боєздатності наших військ сприяють і зусилля нашої держави в межах миротворчих місій під егідою НАТО в Косовому (Республіка Сербія) та Афганістані.

А в галузі фундаментальних досліджень до спільної з НАТО роботи залучено 1000 вітчизняних науковців, 300 з яких — молоді вчені, передає служба віце-прем’єр-міністра слова заступника міністра освіти і науки Максима Стріхи.

З огляду на недофінансування галузі Іванна Климпуш-Цинцадзе доручила опрацювати закладення додаткових коштів на заробітну плату вченим у межах наукових проектів, які підтримує Альянс, до подання проекту бюджету на наступний рік.

Також вона звернула увагу профільного міністерства на можливості, що їх надає Програма НАТО «Наука заради миру і безпеки».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»