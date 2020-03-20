У кризові часи пандемії найдоречніше – перебувати вдома, аби не наражати себе на небезпеку та, за можливості, підтримати рідних і близьких. Саме тому влада докладає максимум зусиль для організації повернення громадян України на Батьківщину. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. МЗС, Мінінфраструктури спільно з компанією SkyUp домовилися про нерегулярні повернення літаками з переліку міст.
«Компанія SkyUp відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси з таких міст: Париж, Аліканте, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллінн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон», – зазначив він, додавши, що всі, хто бажає повернутися додому, можуть придбати квитки на сайті компанії за пільговими цінами.
Натомість міністр інфраструктури Владислав Криклій висловив переконання, що інші перевізники також долучаться до цього процесу. І нагадав, що уряд ухвалив постанову щодо цінового регулювання для уникнення спекуляцій на вартості квитків, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Він також повідомив, що буде відправлено спеціальні потяги з Чехії, Німеччини та Польщі: «Українці без обмежень можуть повертатися в Україну», – наголосив урядовець.
Коментуючи зміни графіка роботи транспорту та обмеження перевезень, міністр підкреслив, що всі заходи спрямовано на безпеку населення: «Обмеження мобільності – це найефективніший спосіб, як ми бачимо на прикладах європейських країн, які дотримувались рекомендацій ВООЗ щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції».
Підтримав заходи на зменшення мобільності та інші обмежувальні та протиепідеміологічні заходи і заступник міністра охорони здоров’я –головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він повідомив, що в Україні підтверджено 16 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію. З них 2 у Києві, 2 – Київській області, 1 – Житомирській області, 1 - у Донецькій області, решта – у Чернівецькій області.
Віктор Ляшко закликав громадян дотримуватися правил гігієни та безпеки на встановлений термін: «За можливості не виходьте зі свого житлового приміщення, зменште пересування громадським транспортом, не контактуйте або не підходьте ближче, ніж на 1,5 метра до інших осіб».
Він повідомив, що зараз ведеться робота з організації лінії доставок для людей похилого віку: «Ми працюємо з групою волонтерів, які допомагатимуть доставляти продукти харчування».
«Без вашого сумлінного підходу нам не вдасться стримати поширення коронавірусної хвороби. Тільки наша командна робота Президента, уряду, Верховної Ради і всього населення забезпечить позитивний результат і збереже систему охорони здоров’я, яка ефективно лікуватиме не лише від коронавірусу, а й від інших хвороб», – звернувся він до українців.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»