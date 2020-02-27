Одну з нагальних проблем вугільної галузі — заборгованість з виплати заробітної плати гірникам державних шахт — має бути усунуто найближчими місяцями. «Із 2014—2016 років заборгованість сягнула мільярда гривень. Експерти застерігають, що буде півтора мільярда. Тому в найближчі два місяці — березень — квітень — дуже прошу повністю закрити всі борги перед шахтарями. Якщо цього не станеться і пропустимо хоч одну добу, тоді буде справедливо, якщо весь уряд не отримає заробітну плату за ці місяці», — на цьому під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі наголосив Президент Володимир Зеленський.

Під час наради представники вугільних підприємств заявили, що в регіонах катастрофічна ситуація з виплатою зарплат, оскільки на деяких шахтах її не виплачують майже п’ять місяців. Вони, як повідомляє УНІАН, пригрозили: якщо борги не буде виплачено, то шахтарі почнуть мітинги під стінами Верховної Ради.

Головне — національний ресурс

Глава держави підкреслив, що проблеми вугільної галузі максимально критичні й потребують нагального розв’язання. Серед них імпорт вугілля та електроенергії. «Про який імпорт може йтися, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки? Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. А якщо якусь марку в нас не видобувають, лише тоді можемо порушувати питання її імпорту. І це термінове завдання», — акцентував він. Нарешті з’явилося усвідомлення згубності імпорту вугілля й електроенергії з Росії, про що давно застерігали експерти ринку.

Нині Україна видобуває вугілля більше, ніж може продати. Тому перед профільним міністерством стоїть завдання: визначитися, яким має бути енергобаланс країни і яка в ньому частка теплової генерації.

«Має бути гарантований ринок збуту вугілля. Цей ринок — українські ТЕС. Має бути довгостроковий енергетичний баланс, маємо зрозуміти, скільки вугілля нам потрібно на наступні 10 років», — зазначив Володимир Зеленський.

Аби проблеми в галузі розв’язувати системно, за завданням Президента уряд має створити координаційний центр із трансформації вугледобувної галузі на чолі з віцепрем’єр-міністром — міністром розвитку громад та територій Денисом Шмигалем. До його складу увійдуть представники вугільних підприємств, місцевої влади, голови держадміністрацій відповідних областей.

Реформа вугільних регіонів має бути справедливою, адже ключова цінність — це люди. «Для цього Міністерство розвитку громад та територій розробить національну програму справедливої трансформації вугільних регіонів. Її головний принцип такий: жодну шахту не може бути закрито чи ліквідовано, поки люди не отримають нової роботи — безпечної та з гідною оплатою», — заявив Президент.

Як повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, міністерство підібрало 11 державних вугільних шахт для подальшої експлуатації. Обрали шахти за різними критеріями: товщина шару, продуктивність, виробка, кількість людей для подальшої роботи.

«Решту шахт не буде просто так закрито або засипано. Щодо кожної є економічно обґрунтована модель, відповідно до яких їх і буде реформовано. Для підтримки безпечного екологічного стану кожної шахти після закриття залишиться 100—150 людей», — зазначив він.

Національна програма справедливої трансформації вугільних регіонів передбачатиме не лише перекваліфікацію та нові робочі місця для шахтарів, а й вирішення питання доступу до освіти дітей гірників. Реалізація програми має розв’язати проблему доступу до освіти дітей шахтарів шляхом створення стипендіального фонду.

Володимир Зеленський згадав нещодавні відвідини шахти «Межирічанська» на Львівщині, де гірники скаржилися, що місцева школа перебуває в жахливому стані. Глава держави поставив ще одне завдання Денисові Шмигалю: забезпечити ремонт школи до 1 вересня. Президент наголосив на необхідності проведення аудиту стану інших шкіл у шахтарських регіонах.

Національну програму слід спрямувати на турботу про літніх людей, зокрема йдеться про дострокову пенсію та розвиток сучасної інфраструктури і сервісів у шахтарських містах. Президент наголосив, що уряд має приділити окрему увагу ремонту доріг у невеликих шахтарських населених пунктах. Він закликав представників уряду відвідати шахтарські містечка, щоб краще зрозуміти потреби регіонів.

До слова, Президент запропонував найбільшому приватному українському енергохолдингу ДТЕК приватизувати держкомпанію «Центренерго» разом із неприбутковими державними шахтами. Коментуючи журналістам цю пропозицію, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що компанія не зацікавлена в такому придбанні.

«У нас достатньо теплової генерації. Маємо пріоритет — розвиток інвестицій в зелену генерацію. Тому не братимемо участі у приватизації Центренерго. Потрібні нові гравці, щоб була жива конкуренція. Не зацікавлені й у приватизації неприбуткових держшахт. Виробляємо приблизно 80% вугілля у країні, цього достатньо», — зазначив він.

Ефективний менеджмент замість корупції

Глава держави поставив завдання Олексієві Оржелю в найкоротший термін провести повний фінансовий та кадровий аудити вугільних підприємств, публічно прозвітувати про підсумки й передати їх до правоохоронних органів.

«Реформа галузі триває вже 15 років, але нічого так і не змінилося. За цей час державні дотації в галузь сягнули майже 75 мільярдів гривень, однак це не пришвидшило створення нових виробництв і робочих місць. Натомість відбулося нарощування боргів держави перед вугільними підприємствами. Дивна формула, за якою держава вкладає гроші, а натомість отримує збитки. Ми чудово розуміємо, хто бенефіціари цієї формули. І чудово розуміємо її складові: корупція та неефективне управління. Ідеться про корупцію на шахтах, а саме на закупівлях, обсягах видобутку, зарплатах тисячам людей, яких немає не лише на робочому місці, а й взагалі у країні. Замість інвестицій у безпеку шахтарів, модернізацію та вчасну виплату зарплат хтось заробляє мільйони. Я б сказав, заробляв, бо лавочку має бути закрито. Термін «смотрящі за шахтами» має зникнути разом із самими смотрящими», — констатував Президент.

Тож управління вугільною галуззю має бути без корупції, з ефективним менеджментом, що інвестує у виробництво та розвиток робітників.

Під час наради Володимир Зеленський підтримав пропозицію представників галузі щодо створення державного комітету з вугільної промисловості.

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«Урядового кур’єра»