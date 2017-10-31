На сьогодні активний посередник на ринку праці між роботодавцями і шукачами роботи — Державна служба зайнятості. Вона реалізовує державну політику у сфері зайнятості населення і трудової міграції, сприяє громадянам у підборі підходящої роботи й наданню роботодавцям послуг з добору працівників, стимулює їх до створення нових робочих місць тощо.

Нещодавно для підвищення якості та ефективності послуг, що надає служба, розпочалася її реорганізація. Ключовий принцип — створення соціальної сервісної служби для клієнтів. Для роботодавців це якісний і швидкий добір кваліфікованих працівників, для шукачів роботи — сервісна підтримка сприяння їхній зайнятості й розвитку професійної кар’єри.

За інформацією Державної служби статистики, кількість зареєстрованих безробітних в Україні у вересні 2017 року скоротилася майже на 9 тисяч. За допомогою служби працевлаштовано понад 30 тисяч громадян. Найзатребуванішими були робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, а також кваліфіковані робітники з інструментом.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку року на урядову «гарячу лінію» з питань зайнятості населення надійшло понад 2 тисячі звернень. Заявники повідомляли, що на ринку праці підходящої роботи нема, зате є дискримінація за віком. Нелегко знайти роботу і людям з особливими потребами.

Крім того, безробітні скаржилися, що відвідуючи організації за направленням центру зайнятості, часто з’ясовували, що умови праці не відповідали заявленим роботодавцем. Також скаржилися на неналежне нарахування і виплати допомоги у зв’язку з безробіттям.

Жителька Дніпра звернулася щодо правильності нарахування допомоги у зв’язку з безробіттям Дніпровським міським центром зайнятості з урахуванням страхового стажу. Після проведення перевірки Дніпропетровський обласний центр зайнятості прийняв рішення про призначення їй допомоги у зв’язку з безробіттям як застрахованій особі з урахуванням страхового стажу понад 10 років.

Громадянка, яка перебуває на обліку в Новоукраїнському державному центрі зайнятості Кіровоградської області, поскаржилася на невиплату коштів за виконання громадських робіт у червні 2017 року. Державна служба зайнятості розглянула скаргу і згодом питання було вирішено позитивно: виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради виплатив їй відповідну зарплату.

А житель Луцька Волинської області поскаржився, що йому не виплатили одноразову допомогу у зв’язку з безробіттям для організації підприємницької діяльності. Адже він пройшов професійне навчання за напря мом «Підприємець-початківець» і хотів зареєструватися як фізична особа — підприємець. Фахівці Луцького міського центру зайнятості зустрілися із заявником і надали йому роз’яснення щодо порядку отримання допомоги у зв’язку з безробіттям для організації підприємницької діяльності. Під час зворотного зв’язку громадянин підтвердив, що питання вирішено позитивно і йому продовжено виплату допомоги у зв’язку з безробіттям.

За період з 23 по 29 жовтня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 270 393 дзвінки, а також 1611 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укр телекому, телефонів мобільних операторів «Київстар», «Vodafone Україна», «Лайфселл».

♦ Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

♦ Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

♦ Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua