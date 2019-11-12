Уряд активно взявся боротися з тими державними чиновниками в центрі й на місцях, які не розуміють, що тепер земельні відносини мають бути максимально чесними й прозорими. Щоб система органів, які відповідають за земельні відносини у країні, принципово змінилася і звідти пішла корупція (а це тривала процедура), за два місяці в різних областях звільнено понад 20 неефективних і корумпованих керівників структур Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

І уряд планує й надалі прощатися з корупціонерами, доки крісло не займе чесна й патріотична людина. Це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час наради з питань реформування діяльності Держгеокадастру. На ній підбито проміжні підсумки двомісячної роботи з реформування Держгеокадастру як частини комплексної земельної реформи, наповнення його відомостями, забезпечення учасників бойових дій земельними ділянками.

Прем’єр наголосив, що уряд докладає всіх зусиль, щоб українські громадяни вірили державі й не мали сумнівів у її чесності у провадженні земельних відносин. Що зроблено за два останні місяці? Чи є про що розказати, крім звільнень? За словами Олексія Гончарука, проведено конкурс на посаду керівника Держгеокадастру і триває розгляд кандидатів.

«На цьому тижні плануємо визначитися з кандидатурою головного в системі, що відповідає за земельні відносини.

Маємо надію, що новий очільник Держгеокадастру за дуже короткий проміжок часу зробить величезну роботу», — акцентував Прем’єр. І додав: доки визначалися з кандидатурами, уряд разом з державними службовцями-патріотами не сидів склавши руки, а робив усе, щоб система земельних відносин змінювалася постійно.

Під лежачий камінь вода не потече

На нараді йшлося, що процес інтеграції природних ресурсів із Державним земельним кадастром, чого вимагав очільник уряду у вересні, розпочато. І вже цього року планують внести до кадастру дані про мільйон гектарів земель. До слова, майже всі землі державної власності внесено до кадастру, натомість менше інформації про землі приватної власності. Це ті ділянки, право власності на які виникло до 2004 року і на які немає кадастрових номерів, координат у документації. Прем’єр наголосив на важливості інтеграції баз даних, оскільки коли кожен орган веде відокремлену базу даних, то це можливість приховувати інформацію, маніпулювати нею. «Нам казали, що швидко об’єднати дані не вдасться, але завдяки неймовірним зусиллям дива іноді трапляються», — підкреслив він.

За словами очільника уряду, триває серйозна робота, щоб, як і планували, до 1 серпня наступного року до державного кадастру (на публічну карту) внести дані про абсолютно всі землі сільськогосподарського призначення. Адже про ринок землі не може йтися, доки в базах даних нема порядку.

Прем’єр акцентував на актуальності даних. «Україна, на жаль, дуже незначну частину ресурсів інвестувала в якість інформації. Маємо публічну кадастрову карту з даними станом на 2002—2008 роки. Гугл точніший за офіційну карту, якою користуються Українська держава», — каже він.

Щоб кардинально змінити ситуацію, у двох областях (Львівській та Волинській) впроваджують пілотний проєкт аерофотознімання та лазерного сканування території України. Роботи, як і інтерпретація даних, має бути завершено цього року, а на весну заплановано провести таке знімання всієї території країни. І наприкінці літа, обіцяє Прем’єр, якість даних про землю буде принципово іншою.

Уряд працює над проблемою виконанням державою зобов’язань перед учасниками бойових дій. Прем’єр повідомив про підписання 24 меморандумів з обласними організаціями учасників АТО, де зафіксовано конкретні земельні ділянки, які найближчим часом нададуть у межах безкоштовної приватизації учасникам АТО.

Квантовий стрибок у якості надання послуг

Усі органи державної влади сідають за стіл і починають працювати над створенням єдиної інформаційної системи, де українець може зайти на один ресурс, обрати земельну ділянку і отримати весь пласт інформації про надра, лісові насадження, якість грунтів, захисні смуги тощо. Прем’єр анонсував на наступний рік створення геопросторової системи.

Яка інформація доступна українцям? Досі Державний земельний кадастр був інформацією про межі адміністративно-територіальних одиниць, земельні ділянки, їх оцінку, агровиробничі групи ґрунтів, обмеження використання земель тощо. Створено нові інформаційні прошарки, зокрема щодо лісів, прибережно-захисних смуг, природно-охоронних зон. Це важливо, щоб за хабарі не забудовували такі землі, не вирубували насадження.

Триває робота зі створення актуальної основи Держгеокадастру, підоснови для системи моніторингу ринку земель, створення інструменту для ефективного просторового планування громад.

Прем’єр визнає, що система органів державної влади, на жаль, нині ще неефективна.

«Ми змушені з цим миритися, але максимально швидко ухвалюємо кадрові й технологічні рішення. Оцифровка даних, яка має бути основою для держави у смартфоні, і якісне оновлення кадрів дадуть змогу за дуже короткий проміжок часу зробити квантовий стрибок у якості надання адміністративних послуг нашим громадянам у галузі земельних відносин», — резюмував Олексій Гончарук.