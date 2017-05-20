«Чи правда, що переселенцям зі сходу України уже не потрібні довідки про те, що вони внутрішньо перемішені особи? Нам одні люди кажуть, що їх отримувати вже не треба, а інші — що без довідок позбавлять соціальних виплат. Поясніть, будь ласка, як насправді?»
Вікторія БІДНА, Луганська область
Консультує юрист
всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»
Світлана ГАВРИЛЮК
— На жаль, в інтернеті справді поширюється неправдива інформація, що вимушеним переселенцям уже не потрібні довідки ВПО. Та це не так. Більше того, представникам управління соцзахисту надали право на додаткові перевірки внутрішньо переміщених осіб. Тому попереджають, за що можуть призупинити соціальні виплати.
Після того як внутрішньо переміщена особа подає заяву на призначення або відновлення соціальних виплат, співробітники органів соціального захисту повинні провести перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання особи. Раз на півроку вони можуть з’ясовувати, чи справді цей переселенець має право на допомогу.
Але постановою Кабінету Міністрів України №365 працівників соціального захисту уповноважили проводити додаткові перевірки. Їх можуть проводити у будь-який день.
Причини. Додаткову перевірку проведуть у 4 випадках:
– наявність в органів соцзахисту інформації про те, що переселенець змінив фактичне місце проживання і не попередив про це у десятиденний строк;
– наявність інформації про те, що внутрішньо переміщена особа повернулася на тимчасово окуповану територію України чи виїхала за кордон;
– повідомлення від Ощадбанку, що переселенець не пройшов фізичну ідентифікацію;
рекомендації Мінфіну за результатами верифікації соціальних виплат із зазначенням конкретних причин для припинення відповідних виплат.