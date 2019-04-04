З 1 січня 2019 року передбачені Законом України «Про житлово-комунальні послуги» пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються споживачу в грошовій формі, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати. Основним нормативно-правовим документом, який визначає умови призначення житлових субсидій є постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

За останні роки (2015 — 2018) Урядовим контактним центром проведено велику і копітку роботу з надання роз’яснень громадянам щодо отримання субсидій на житлово-комунальні послуги. Тільки у 2018 році з цих питань надійшло майже 242 тис. звернень. Так, Центром забезпечувалося інформування заявників щодо нововведень у порядку надання субсидій, завдяки чому на третину менше надіслано звернень на розгляд органам виконавчої влади.

Надаючи великого значення проблемі надання громадянам субсидій, Глава Уряду Володимир Гройсман під час відвідання Центру у жовтні 2018 року особисто прийняв кілька звернень з даного питання, наголосивши при цьому на необхідності органів соціального захисту та спеціальних комісій, що приймають рішення про призначення субсидій, враховувати всі життєві обставини людей, які подають заяви про надання державної допомоги.

Як показали результати прогнозного дослідження, проведеного Урядовим контактним центром у 2017 році шляхом опитування громадян, які звертаються на урядову «гарячу лінію», система субсидій засвідчила недостатню ефективність, потребу у вдосконаленні. Проте на питання «За яких умов ви б підтримали відмову від практики надання житлових субсидій?» лише незначна частка опитаних готові були відмовлятись від даного виду державної допомоги, якщо це буде необхідно для нормалізації економічних процесів в Україні.

44,9% респондентів такою умовою вважали рівень доходів більшості населення, який би дозволив комфортне існування без отримання субсидії (можливість купувати якісні речі та харчі, оздоровлюватись, заощаджувати). 29,7% опитаних назвали умовою відмови від надання житлових субсидій рівень доходів більшості населення,який був би достатнім для забезпечення мінімальних потреб сім’ї (купити необхідний одяг, харчування, сплата комунальних платежів).Вже на той час, за даними дослідження Центру, одним із заходів удосконалення чинної системи житлових субсидій могла би стати обговорювана в Уряді «монетизація субсидії» — більшість населення таку урядову ініціативу підтримала б. «За» висловилися 66,2% респондентів. Натомість 23,8% опитаних не схвалювали такий варіант удосконалення. Можливо, це пояснюється не стільки негативною позицією щодо самої монетизації, скільки є проявом загальної застороги перед будь-якими змінами.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, у першому кварталі 2019 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 61 тис. звернень з питань житлових субсидій, що становить понад 19 % від загальної кількості зареєстрованих звернень. Найактивнішими були жителі Дніпропетровської (більшість з яких мешканці міст Кривого Рогу, Дніпра і Кам’янського) та Харківської областей. Працівники Центру надали консультації та довідкову інформацію майже 16 тис. заявників.

Аналіз надісланих на розгляд органам виконавчої влади звернень показує, що чверть з них стосувалася тривалого терміну розгляду поданих документів для призначення субсидії. Найбільше це питання хвилювало заявників з Дніпропетровської, Харківської, Сумської областей та м. Києва.

Претенденти на отримання субсидії, здебільшого з Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Запорізької областей, скаржилися стосовно відмов у її наданні, мотивованих такими причинами: наявність розбіжностей у кількості зареєстрованих та фактично проживаючих осіб; несплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; дохід членів домогосподарства менший за мінімальну заробітну плату тощо.

Субсидіанти наполягали на перевірці правильності обчислення цього виду допомоги та здійсненні її перерахунку з метою збільшення; нарікали на те, що органи соцзахисту не надсилають повідомлень про розмір призначеної субсидії, а також вимагали надати їм офіційні письмові роз’яснення про доцільність сплати обов’язкової частки платежу в разі наявної переплати.

Пенсіонери нарікали на те, що разом із пенсією вони не отримали житлову субсидію у готівковій формі на пенсійні рахунки в уповноважених банках або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта», де вони одержують пенсію. Основними причинами невиплати коштів через АТ «Ощадбанк» були відсутність інформації про субсидіантів у реєстрі нарахованих субсидій; внесення їх персональних даних з помилками, а також відсутність договорів між АТ «Ощадбанк» та надавачами комунальних послуг.

Звертаючись на урядову «гарячу лінію», заявники сподіваються на підтримку та сприяння у вирішенні життєво важливих питань, серед яких найактуальніші сьогодні — щодо субсидій.

Ось деякі приклади звернень, що були позитивно вирішені.

Жителька м. Миколаїв звернулася з приводу неотримання відповіді стосовно призначення чи непризначення субсидії. Пакет документів було подано до Управління соціальних виплат та компенсацій Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради 10 січня 2019 року. Раніше у призначенні субсидії було відмовлено. За січень 2019 року їй було нараховано за житлово-комунальні послуги 2200 грн, сплатити таку суму вона не має можливості, оскільки її пенсія складає 1600 грн, пенсія чоловіка — 1900 грн. Жінка просила посприяти у призначенні субсидії з січня цього року.

У Миколаївській міській раді поінформували, що за заявою чоловіка заявниці 17 січня цього року було проведено перерахунок житлової субсидії.

Під час зворотного зв’язку заявниця повідомила, що після звернення на урядову «гарячу лінію» через декілька днів вона отримала повідомлення про призначення та розмір субсидії на опалювальний період. Жінка зареєструвала подяку працівникам Центру за допомогу.

Заявник з м. Шостка Сумської області зателефонував на урядову «гарячу лінію» та повідомив, що у листопаді 2018 року подав пакет документів на призначення житлової субсидії до відділу субсидій УПСЗН м. Шостка Сумської області. Станом на 21 лютого 2019 року субсидію не призначено, повідомлення про призначення (не призначення) субсидії не отримав.

Чоловік просив пришвидшити розгляд документів та надіслати повідомлення про призначення субсидії, а також вказати її розмір.

У відповіді виконавчого комітету Шосткинської міської ради зазначається, що заявнику призначено субсидію.

За період з 29 березня по 4 квітня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 19 193 звернення, з них телефоном — 17 742, через інтернет — 1454.