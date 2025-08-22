Участь у церемонії взяла перша леді Олена Зеленська. Глава держави наголосив, що відзнака має велике значення та мету: належне вшанування талантів, геніїв, героїв.

«Я хочу вам подякувати за те, що про Україну знають, за те, що ви своїм голосом захищаєте нашу державу. Треба постійно підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалася підтримка. Як політична, так і передусім наших воїнів. Ми їм вдячні за те, що захищають Україну й захищають усе те талановите, що ви принесли в державу», — сказав Президент.

Цього року Володимир Зеленський вручив десять відзнак «Національна легенда України» військовим, спортсменам, митцям і меценатам.

Нагородою відзначені такі відомі співвітчизники.

Музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту «Океан Ельзи»Святослав Вакарчук, посол доброї волі Програми розвитку ООН для молоді в Україні. З початку повномасштабного російського вторгнення активно підтримує українських воїнів. Провів понад 150 концертів на передовій та у військових частинах, а також організував численні грошові збори на підтримку ЗСУ й цивільних.

Перший віцепрезидент Національної академії наук Герой УкраїниВолодимир Горбулін. Понад 60 років життя присвятив роботі задля зміцнення держави. Один з авторів концепції національної безпеки і оборони України, першої національної космічної програми, стратегії будівництва і розвитку Збройних сил. Його називають батьком ракетної та космічної галузі незалежної України.

Працівники Служби безпеки України, які розробили та втілили унікальну військову операцію «Павутина». Унаслідок цієї операції було атаковано чотири російські аеродроми та уражено 41 літак — третину стратегічної авіації ворога. З безпекових причин імена та обличчя лауреатів непублічні. Спецоперацією керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Артист балету, балетмейстер і теоретик танцю Сергій Лифар (посмертно). Сучасники називали його богом танцю. 1922 року Сергій Лифар емігрував із Києва до Парижа, пройшов швидкий шлях від артиста кордебалету до соліста, а 1929-го очолив балетну трупу «Гранд-Опера». Цього року Україна відзначає 120-ту річницю з дня його народження.

Олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетикиЯрослава Магучіх. Торік здобула олімпійське золото й була визнана найкращою легкоатлеткою світу. Бронзова призерка Олімпіади-2020. Триразова переможниця Діамантової ліги. Цими днями вона бере участь у черговому етапі Діамантової ліги в Лозанні. Ярослава Магучіх отримає свою відзнаку, щойно повернеться додому після змагань.

Оперна співачка, солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса ШевченкаЛюдмила Монастирська. Її вважають головною Аїдою сучасної світової оперної сцени, вона виконує цю роль в Ла Скала, Ковент-Гардені, Метрополітен-опері. Людмила Монастирська має міжнародні нагороди і входить до списку найкращих оперних співачок світу.

Художник, майстер нефігуративного живопису та пейзажу лауреат Національної премії України імені Тараса ШевченкаАнатолій Криволап. Автор унікальної колористики написання картин. Двічі встановлював світові рекорди продажів творів сучасного українського мистецтва на міжнародному артринку.

Командир медичної роти капітан медичної службиАндрій Сем’янків(MED GOblin). Понад два роки бере участь у керівництві стабілізаційними пунктами на Донеччині та Харківщині. Його підрозділ поєднує передові підходи до евакуації поранених і надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам безпосередньо на фронті. Андрій Сем’янків забезпечив допомогу майже 6 тисячам поранених воїнів.

Підприємець і меценат, громадський діяч, громадянин Канади українського походженняДжеймс Темертей. Після початку повномасштабної війни профінансував програму для студентів і викладачів з України в Торонто, підтримав Фундацію Олени Зеленської в допомозі жителям визволених територій, пожертвував мільйон доларів на генератори для українських лікарень.

Співак, народний артист України, Герой УкраїниВасиль Зінкевич. Його пісні увійшли до золотого фонду української музики XX століття. Саме у виконанні тріо «Смерічка» у складі Василя Зінкевича, Назарія Яремчука та Володимира Івасюка вперше прозвучала «Червона рута». Цього року Василь Зінкевич відсвяткував 80-річний ювілей.

Відзнаку «Національна легенда України» було запроваджено 2021 року. Відтоді Президент щорічно відзначає цією нагородою людей, які зробили вагомий внесок у становлення незалежної України, захист нашої держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Повну телевізійну версію цьогорічної церемонії нагородження транслюватимуть в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» у День Незалежності України.

Джерело: Офіс Президента