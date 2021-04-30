У Євросоюзі готові до важкого періоду у відносинах з РФ і обіцяють діяти жорстко, якщо Кремль перетне червоні лінії

Якщо нарощування російських військових сил призведе до вторгнення в Україну, ЄС має чітко дати зрозуміти, що ціна за таке порушення міжнародного права буде дуже високою. Про це йдеться у резолюції «Росія: справа Олексія Навального, нарощування збройних сил на кордоні з Україною та російські атаки в Чеській Республіці», яку було ухвалено вчора у Європарламенті.

Зупинити «Північний потік-2» й анулювати візи

Європарламент визначив, яким має бути покарання, якщо російська влада розпочне відкриту воєнну агресію проти України. Євросоюз має «негайно зупинити імпорт нафти і газу з Росії; від’єднати Росію від платіжної системи SWIFT; всі європейські активи олігархів, близьких до російської влади, і їхніх сімей необхідно заморозити, а візи — анулювати». Європарламент наполягає, що Євросоюз має скоротити свою залежність від російської енергетики, і закликає всі держави-члени ЄС зупинити будівництво газогону «Північний потік-2» й вимагати припинення будівництва атомних електростанцій Росатому в Європі.

Необхідність ухвалення документ пояснює тим, що Росія наростила військову присутність в окупованому Криму і на кордонах з Україною, утримує в ув’язненні опозиціонера Олексія Навального і переслідує пов’язані з ним організації, і тим, що ситуація із правами людини в Росії дедалі погіршується. Депутати засудили рішення РФ закрити прохід для іноземних суден в кількох районах Чорного моря.

У документі згадано про вибух на військових складах у Чехії, які сталися 2014 року. В організації цих вибухів чеська влада звинуватила російські спецслужби, після чого оголосили про висилку 18 співробітників посольства РФ у Празі.

Європарламент закликав Росію вивести свої війська з Донбасу, повернути Україні контроль над Кримом і Севастополем, гарантувати вільний прохід суднам у Чорному морі й дотримуватися угоди про припинення вогню на Донбасі.

Росія має припинити вдавати посередника

Напередодні голосування за резолюцію в Європарламенті відбулися дебати, на яких виступив верховний представник з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Наші відносини з Росією погіршуються, і ми не можемо зупинити цю негативну тенденцію, — констатував головний європейський дипломат. Він наголосив, що стягування військової сили РФ до українських кордонів серйозно вплинуло на безпекову ситуацію в регіоні: — Росія має припинити провокації та почати співпрацювати заради деескалації ситуації».

За словами Жозепа Борреля, Росія намагається вдавати, що жодним чином не пов’язана з конфліктом на Донбасі, й намагається бути в його врегулюванні лише посередником. «Але ці вдавання слід припинити», — заявив дипломат. Він наголосив, що Росія має виконувати у повному обсязі мінські угоди як головну умову для налагодження відносин Брюсселя і Москви.

Жозеп Боррель повідомив, що ЄС братиме участь у саміті «Кримської платформи» у серпні. Він пообіцяв, якщо Росія намагатиметься перешкоджати проведенню саміту і перейде червоні лінії, то ЄС «розгляне додаткові опції», які зупинять Кремль.

Проте очільник європейської дипломатії зазначив, що ЄС не припинятиме відносин з Росією в галузях, які становлять спільний інтерес, наприклад зміни клімату. ЄС повинен мати канали комунікації з Москвою і буде готовий поліпшити відносини з російським урядом, якщо він продемонструє бажання поважати європейські цінності та інтереси. «Але, гадаю, нам усім треба готуватися до важкого періоду у відносинах з Росією», — підбив підсумки Жозеп Боррель.

ЄС має розглянути серйозні санкції

Виступи євродепутатів під час дебатів були не менш емоційними й категоричними.

«Останні події в Росії слугують чітким сигналом того, що вона повертається в радянські часи, тому ЄС і США мають визнати, що Кремль не припинить провокацій», — сказала латвійська євродепутатка Сандра Калнієте. Тому вона пропонує, дохідливо пояснити Росії, якою буде ціна, що її доведеться заплатити за порушення міжнародного права. Сандра Калнієте закликала провідні європейські сили надати Україні План дій щодо членства в НАТО і допомогти їй зміцнити обороноздатність. «Ми стоїмо поряд з Україною. Найліпший спосіб це показати — негайно зупинити «Північний потік-2», — сказала політик.

Німецька євродепутатка Віола фон Крамон пригадала нещодавній виступ президента РФ Володимира Путіна перед федеральними зборами. «Президент Путін скаржився, що всі звинувачують Росію безпідставно. А в цей час майже 150 тисяч російських солдатів було стягнуто на українських кордонах і в окупованому Криму й російське озброєння поспішало на український Донбас», — сказала вона. Депутат заявила: якщо додати до цих фактів переслідування опозиціонера Навального, організацію російською розвідкою вибухів у Чехії, то цього більш ніж достатньо для санкцій проти Росії.

«ЄС не має політики щодо Росії, а якщо і є, то вона шизофренічна. Бо, з одного боку, ЄС на словах засуджує порушення і агресію Росії, а з іншого, — відмовляється накладати серйозні санкції й продовжує вести справи з Росією, ніби нічого не сталося. Скільки ще воєн, заморожених конфліктів, убивств і отруєнь нам потрібно, щоб прокинутися?» — обурено запитав польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський.

Політик переконаний, що ЄС здатен зупинити Росію наприклад від’єднанням її від платіжної системи SWIFT, але йому «бракує волі». Тому Брюссель обходиться лише усними доріканнями, «які дають задоволення Кремлю і роблять його сильнішим в очах електорату. Ім’я слона у кімнаті — «Північний потік-2». Ще навіть не завершений, цей проєкт паралізує зовнішню та безпекову політику», — заявив Яцек Саріуш-Вольський.

Як писав «УК», тиждень тому під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ було досягнуто принципової домовленості та єдності щодо введення санкцій проти Росії, якщо вона розпочне новий виток агресії. Хоч офіційно на пресконференції Жозеп Боррель заявив, що введення санкцій проти Росії не обговорювали, насправді у Брюсселі готові відповісти Кремлю, якщо він перетне червоні лінії. Одна з них — воєнне вторгнення в Україну.