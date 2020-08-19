Весілля, з’ява нового українця у світ, духовні й державні свята. До традиційних нагод вдягатися в національне щорік додаються нові. Ось уже вп’яте 24 серпня, в День Незалежності України, відбудеться яскраве патріотичне і родинне дійство: демонстрація єдності, коли українці згуртовуються, одягнені у найкращі вишиванки, і беруть участь у масовому забігу, символізуючи волю й незалежність нашої держави та нації.
Організатори «Забігу у вишиванках» у такий спосіб ще й залучають співгромадян до регулярних занять фізичною культурою і спортом, вчать дбати про власне здоров’я.
Цього року захід відбудеться у багатьох українських містах, у столиці — на території Національного комплексу «Експоцентр України». До участі в забігу на дистанції 100 м допускають усіх охочих від 2 до 60 років, які не мають протипоказань.