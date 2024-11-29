27 листопада відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення законопроєктної роботи, оцінки законодавчого впливу та підвищення результатів реалізації законів. З вітальним словом до присутніх звернулись співголови засідання: перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко та Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

«Посилення ролі уряду України в законодавчому процесі — актуальне питання у зв’язку з нашими євроінтеграційними прагненнями, необхідністю посилення якості законодавства та його реалізації. Наша Міжвідомча робоча група спрямована на забезпечення цих пріоритетів зокрема в межах переговорного розділу «Реформа державного управління». На цей час Секретаріат Кабінету Міністрів разом з іншими відповідальними органами готує дорожню карту щодо переговорного розділу «Реформа державного управління», до якої зокрема увійдуть заходи для досягнення стратегічного результату з підвищення якості законодавства та побудови ефективного механізму планування законодавчого процесу та постзаконодавчого контролю», — зазначив Олег Немчінов.

На заході обговорили зокрема посилення ролі уряду України в законодавчій процедурі; взаємодію парламенту й уряду в питаннях побудови ефективного постзаконодавчого конт ролю; план заходів з імплементації Закону «Про правотворчу діяльність»; організацію офіційних перекладів українською мовою актів законодавства Європейського Союзу та англійською — актів законодавства України зокрема шляхом утворення державної усталеної інституції з відповідним бюджетним фінансуванням.

«Уже є позитивні результати роботи — зростання кількості ухвалених законопроєктів, які ініціював та зареєстрував уряд. Це один із ключових показників, які очікують від нас під час вступу в ЄС, адже за ним стоїть фактичне перенесення центру формування політики в уряд, що є загальноєвропейською практикою», — сказав Олександр Корнієнко.

Відповідно до переговорної рамки про вступ України в ЄС, Україні необхідно заздалегідь здійснити переклади актів права ЄС українською мовою перед вступом у Євросоюз, а також підготувати необхідну кількість фахівців з усного та письмового перекладу для забезпечення функціонування інституцій ЄС після вступу.

«З огляду на великий обсяг актів для перекладу в межах переговорного процесу щодо вступу України в ЄС існує потреба в запровадженні комплексної системи перекладу. Це можливо реалізувати шляхом утворення окремої державної установи з питань забезпечення перекладу. Саме задля цього Секретаріат Кабінету Міністрів спільно з Апаратом Верховної Ради розробив концепцію створення державної установи «Офіс перекладів», а також пропозиції щодо вдосконалення порядку офіційного перекладу українською мовою актів Європейського Союзу acquis communautaire та англійською мовою актів законодавства України. Під час розроблення концепції враховано рекомендації Генерального директорату Єврокомісії з питань перекладу та проєкту ЄС Association4U», — розповів Державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема.

Джерело: Служба Міністра Кабінету Міністрів