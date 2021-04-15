В Україні, на жаль, спостерігається доволі напружена ситуація із поширенням коронавірусної хвороби. А це означає, що дотримання протиепідемічних правил і обмежень — усе ще нагальна необхідність для нас. Адже дисципліна рятує життя.

Проте кілька областей уже вийшли з «червоних» карантинних зон, і ситуація в них вирівнюється. Знижується кількість госпіталізацій та реанімацій. Це свідчить про те, що модель адаптивного карантину ефективно працює. А тому закривати всю країну на локдаун немає жодного сенсу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.

«Дають результати відповідальні дії органів місцевої влади, які оперативно і з розумінням відреагували на спалахи хвороби у себе на місцях. А уряд тим часом продовжує вживати заходів для посилення боротьби з пандемією. На виконання указу Президента та рішення РНБО було затверджено оновлений Національний план вакцинопрофілактики, що фактично ставить питання вакцинації на найвищий щабель для всіх органів державної влади», — зазначив Прем’єр-міністр. Він уточнив, що передбачено пришвидшення кампанії з вакцинації. Тож очікують, що цього року більш як половина всіх дорослих українців прищепляться.

Інформпортали адаптують для потреб людей з інвалідністю

На засіданні уряду було затверджено план заходів для додаткової підтримки людей з інвалідністю, в якому відображено заходи, покликані зменшити вплив пандемії на них.

«Ідеться наприклад про адаптування інформаційних порталів та систем, вебінтерфейсів та мобільних додатків. Щоб люди з інвалідністю отримали самостійний доступ до інформації про COVID-19 та мали змогу використовувати функціонал таких програм і додатків», — зауважив Денис Шмигаль.

Він повідомив, що з 19 квітня 2021 року фізичні особи-підприємці та наймані працівники з «червоних» карантинних зон зможуть надсилати заявки на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави. Мінсоцполітики та Мінцифри в максимально стислі терміни підготували всю необхідну інфраструктуру для цього. І як і під час посиленого карантину взимку, допомогу можна буде отримати через портал або додаток «Дія».

«Реєстрація починається з 19 числа, і виплати будуть у такій самій послідовності і в ті самі терміни, як і під час зимового локдауну», — поінформував очільник уряду.

Кабмін затвердив фінальний варіант Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. За пропозицією першої леді Олени Зеленської буде створено раду безбар’єрності, яка зможе відстежувати і контролювати стан виконання цієї стратегії. Прем’єр-міністр подякував першій леді за актуалізацію питання усунення бар’єрів у всіх сферах нашого життя і згуртування для цього широкого кола експертів, громадськості та органів влади.

Було затверджено Звіт про діяльність уряду у 2020 році. «Документ необхідний, щоб оцінити цей дуже непростий рік. І тут важливий момент — нагадування, що влітку та восени МВФ прогнозував падіння ВВП України на понад 8%. Але ми впоралися набагато краще, і падіння ВВП було майже вдвічі меншим. Україна продемонструвала фактично один з кращих результатів серед європейських країн з утримання ситуації в економіці», — сказав Прем’єр-міністр.

Підтримали урядовці дві важливі та актуальні стратегії: Стратегію людського розвитку, де представлено п’ять стратегічних цілей, які стосуються покращення медицини, освіти, соціального забезпечення, інклюзивності та рівних прав, і Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. У цьому документі сформовано пріоритети і цілі розвитку ОПК з урахуванням актуальних загроз. Важливий акцент — управління якістю продукції та стандартами НАТО. Це корпоратизація підприємств ОПК та імпортозаміщення критичних матеріалів.

«Ми хочемо, щоб наш оборонний комплекс став ще більш інноваційним, відкритим і водночас менш забюрократизованим. Це сигнал, що Україна готова давати відсіч агресорові й забезпечуватиме наших військових продукцією вітчизняного виробництва», — наголосив Денис Шмигаль. Надалі обидві стратегії буде представлено РНБО.

Транскордонна співпраця

Було затверджено Програму розвитку транскордонного співробітництва на 2021—2027 роки. Передовсім ідеться про співпрацю з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Болгарією, Грузією й Туреччиною. Акцент буде зроблено на реалізації європейських положень та конвенцій, участі в європейських стратегіях розвитку Карпатського та Дунайського регіонів.

Кабінет Міністрів затвердив Порядок використання коштів для відновлення колії європейського зразка від Чопа до Ужгорода. Як зазначив Прем’єр, загальна вартість проєкту — 5 мільйонів гривень.

«Це дасть змогу зробити в Ужгороді пересадковий вузол з українських шляхів на європейські. Таку лінію на Закарпатті було демонтовано 1991 року, а тому дуже символічно, що на тридцятий рік незалежності ми починаємо її відновлення й Україна стане ближчою до Європи у прямому сенсі слова», — наголосив очільник уряду.

Урядовці затвердили План заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки та підтримали розроблений Мінфіном законопроєкт про набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»