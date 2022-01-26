Беззаперечно, в нинішніх безпекових умовах Україна, отримуючи неоціненну допомогу міжнародних партнерів, найбільше зусиль докладає до того, щоб Кремль припинив нарощувати кількість російських військових поблизу кордонів нашої країни, натякаючи на можливість повномасштабного вторгнення. Водночас українська влада не забуває й про інші надважливі питання.

Під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося термінове засідання Ради національної безпеки і оборони, де розглянуто ситуацію в безпековій, економічній, енергетичній, медичній галузях та в галузі кіберзахисту.

«Підсумок засідання — важливі висновки для всього суспільства. Вони звучать просто: все під контролем, причин для паніки немає», — заспокоїв глава держави громадян у відеозверненні за підсумками засідання РНБО.

Спокій і зосередженість

Президент поінформував, що на засіданні розглянуто ситуацію на сході України. Він запевнив, що влада працює заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання.

«Знаємо про все. Готові до всього. Віримо в краще і робимо для цього абсолютно все, що потрібно. Разом з нашими партнерами, дипломатами, а головне — нашими військовими», — підкреслив Президент.

Розповідаючи про підсумки засідання РНБО, його Секретар Олексій Данілов зазначив, що останнім часом у ЗМІ з’являється багато парамілітарної белетристики. Він підкреслив, що Збройні сили здатні дати відсіч у разі необхідності.

«Для нас немає нічого нового в тому, що відбувається нині. Жодного авралу, жодних надзвичайних подій чи метушливого гасіння пожеж немає — спокій і зосередженість. Спокій, який влада має забезпечити населенню, і зосередженість у діяльності самої влади із забезпечення нацбезпеки в усіх сферах», — цитує пресслужба РНБО слова посадовця.

Олексій Данілов високо оцінює роботу українських розвідників, які, на його переконання, дуже якісно працюють, надають інформацію, дуже важливу для нашої країни.

Під час засідання міністр оборони Олексій Резніков доповів про формування першої черги сил територіальної оборони в умовах мирного часу і особливого періоду.

«Чисельність ЗСУ збільшено на 11 тисяч, з яких 10 тисяч — сили тероборони, решта — сили спецоперацій, які мають забезпечити рух опору. Сформовано командування тероборони, чотири управління та відповідні батальйони. Крім того, буде створено 25 бригад тероборони», — цитує Офіс Президента слова Олексія Резнікова.

Найбільший страх ворога

Енергетика. Володимир Зеленський констатував, що країна спокійно пройде весь опалювальний сезон. На його переконання, газу в підземних сховищах достатньо, як і запасів вугілля. На електростанціях і в портах разом вугілля вже понад мільйон тонн. Завдяки щоденним поставкам зокрема залізницею та морем ці запаси принаймні не скорочуються.

На засідання оприлюднено, що газу в підземних сховищах майже 12 мільярдів кубометрів, чого, з огляду на динаміку споживання, достатньо для сталого проходження опалювального сезону. Стабільно працює атомна генерація. Учора в короткостроковий ремонт було виведено два енергоблоки — №1 на ХАЕС та №4 на ЗАЕС. На період проведення ремонтів балансування енергосистеми відбувається за рахунок теплової та гідрогенерації. Один атомний блок можуть підключити протягом 10 днів залежно від температурного режиму. Тобто жодного відключення через нестачу електроенергії в системі чи її дефіцит не було й не заплановано, а всі проблеми протягом останніх тижнів було пов’язано з погодними умовами.

Економіка. Як заявив за підсумками засідання РНБО Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, загроз функціонуванню національної економіки немає.

«Важливими залишаються стабільність економіки, золотовалютні запаси та підтримка іноземних партнерів. Україна має один з найвищих рівнів золотовалютних запасів (понад 30 мільярдів доларів США), що дає змогу уряду спільно з Національним банком чітко керувати ситуацією та стабільністю курсу на валютному ринку. Держбюджет 2021-го повністю виконано. Доходи зросли на 206 мільярдів гривень порівняно з 2020 роком. Зріс експорт товарів на 38%. Надійшли рекордні за останні сім років іноземні інвестиції — понад 6,5 мільярда доларів. Залучено понад 1,2 мільярда євро і понад 1,1 мільярда доларів довгострокових пільгових кредитів для економічного відновлення й розвитку держави.

Є рішення президента Єврокомісії про надання Україні спеціальної макрофінансової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро. Єврокомісія надала 120 мільйонів євро спеціальних грантових коштів. Ще 120 мільйонів доларів минулого тижня надала Канада. Уряд продовжує співпрацю з МВФ, очікує наступного перегляду чинної програми з МВФ у лютому цього року, а також працює над пролонгацією інших програм», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну слова Прем’єр-міністра.

Говорив Денис Шмигаль і про те, що держава виконує свої соцзобов’язання та підвищує соцстандарти. Зокрема, із січня цього року всі лікарі отримають зарплату не менш як 20 тисяч гривень, а медсестри — не менш як 13,5 тисячі. Із січня підвищено стипендії для студентів до 2 тисяч гривень. Для понад 10 мільйонів пенсіонерів 1 березня відбудеться передбачена законодавством індексація пенсій на 14%. Триватиме реалізація програми Президента «Доступні кредити 5—7—9%» з підтримки малого й середнього бізнесу.

До слова, розширюється програма «єПідтримка». У її межах тисячу гривень повністю вакциновані люди старші за 60 років уже можуть витратити на купівлю ліків, а незабаром — на оплату комунальних послуг. Програма поширюватиметься на громадян віком 14—18 років. Окрім спорту, музеїв, кіно, театрів, подорожей, гроші можна буде витрачати на освітні курси, програми. За третю бустерну дозу вакцини проти коронавірусу в межах «єПідтримки» можна буде отримати додатково 500 гривень. Уряд уже працює над механізмом реалізації ідеї.

Під час однієї з телепрограм Прем’єр заявив: «Ворог нині намагається використовувати і маніпулювати нашими страхами. Наше завдання — через стабільну роботу економіки та підприємств забезпечити зростання України. Розвинена економічно сильна Україна, яка виконує свої соціальні зобов’язання, — то насправді найбільший страх нашого ворога». Подальша реалізація реформ, зміцнення ЗСУ, курс до ЄС і НАТО — головні напрями, над якими уряд працює і впевнено працюватиме надалі.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»