За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, бажання України вижити сприяло тому, що «країна відмовилася від правил і норм мирного життя, щоб випробувати нову зброю, яку їй надали союзники»

За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, бажання України вижити сприяло тому, що «країна відмовилася від правил і норм мирного життя, щоб випробувати нову зброю, яку їй надали союзники»

ЗСУ показали всім арміям світу, як потрібно воювати у ХХІ столітті, ризикуючи та експериментуючи з речами, про які вони раніше не знали. «Шкодую, — заявив на одному із заходів з модернізації британської армії пан Воллес, — про ті обставини, за яких це відбулося. Але це показало, як потрібно діяти у ХХІ столітті на новому полі бою».

Випереджаючи програму

У березні 2023 року понад 11 тисяч українських воїнів проходили навчання у 26 дружніх країнах тренувальної коаліції. Про це сказав на брифінгу у Вашингтоні речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Зокрема, в навчальних таборах Grafenwoehr та Hohenfels в Німеччині, де розташовано два моторизовані піхотні батальйони, завершили підготовку 1200 наших воїнів, які освоювали бронемашини Stryker та Bradley. А 65 військовослужбовців протиповітряних сил України склали іспити на системах Patriot у штаті Оклахома й повернулися в Європу.

«Разом з іншими українськими воїнами вони працюють із системами Patriot, які передали Україні Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди», — зазначив речник Пентагону.

А Бен Воллес додав: «Українські військові повертаються додому ліпше підготовленими, але не в меншу небезпеку. Їхня рішучість після завершення тренування на британських танках Challenger 2 на території Великої Британії надихає. Ми й надалі підтримуватимемо їх, робитимемо все для допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно».

Високу оцінку учням дав сержант Маклафлін, заявивши, що українські танкісти освоїли британські бойові машини Challenger 2 швидше, ніж очікували. А головний інструктор британської армії Мідлтон підкреслив «неймовірну хоробрість та винахідливість українських військовослужбовців. Ми дуже пишаємося ними і тим, як вони воюють та знищують ворога».

Попри велике напруження на фронті на середину червня 2023 року ще понад 6 тисяч українських військових проходили навчання у 40 різних навчальних закладах на 65 курсах у 33 країнах на трьох континентах. Про це заявив на пресконференції за підсумками тринадцятого засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі. За словами генерала, завдяки цим зусиллям було створено 12 батальйонів, які беруть участь у боях в Україні.

До речі, більшість закордонних інструкторів відзначають велику старанність українських військових у навчанні. Британський капітан Стіфр сказав, наприклад, що армії світу повинні повчитися в українців того, як вони використовують та адаптують дрони для фіксування цілей.

Підрозділ нового типу

До речі, самі наші солдати на це відповідають коротко: «Нам ніколи довго вчитися за кордоном. ЗСУ чекають на нас, і ми не можемо підвести побратимів на фронті, бо вони воюють за себе і за того хлопця, що вчиться наприклад у Великій Британії чи іншій країні». Саме така мотивація сприяла швидкому та ґрунтовному засвоєнню теоретичного та практичного матеріалу за кордоном і вдома з допомогою іноземних інструкторів.

Яскравим свідченням цього може стати нинішня підготовка воїнів 47 окремої механізованої бригади «Магура». Цей підрозділ пройшов швидкий, але повчальний шлях становлення та бойового вишколу від батальйону до бригади. І велика в цьому заслуга Івана Шаламаги та Валерія Маркуса.

Іван, якому нині 25 років, потрапив на фронт 2018-го після здобуття військової освіти у Львівському ліцеї імені Героїв Крут та Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Валерій, якому нині 29, вступив у бій з московитською ордою ще 2014-го у складі 25 окремої повітрянодесантної бригади та 2016 року повернувся до цивільного життя.

Широкомасштабна війна застала Івана на оборонних позиціях на Світлодарській дузі у складі 30 окремої механізованої бригади. Тож Валерій як медійна особа домовився напряму з військовою частиною Шаламаги, і 30 бригада взяла його до себе розвідником.

До 47 окремого штурмового батальйону набирали найдостойніших не за мобілізацією, а добровольців, які мали пройти жорсткий добір. Перша комплектація завершилася 8 травня 2022 року, а бойове хрещення батальйон отримав поблизу Вуглегірської теплової електростанції у червні. Попри ґрунтовну підготовку та високу мотивацію, 47 омбр «Магура», втративши шістьох бійців, змушена була відступити. московити захопили Вуглегірську ТЕС і місто Світлодарськ. Однак саме після цих боїв Генеральний штаб відзначив батальйон і наказав розширити його до полку.

На проведення набору нових добровольців пішло всього три місяці. Участь у першому етапі добору (онлайн-анкетуванні) взяло понад 4 тисячі осіб. На той час головний сержант Валерій Маркус повчав новобранців: «Якщо ви не здатні до самоосвіти, то нам не підходите. Не здатні брати на себе відповідальність, проявляти ініціативу і вам усі все винні — ви нам не підходите. Не здатні спілкуватись як цивілізована людина — не підходите. Не визнаєте субординацію, не сприймаєте команди і критику від командирів молодших від вас за віком — не підходите. Не розумієте української й не здатні швидко у критичних умовах вести перемовини в радіоефірі українською — не підходите. Не здатні пробігти 10 кілометрів — не підходите».

Наприкінці червня 2023 року Генштаб затвердив озброєння та посади, що просили у новому 47 окремому штурмовому полку, символом якого став шаховий кінь, що діє нестандартно, переступаючи через інші фігури. Навчання бійці полку (а з 15 листопада 2022 року — бригади) проходили за участю інструкторів із приватних американських військових компаній.

Командиром 47 омбр «Магура» було призначено 28-річного Олександра Сака, повного кавалера ордена Богдана Хмельницького. Офіцер з досвідом та військовою освітою служив до цього у бригаді «Холодний Яр».

Прорив

«Наша бригада сформувалась як бригада прориву. Деталей не розкриваємо, але сценарій її застосування походить саме зі слова прорив», — наголошував Валерій Маркус.

Підрозділи бригади почали оснащувати озброєнням та бронетехнікою, яку Україні передають Сполучені Штати та країни Європи. Серед броньованих машин — Panthera T6 компанії Minerva Special Purpose Vehicle (MSPV) з Об’єднаних Арабських Еміратів, американські бронемашини MaxxPro, які мають посилений протимінний захист та підвищену прохідність під час перевезення військовослужбовців.

Артилерію бригади було посилено 155-міліметровими самохідними артилерійськими установками M109A6 Paladin, дальність звичайного пострілу яких становить 24, а в разі ведення вогню активно-реактивними снарядами — майже 30 кілометрів. Для транспортування бійців до позицій ворога та вогневої підтримки бригаді надали десятки американських бойових машин піхоти Bradley у версії M2A2 ODS. Воїни 47 бригади отримують різні розвідувальні безпілотники та західне піхотне озброєння.

Усе це сприяло тому, що на початку червня 2023 року 47 омбр «Магура» отримала дуже складне та важливе завдання: прорвати російську оборону на Запоріжжі в напрямку міста Токмак. Найскладніший для українських військових напрямок — від Оріхова і Малої Токмачки вздовж лінії фронту до Токмака. Окупанти облаштували тут кілька ліній оборони і встановили на шляху контрнаступу українських сил безліч мінних полів. Українським силам заважає бойова авіація ворога. У разі прориву оборони рашистів поблизу Токмака ЗСУ зможуть рухатися далі до Мелітополя — стратегічного міста біля Азовського моря, визволення якого перерізало б сухопутні шляхи постачання до Криму.

29 червня 2023 року Валерій Маркус зазначив, що «контрнаступ йде успішно». Цьому значною мірою сприяла надійна броня американських Bradley, яка не раз рятувала українську піхоту. Військовослужбовець бригади Андрій розповів, як під час одного з боїв M2 Bradley витримала пряме влучання.

«Я був дуже вражений міцністю цієї техніки, витягуючи її з поля бою, бо не розраховував, що машина може витримати ПТУР і врятувати життя побратимам. Якби більше б таких бронемашин ЗСУ», — каже Андрій.

А воїни 47 омбр «Магура» з позивними «Примара», «Кач» та «Бублик», воюючи на запорізькому напрямку, на Bradley в одному з боїв знищили два московитські танки. Військові кажуть, що західна техніка — магніт для русні. І щойно на передньому краї з’являються американські машини, ворог починає стріляти в них із гранатометів, артилерії та ударних гелікоптерів. Цього разу Bradley спершу спробувала обійти із двох боків оркська піхота, а коли наші бійці знищили окупантів автоматичною гарматою, московити оголосили полювання на броньовану машину, терміново ввівши у бій два танки Т-72. Наші воїни успішно спалили обидва, вміло скориставшись важкою протитанковою ракетою TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided).

«Ми обламали зуби ворогам. Вони ж думали, що ми слабкі, але ми загартовані боєм і вміло виконуємо завдання», — сказав тоді новий головний сержант 47 омбр «Магура» з позивним «Авер» (в липні 2023-го Валерій Маркус покинув бригаду і перейшов до іншого підрозділу). «Авер» став достойною заміною попередника, бо має досвід війни з руснею ще з весни 2014-го. Спочатку у складі тоді ще добровольчого батальйону «Донбас» брав участь в боях за Іловайськ, Широкине, а згодом — у ЗСУ.

Ось так славно б’ють ворога бійці 47 бригади. Не випадково влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський неодноразово особисто відзначав її.

Фото з архівів 47 омбр «Магура» та інтернету