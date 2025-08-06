На Харківщині Володимир Зеленський побував зокрема в бійців, які знищують загарбників на вовчанському напрямку

На командно-спостережному пункті 17 окремого мотопіхотного батальйону 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка та в пункті управління 57 ОМПБр Президент зустрівся з воїнами, які захищають Україну на вовчанському напрямку, і заслухав доповіді командирів.

Пишаємося нашими воїнами

Командир ОТУ «Харків» Михайло Солімчук, командир бригади Євген Солодаєв і командир батальйону Сергій Супрун доповіли про оборону Вовчанська, бої за агрегатний завод та інші позиції, динаміку боїв за останній час, а також про участь у війні проти України найманців з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Президент подякував присутнім воїнам і їхнім побратимам за те, що вони тримають вовчанський напрямок, і відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня і медалями «За військову службу Україні».

«Дякую за те, що боретесь, служите своїй державі, українському народові. Вдячний вам за те, що поважаєте тих, хто поруч, захищаєте їх. Спасибі за те, що тримаєте нашу державу. Це дуже непросто, дуже складно, тому для мене честь сьогодні бути тут, у вашій бригаді, особисто потиснути вам руку й нагородити», — сказав Володимир Зеленський.

Військові розповіли про актуальні потреби підрозділів, а також запропонували свої варіанти розв’язання проблемних питань. Глава держави зазначив, що всі порушені питання буде опрацьовано.

Також Президент України зустрівся з командирами та воїнами 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка в командно-спостережному пункті батальйону. Глава держави заслухав доповідь командира батальйону майора Миколи Какулі про оборону Липців та оперативну ситуацію в межах відповідальності підрозділу. Президент подякував захисникам за службу та відзначив їх орденами «За мужність» ІІІ ступеня, Данила Галицького й медалями «За військову службу Україні».

Володимир Зеленський обговорив із командирами рот і їхніми сержантами підготовку новобранців, моральний стан захисників і захисниць, забезпечення потреб підрозділів і необхідність скорочення часу для відзначення державними нагородами.

Військові відзначили роботу електронної системи нарахування балів за знищення окупантів і їхньої техніки та означили пропозиції, які дадуть змогу розв’язати актуальні проблеми й покращити її функціонування.

Президент України не обминув увагою поранених воїнів, які проходять лікування та відновлення в одному з медичних закладів Харкова. Глава держави поспілкувався з ними, подякував за службу та відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня і медаллю «За військову службу Україні».

«Дякуємо за те, що ви дійсно захистили Україну. Щиро пишаємося, що в нас такі воїни, — міцні люди, молоді, сильні. Бажаю вам якнайшвидшого одужання», — сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував бойовим медикам, які допомагають військовим відновлюватися після поранень, і вручив їм медалі «За військову службу Україні» та «За врятоване життя».

Місто залишається міцним

У Харкові Володимир Зеленський зустрівся зі школярами та студентами в молодіжному хабі «Літера», що працює на базі обласної дитячої бібліотеки. У цьому хабі проводять лекції, майстер-класи та тренінги. Школярі мають змогу пройти тут безкоштовну підготовку до НМТ, пограти в настільні ігри та переглянути фільми. Простір створено для того, щоб попри війну молодь могла розвиватися та спілкуватися наживо.

«З початку війни було дуже важливо не втратити єдності нашої держави. Я думаю, що ми зберегли Україну й незалежність саме завдяки цьому. Харків завжди був містом молоді. Я завжди був упевнений у Харкові на сто відсотків і місто таким і є — міцним і впевненим у собі», — зазначив Президент.

Глава держави також зустрівся із представниками бізнесу, волонтерської та ветеранської спільнот, шкіл та університетів Харкова. Одне із ключових питань обговорення — підтримка економіки на прифронтових і прикордонних територіях. Зокрема йшлося про створення спеціальної програми для прифронтових регіонів, яка була б дієвою для людей і громад та охоплювала б зменшення податкового навантаження на бізнес.

Президент зазначив, що держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях. Також уряд опрацює механізм підвищення зарплат учителям, медикам і працівникам держорганів у цих регіонах.

«Сьогодні Харків і Харківщина — це дуже сильні наші люди. Зокрема на вовчанському напрямку — 57 бригада, далі — позиції 92 окремої штурмової бригади. Дуже ефективні підрозділи, хлопців із яких відзначив державними нагородами.

В обох бригадах дуже відверто поговорили. Важливо зараз дати більше можливостей бригадам самостійно, за своїми потребами, за своїм вибором купувати пікапи, інші необхідні засоби. На жаль, досі багато юридичних складнощів, бюрократії. Ми будемо все спрощувати й давати більше можливостей нашим бригадам. Зібравши Ставку, обговоримо там усе, що почули від наших військових. Я вже говорив з очільниками області та міста про додаткову фінансову підтримку для бригад на Харківщині, які виконують бойові завдання. Важливо, що в Харкові сьогодні поспілкувалися з нашими громадами, представниками бізнесу, шкіл, вишів.

Я вдячний усім за роботу в Харкові заради всієї нашої України. Держава буде й надалі підтримувати наші міста, наші громади східної частини України. Зокрема це стосується спеціальних умов для бізнесу на прифронтових і прикордонних територіях — щоб зберегти робочі місця та зберегти наше українське виробництво.

Тут, у Харкові, бачились із хлопцями й дівчатами — дуже юними, але вони вже знають, чого хочуть, якими прагнуть бути та що їхній вибір — це незалежна Україна. Ми всі виборюємо одне — незалежність для України. І це битва, яку ще належить виграти, — всім разом. Абсолютно впевнений, що ми це зробимо: Україна завжди буде незалежною і сильною», — підсумував у зверненні глава держави.

Джерело: Офіс Президента