У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» 14 жовтня відбулося засідання Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. Захід зібрав представників центральних органів виконавчої влади, силових відомств, громадянського суспільства, наукової спільноти, культурних та освітніх інституцій, експертів.

Співголова Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності, заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська наголосила, що нині питання української етнічності звучить гучно й набуває стратегічного значення.

«Ми розглядаємо українську ідентичність як елемент національної безпеки. Таке позиціювання дуже добре пояснює, як справедливо розподіляти наші ресурси. Якщо не буде ідентичності, не будуть озброєні наші душі й наші серця, і тоді нам знадобиться в десятки разів більше металевої зброї», — сказала вона.

Учасники засідання наголошували, що в умовах війни питання формування української ідентичності виходить далеко за межі культурної чи освітньої політики — воно стає основою стійкості, єдності та є невіддільною складовою національної безпеки.

«Наше спільне завдання — системно вибудовувати державну політику формування ідентичності, визначати виклики і формувати відповіді на них. Адже росія веде війну не лише конвенційною зброєю, а й інструментами, які не врегульовані міжнародним правом. Якщо збройну агресію проти України росія почала 2014 року, то війну за допомогою неконвенційних засобів вона веде значно довше. Колеги з Північноатлантичного альянсу характеризують такі війни як когнітивні й виокремлюють когнітивний простір як окремий простір ведення війни», — підкреслив співголова Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності, міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Він зауважив, що когнітивна війна ставить за мету змінити сам хід наших думок, вплинути на наші дії та оцінки, а найголовніше — знищити нашу ідентичність. Міністр наголосив, що на окупованих територіях російський агресор системно нищить українську, кримськотатарську та інші національні ідентичності, витісняє національні елементи з освіти, переслідує активістів, забороняє пісні, депортує дітей, мілітаризує суспільство та обмежує свободу слова.

Матвій Бідний звернув увагу, що проти України діє розгалужена система ворожого когнітивного впливу. Тому завдання держави — побудова стійкої когнітивної імунної системи, яка здатна захищати нас від ворожого інформаційного впливу. Підсумовуючи, він підкреслив, що лише через спільну координацію та єдність у пріоритетах можна знайти ефективні механізми взаємодії і втримати суспільство під час випробувань та досягнення перемоги.

«Через мистецтво, літературу, традиції, історичну спадщину та сучасний контент ми формуємо спільні сенси. Триває деколонізація культури. Ми відновлюємо історичну справедливість. Тепер черга це все об’єднати у спільну політику та план дій», — сказала т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

На заході презентовано підсумки реалізації Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року, а також операційного плану на 2023—2025 роки. Учасники визначили пріоритети на 2026 рік, що ляжуть в основу подальших рішень для формування ідентичності.

Було презентовано дослідження про самоідентифікацію та рівень довіри громадян до державних інституцій від «Рейтинг». Головною проблемою залишається війна, найвища довіра — до волонтерів і громадських організацій. Більшість громадян ідентифікують себе з Україною, але серед молоді зростає європейська орієнтація. Спостерігається збільшення кількості українськомовних, але менша участь у громадських ініціативах. Окрему аналітику з теми ідентичності представив керівник міжнародної консалтингової компанії Civitta UA Кирило Криволап.

Роль міжвідомчої взаємодії, точки дотику між державним, громадським і експертним секторами, а також практичні кроки для подальшої реалізації стратегії учасники обговорили в межах панельної дискусії «Ідентичність як стратегічна рамка політики єдності, безпеки та відновлення».

Координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності було створено у квітні 2023 року розпорядженням Кабінету Міністрів України. Її головна мета — міжвідомча координація державної політики, спрямованої на посилення національної єдності, безпеки та сталого розвитку через утвердження української ідентичності.

Джерело:

Міністерство молоді та спорту