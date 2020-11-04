ПОВІДОМЛЕННЯ

про закінчення строку застосування остаточних компенсаційних заходів

щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 22 Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомляє, що 02.01.2021 закінчується строк дії остаточних компенсаційних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації, що класифікується згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарною позицією 8703.

Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13 листопада 2015 року № АС-344/2015/4411-06 «Про застосування остаточних компенсаційних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації».

Міністерство розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України