Очільник оборонного відомствазвернувся до наших партнерів і союзників із закликом до подальшої підтримки. Насамперед — щодо закупівлі американської зброї для України.

«Системи ППО Patriot та ракети-перехоплювачі до них критично важливі для захисту наших міст», — наголосив Денис Шмигаль.

Він додав, що Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель.

«Це дасть нам змогу створити більше FPV-дронів, більше дронів-перехоплювачів для протидії «шахедам» та додаткову далекобійну зброю», — наголосив міністр оборони.

США ініціює новий механізм спільно з НАТО, що дасть змогу європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування.

На засіданні обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які мають незабаром надійти до України.Крім того, Німеччина передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів.

Серед інших ключових рішень партнерів:Канада продовжить участь у фінансуванні українського ОПК за данською моделлю та спрямовує 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків; Нідерланди надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16; Норвегія 2025 року загалом спрямувала 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн — на закупівлю в українського ОПК; Швеція готує новий пакет із засобами ППО, артилерією й технікою.

Окремо Денис Шмигаль наголосив, що Україна розраховує на незмінну підтримку у 2026 році. Кредити SAFE — критично важливе джерело фінансування на наступний рік, і потрібно забезпечити залучення України до цієї програми.

«Водночас ми продовжуємо розвивати ініціативу «Будуємо з Україною» для локалізації українських компаній у країнах-партнерах, а також і надалі розширюватимемо спільні оборонно-промислові проєкти», — сказав міністр оборони.

Найважливіше — він наголосив на необхідності продовжувати тиск на росію і бити санкціями по її економіці.

Серед учасників учерговому засіданні Контактної групи з питань оборони України взяли участь Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування ЗС США та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, високий представник ЄС Кая Каллас.

До української делегації, зокрема, увійшли Секретар РНБО Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та інші представники сектору безпеки та оборони.

Наостанок українська делегація подякувала кожній країні, яка підтримує Україну в межах формату «Рамштайн». Особливу подяку висловили США — ініціаторові створення цієї платформи у квітні 2022 року, а також Великій Британії та Німеччині — за лідерство в контактній групі.

Джерело: Міністерство оборони