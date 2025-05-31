Днями Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із представниками Американської торговельної палати і обговорив залучення інвестицій, розвиток економічної співпраці та втілення бізнес-проєктів. Прем’єр наголосив на кроках, які реалізує уряд для підтримки та розвитку підприємництва, зокрема через реформи й поліпшення регуляторного середовища.

«Працюємо над тим, щоб забезпечити підприємцям оптимальні умови для розвитку власної справи та нових інвестицій. Попри важкі умови воєнного часу, проводимо зміни, здійснюємо реформи для поліпшення бізнес-клімату», — наголосив Денис Шмигаль.

Серед таких змін, за його словами, — дерегуляція. Зокрема, вже скасовано понад 1900 регуляторних актів у різних галузях, а до парламенту нещодавно подали законопроєкт щодо зупинення чинності ще 63 неефективних регуляторних інструментів.

Денис Шмигаль зазначив, що триває робота з реформування митниці.

«Пріоритети — подолання корупції та кадрове оновлення, інтеграція з ЄС, цифровізація митниці, а також створення сучасної інфраструктури», — наголосив він.

Ще один важливий напрям змін — приватизація. Як повідомив глава уряду, тисячі об’єктів уже отримали нових ефективних власників, що сприятиме відновленню економіки та створенню робочих місць.

Ефективний інструмент стимулювання економічного розвитку регіонів та залучення інвестицій — створення індустріальних парків, яких вже в Україні близько сотні. Денис Шмигаль нагадав, що держава співфінансує будівництво інженерно-транспортних комунікацій і частково відшкодовує підключення до електромереж.

На зустрічі окремо обговорили процес відновлення. «Це нагода для бізнесу вдало інвестувати кошти й отримати надзвичайні переваги. Найбільш перспективними галузями вважаємо інвестування в оборонну індустрію та сектор military-tech. Серед інвестиційних пріоритетів також енергетика, будівництво, переробна промисловість, видобуток та переробка корисних копалин», — підсумував Прем’єр-міністр і закликав компанії долучатися до проєктів відбудови України.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ