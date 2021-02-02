Лютий в окупованому Донецьку, схоже, може бути ще й сердитим, безжальним і здирницьким. Адже місцевим жителям вже повідомили про заплановане і неминуче підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, що очікує на них 1 лютого. Приміром, тарифи на електроенергію зростуть на 30%, газ — на 16, теплопостачання — на 13, послуги водовідведення — на 11.

А над тим, як хоч трохи розрадити і втішити людей, для яких кожне підвищення цін дуже болюче, донецька окупаційна влада та російські куратори недовго думали. Пригнічених високими тарифами жителів окупованих територій намагаються потішити тим, що їхнім землякам, які «зрадили Донбас» і виїхали на територію України, невдовзі стане ще гірше. Адже, за новим «законодавством», яке готують в ОРДО, вимушені переселенці з окупованих територій з місцевою пропискою втратять усі громадянські та майнові права. Щоправда, ці обмеження стосуватимуться й кожного тутешнього жителя, який, маючи паспорт України, з різних причин досі не отримав «паспорта ДНР» — майбутнього єдиного легітимного документа на тій території.

На кому шапка горить?

Поширений мем про риторичне запитання щодо «совпадєнія» тут буде доречним, якщо зважати, що «юридичний переворот» на окупованій території Донбасу претендує на своєрідну відповідь Україні та її громадянам. За що? А зверніть увагу на риторику секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева, який недавно прокоментував російським ЗМІ те, що в Україні із середини січня відбулися мовні зміни у сфері обслуговування: стали чинними норми Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Посадовець сусідньої держави категорично заявив, що йдеться про продовження «русофобської політики», якою керують зі США.

«Це черговий 19-й етап мовної дискримінації в Україні. Послідовно опрацьовуючи сценарій Вашингтона з розділення єдиного народу Росії та України, вони (керівники держави. — П.К.) вже перетворили колись квітучі землі на відсталий сировинний додаток Заходу, а тепер руйнують культурно-цивілізовані основи держави», — бідкається російський чиновник. І тут же категорично запевняє, що «в Росії нікому на думку не спаде утискувати інші мови, серед яких і українська».

Що ж, із народної творчості давно відомо, на кому шапка горить. Про перетворення за шість років під російською окупацією частини успішного й розвиненого українського промислового Донбасу на депресивну територію, «додаток» РФ і своєрідний полігон для випробування зброї й дезінформаційних і геополітичних технологій точно і влучно сказано. А заява про те, що за українську мову в Росії чи в ОРДЛО не переслідують — це взагалі інформаційна бомба.

Вражає, що ці словесні тиради тиражують водночас із тим, що на окупованому РФ Донбасі у громадян України, вже позбавлених української мови, тепер намагаються цинічно відібрати ще й громадянські та майнові права. І ніхто не сумнівається, що підготовка юридичного перевороту відбувається за сценарієм Кремля. Оскільки зловісні зміни готують немов під копірку схем, які росіяни вже випробували на раніше загарбаних територіях. Якщо точніше, то майбутній «закон про громадянство ДНР» списано з відповідного законопроєкту також не визнаної «республіки Абхазії».

Що передувало підготовці замаху на український паспорт? Рівно рік тому — на початку 2020-го — один з телеканалів ОРДО взявся переконувати глядачів, що жодних заборон використання українського паспорта немає. Це підтвердив і лідер донецької окупаційної адміністрації Денис Пушилін. «Український паспорт на цей момент є легальним документом і має таку саму законну силу, як паспорт громадянина «ДНР» та РФ. Питання про заборону його використання на території республіки зараз не стоїть», — запевнив він.

І мало хто тоді звернув увагу, що ключовим словом у промові колишнього еМеМеМника (синонім умілого брехуна) стало «зараз». Бо перші дзвіночки — попередження, що власники тільки паспортів України — вже не зовсім бажані особи на проросійській окупованій території, не забарилися. Приміром, коли під час новорічних свят місцева влада робила «щедрий подарунок» у вигляді тимчасового скасування комендантської години, люди без «паспортів «ДНР» не ризикували вночі чи ввечері виходити на вулицю. Патрулі насамперед виявляли службовий інтерес до тих, хто мав при собі тільки паспорт України: під час перевірки документів затримували для подальшого з’ясування особи. Та це була майже невинна прелюдія порівняно зі змінами, які готують у Донецьку для власників українських паспортів.

До РФ із «паспортом «ДНР» за спрощеною схемою!

Привид нового законопроєкту про «громадянство ДНР» тинявся по той бік лінії розмежування, лякаючи люд, і раніше. «Доводилося чути такі розмови, та не дуже їм вірив. Адже вимоги нового закону просто в голові не вкладалися. Мої син і невістка мають тут прописку, але виїхали звідси ще 2015 року. Вони живуть в Україні і, зрозуміло, «паспорт «ДНР» їм ні до чого. Та якщо вірити чуткам, за новим законом, без цього документа мої діти та всі інші донеччани з місцевою припискою вже не матимуть права продати своє житло та інше майно, що тут залишили», — розповідає житель Донецька.

Ці чутки, яким не всі вірили, підтвердили і журналісти незалежного видання «Спектр», використовуючи джерела з оточення керівників ОРДО. Ідеться про те, що новий закон насамперед боляче вдарить по вимушених переселенцях, які вже виїхали з окупованої території, але з певних причин підтримують зв’язок з нею. Отже, окупанти мають намір узаконити позбавлення цих людей певних громадянських та майнових прав.

Якщо в Донецьку все-таки ухвалять хижий законопроєкт, цих людей позбавлять права вести тут комерційну діяльність, продати власне житло чи придбати нову нерухомість. Окрім цього, до власників тільки паспортів України з місцевою пропискою в окупованих населених пунктах регіону посилять увагу силові структури. Їм загрожуватиме не лише затримання, а навіть арешт на 30 діб без висунутих звинувачень.

Само собою, запланованої паспортизації не уникнуть і жителі окупованої Донеччини, які мають документи України. Роботи тут непочатий край, бо окремі джерела стверджують, що «паспорти «ДНР» досі мають лише 15—20% населення. А люди з ОРДО не приховують намірів і надалі отримувати паспорти України, оскільки без них неможливо мати українські пенсії та інші соціальні виплати чи вступити на навчання в українські виші.

Окупаційна влада й раніше, м’яко кажучи, не схвалювала намагання донеччан отримати громадянство «ворожої держави», а нині й поготів. Торік «паспорт «ДНР» свідомо перетворили на необхідну умову для отримання за спрощеною процедурою(!) громадянства РФ.

Під час потужної пропагандистською кампанії людей стали переконувати в безальтернативній необхідності отримати «паспорт «ДНР». Старших донеччан через поширені чутки лякають, що вони позбудуться «соціальних виплат» без «нашого» паспорта. А з молодшими, зокрема підприємцями, активно проводять розмови на цю тему податкові інспектори, які вміють переконувати.

«Дивно і прикро, але чимало людей досі вірять, що ця паспортизації потрібна саме їм, а не Росії, яка використовує Донбас і нас усіх у своєму протистоянні Україні, Заходу та США. Адже чим нас із 2014-го тільки не манили до РФ і намагалися відірвати від України! І російськими зарплатами та пенсіями, і громадянством та приєднанням до РФ за прикладом Криму! Та досі маємо тільки брехливе російське телебачення та ще їхній рубль, який на тлі нинішніх високих донецьких цін мало кого тішить. А «паспорти «ДНР» — чергова приманка, якій, на жаль, вірять земляки», — обурюється житель Донецька.

А ось на думку деяких експертів, спроби грубого витіснення українських документів з окупованої території за вказівкою Москви затіяли ще й у відповідь на вітчизняний проєкт закону «Про державну політику перехідного періоду», де йдеться про юридичну недосконалість документів, виданих окупаційною владою Донбасу.

ПРЯМА МОВА

«Віртуальний мобільний номер — зв’язок з Україною»

Снавер СЕЙТХАЛІЛЄВ,

заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій:

— Внаслідок тимчасової окупації Росією частини території України провадження діяльності в окупованих районах унеможливлена. Це значно ускладнило комунікацію із громадянами України, які проживають по той бік лінії розмежування. Тобто люди позбавлені змоги безперешкодного доступу до державних серверів та електронних послуг, що надаються з використанням мобільного номера заявника (адміністративні, банківські, медичні послуги). Один з імовірних варіантів розв’язання цієї проблеми — технологія віртуального мобільного номера (без наявної фізичної SIM-карти).

Спрощення доступу людей на окупованих територіях до адміністративних послуг і сервісів — один із пріоритетів міністерства. Нині спільно з Міністерством цифрової трансформації відбувається розгортання сервісу «Є-Малятко», у додатку «Дія» вже в наявності довідка внутрішньо переміщених осіб, реалізують інші проєкти. Ми очікуємо, що віртуальний мобільний номер створить додаткові можливості для наших людей. Після отримання відповідей мобільних операторів ми зможемо детально оцінити потенціал цього рішення і визначимо подальші кроки.

ДО РЕЧІ

У квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін спростив процедуру отримання російського громадянства для жителів ОРДЛО. У листопаді 2020-го він прийняв рішення про визнання документів, серед яких і паспорти, видані окупаційними адміністраціями на Донбасі.

ЦИФРА

За інформацією Міністерства соціальної політики, на середину січня 2021 року на обліку перебували 1 459 022 вимушені переселенці з тимчасово окупованих територій України. І майже мільйон із них — це люди, які змушені були залишити своє житло у населених пунктах ОРДЛО.

А ТИМ ЧАСОМ

Як повідомили в Міністерстві реінтеграції та тимчасово окупованих територій України, нині вивчають можливості використання сучасних телекомуканікаційних платформ, а серед них і послуги мобільних операторів, які б дозволити мешканцям тимчасово окупованих територій України за допомогою мобільного інтернету або Wi-Fi та з використанням мобільного додатка приймати і здійснювати голосові дзвінки чи відеодзвінки, отримувати і відправляти SMS-повідомлення.

Міністерство вже звернулося до мобільних операторів із пропозицією щодо можливості створення спеціального тарифу для людей по той бік лінії розмежування. Така ініціатива може стати добрим проєктом для соціально відповідального бізнесу, який прагне допомогти громадянам України на тимчасово окупованих територіях.

Насамкінець. Чи наважаться проросійські окупанти на беззаконня і цинічне позбавлення не одного мільйона українців громадянських та майнових прав? Можливо, спробують торгуватися, змушуючи Україну до чергових переговорів і певних домовленостей. А поки що проєкт «закону про громадянство ДНР» тільки обговорюють, він передбачає перехідні норми про набуття чинності згаданих обмежень у правах громадян України, що розтягнуться аж до 2025 року. А далі єдиним офіційним документом там стане тільки «паспорт «ДНР».

Однак вже зараз очевидно, що Кремль зусиллями своїх керівників-маріонеток на окупованих територіях Донбасу різними способами намагається ще дужче відірвати прифронтовий регіон від України. І при цьому окупанти, послідовно і брутально позбавляючи людей права вибору, лукаво нав’язують їм безальтернативний вибір на користь Росії. Навіть попри те, що після шести років гібридної війни чимало жителів прифронтового Донбасу вже переконалися у згубності свого ж російського вибору, фатально зробленого навесні 2014-го.