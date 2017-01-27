Робоча поїздка Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до Хмельницької області розпочиналася в стінах реконструйованого пологового відділення Старокостянтинівської центральної районної лікарні. Після огляду приміщення він мав час на спілкування з представниками трудового колективу. Потім відбувся огляд потужностей окремого підрозділу «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». А завершалася ця робоча поїздка ознайомленням із роботою ДП «Шепетівський ремонтний завод».

Під час відвідин реконструйованого пологового відділення центральної районної лікарні Володимир Гройсман нагадав, що в 2016 році проводили капітальний ремонт приміщення за кошти субвенції з державного бюджету на розвиток окремих територій обсягом 692,5 тисячі гривень. Слова Прем’єра цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Ми спрямували багато ресурсів на місця — у бюджети міст, областей, районів. Там є кошти, які можна використовувати, щоб робити зокрема якісну систему охорони здоров’я».

За даними глави уряду, торік у місцеві бюджети було спрямовано понад 44 мільярди гривень. Цьогоріч місцеві бюджети мають зрости ще на 25%. «Це колосальний ресурс. На місцях кошти є. Якщо по-господарському їх витрачати, то можна і обладнання купувати, й відділення ремонтувати, й навіть нові лікарні будувати», — резюмував Володимир Гройсман.

Трудовому колективу цього пологового відділення Прем’єр розповів про кроки, спрямовані на зміни в системі охорони здоров’я. Йшлося про ухвалення урядом рішень, які стимулюватимуть зниження цін на ліки в Україні та про дерегуляцію фармацевтичного ринку. Він нагадав про початок дії системи референтного ціноутворення з 1 квітня, про запровадження механізму реімбурсації на ліки проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

Також уряд продовжуватиме публічні закупівлі ліків через міжнародні організації. Це дало змогу зекономити до 3 мільйонів доларів з бюджету. На ці потреби у кошторисі на 2017 рік ресурс збільшено до 5,9 мільярда гривень. А 150 мільйонів гривень спрямують на створення центрів серцево-судинної хірургії у всій країні.

Говорив Прем’єр і про завдання на поточний рік. Серед них закінчення будівництва і відкриття нового корпусу національної дитячої лікарні «Охматдит», зміни системи фінансування у медичній галузі. «Ми хочемо, щоб система фінансування заробітної плати лікаря була стимулюючою. Краще лікар працює — більше у нього пацієнтів, він отримує більшу заробітну плату. Маємо фінансувати не стіни і не час перебування у лікарні, а якісну медичну послугу, у структурі якої є ваша заробітна плата», — наголосив глава уряду.

А ще КМУ сподівається на ухвалення закону про обов’язкове державне медичне страхування. Глава уряду запевнив, що народ нічого додатково не сплачуватиме, оскільки у держбюджеті кошти є. «Ми витрачатимемо гроші на медицину через систему страхування, щоб кошти ходили за людиною. За таких обставин ситуація стабілізується і все стане на свої місця. Стан, в якому перебуває сфера охорони здоров’я, абсолютно не прийнятний», — зазначив глава уряду.

До речі, у Старокостянтинові він без попередження завітав до багатодітної родини Фалатюків, яка виховує шістьох дітей: старшого сина, двійню та трійню. Про цю родину Володимирові Гройсману розповіла дільнична медсестра центральної районної лікарні. Родина мешкає в маленькому будинку на 27 квадратних метрів — це дві кімнати. Після того, як Володимир Гройсман почув цю розповідь, він особисто вирішив завітати до багатодітної сім’ї в гості. Вдома він застав маму Наталю та її дітлахів. Прем’єр пообіцяв сприяти поліпшенню житлових умов родини: «Ми знайдемо можливості придбати чотирикімнатну квартиру або будинок».

Під час відвідин відокремленого підрозділу «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» глава уряду провів прес-конференцію. Він заявив, що Україна має продавати вироблену електроенергію за кордон. Розвиток такого експорту сприятиме зміцненню економіки. У цьому розрізі розвиток атомної енергетики має ключове значення. Прем’єр розповів про стабілізацію роботи атомної енергетики країни. Він вважає, що ДП НАЕК «Енергоатом» вийшло на високі потужності виробництва електроенергії. Також забезпечено планові ремонти необхідних блоків у визначені часові терміни.

«Атомну енергетику країни треба розвивати за умови підтримки абсолютної безпеки, — резюмував Володимир Гройсман. — Ми наростили вагу вироблення електроенергії «Енергоатомом» і будемо все робити для того, щоб система працювала прогресивно».

На часі перегляд програми розвитку атомної електроенергетики до 2040 року. За п’ять років слід завершити будівництво третього та четвертого енергоблоків електростанції, визначити джерела фінансування їх добудови.

Володимир Гройсман поспілкувався з представниками трудового колективу та керівництвом підприємства щодо перспектив розвитку Хмельницької АЕС.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»