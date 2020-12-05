Оскільки медична система України витримує нинішнє навантаження щодо хворих на коронавірусну недугу, у грудні карантинні обмеження на території країни не посилюватимуть. Це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні міністр охорони здоров’я заявив, що медична система витримує навантаження, хоч воно надзвичайно високе, і надзвичайно складно працювати медикам, але ми можемо допустити, що в грудні в посиленні карантинних заходів необхідності не буде. Якщо говорити про запровадження жорсткіших заходів, то, вочевидь, що якщо буде погіршення ситуації, то ми можемо порушити це питання на початку січня. Конкретику заходів буде озвучено наступної середи на черговому засіданні Кабінету Міністрів», — анонсував Прем’єр.

Він додав, що всі заходи ретельно прораховують: «Ведуть комунікації з головами громад, очільниками обласних державних адміністрацій. Ми чітко розуміємо потреби і застереження регіонів щодо тих чи інших обмежень».

Шахтарі отримають платню

Відповідаючи на запитання народних депутатів про конкретні плани та інформацію щодо дати можливого повного карантину, а також того, що відбуватиметься із транспортною системою в цей час, Денис Шмигаль запевнив: уряд має чіткий поетапний план дій, повідомляє УНІАН.

Отже, Кабінет Міністрів не планує, що роботу транспортної галузі буде припинено навіть за несприятливих умов. «Щодо транспорту, він працюватиме. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не плануємо навіть за жорсткішого карантину. Усі наукові дослідження свідчать, що транспорт не слугує основним джерелом активного поширення цієї пандемії», — наголосив Прем’єр .

Він повідомив, що борги із заробітної плати перед шахтарями державних шахт буде погашено найближчим часом. «Що ж до зарплати шахтарям, було проголосовано відповідний законопроєкт, на засіданні уряд ухвалив відповідні рішення з розподілу коштів, які планують отримати від Укртранснафти і Укрнафти. 1,4 мільярда гривень, передбачені на виплату державної частини зарплати шахтарям, однозначно буде виплачено їм протягом найближчого часу», — запевнив очільник уряду.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що нині в Україні до лікування пацієнтів із COVID-19 залучено майже 81 тисячу медиків з 500 тисяч, які є в нашій країні.

«Щодо кількості ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, то з початку листопада ми збільшили їх кількість з майже 40 тисяч до понад 61 тисячі. Ми не просто розгортаємо додаткові ліжка, нарощується кількість ліжко-місць із підведеним киснем. На початок грудня у нас 51% ліжок забезпечено подачею кисню або централізовано, або за допомогою концентраторів. І до кінця року ця цифра становитиме 80%», — вкотре наголосив очільник МОЗ.

За його словами, можливості з відведення ліжко-місць для хворих з коронавірусною хворобою становлять близько 90 тисяч. «Їх може бути задіяно в разі необхідності. Але я вкотре наголошую, що ресурси медичної системи обмежені», — підкреслив міністр.

Вакцина має бути випробуваною та безпечною

Відповідаючи на запитання нардепів, коли і звідки маємо отримати вакцину від коронавірусу, він зауважив: «Україна отримає вакцину — близько 8 мільйонів доз за Глобальною ініціативою COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Думаю, що термін отримання цієї вакцини — кінець першого — початок другого кварталу наступного року».

Міністр додав, що Україна перебуває на стадії фіналізації домовленостей зі світовими компаніями-виробниками вакцин, які вже закінчили проведення третьої фази клінічних випробувань, щодо постачання вакцин в Україну. Ідеться про компанію Pfizer. «Теж розраховуємо їх отримувати, починаючи з другого кварталу наступного року», — сподівається міністр.

Він запевнив, що російську вакцину Україна не закуповуватиме, бо вона не пройшла третьої стадії клінічних випробувань. А на території України можна застосовувати тільки ті вакцини, які визнано безпечними.

«Безпечні ті вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань. Зокрема, третю стадію, наймасштабнішу, яка передбачає вакцинацію десятків тисяч людей», — наголосив Максим Степанов.

За його словами, всі ці дані публікують на ресурсах Всесвітньої організації охорони здоров’я. І Україна закуповуватиме лише ті вакцини, які рекомендує ВООЗ.

«Щодо російської вакцини, то у світі не існує даних проходження нею третьої стадії клінічних випробувань. Як мені відомо з різних інформаційних джерел, тільки відбувається третя стадія клінічних випробувань. Доки її не пройдено, на мою думку, немає про що говорити», — наголосив Максим Степанов. Він додав, що саме не третій стадії клінічних випробувань стає зрозуміло, чи безпечна вакцина і які «супутні загрози може спричинити її використання».

Очільник МОЗ поінформував, що міністерство планує збільшити кількість тестувань на COVID-19: «МОЗ збільшує кількість тестувань. До кінця року ми вийдемо на показник понад 70 тисяч ПЛР-тестів щодня». Він нагадав, що відомство запровадило використання нових експрес-тестів на антиген для виявлення коронавірусу. І нині вже надано відповідні кошти й розпочато перші поставки. «Це дасть змогу робити ще мільйон тестів на місяць», — наголосив урядовець.

Українські спортсмени готуються до Олімпіади

Відповідаючи на запитання народних депутатів, як відбувається підготовка до Олімпійських ігор в умовах пандемії та як міністерство готується захищати інтереси спортивної галузі в умовах можливого повного локдауну, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що спортсмени, безумовно, готуються. Проте, на жаль, міжнародні змагання ще не розпочалися в 95% видах спорту.

Нині більше змагань проводиться на території нашої країни — всеукраїнських, чемпіонатів України, адже потрібно проводити змагання, щоб наші спортсмени були в тонусі, готувалися до Олімпійських ігор.

Урядовець розповів, що українських спортсменів тестують під час виїзду за кордон і на тренувальних зборах.

«На сьогодні ми створили всі умови, щоб наші спортсмени готувалися. Кошти є. На наступний рік кошти в бюджеті передбачено в повному обсязі на підготовку до Олімпійський ігор», — запевнив Вадим Гутцайт.

Насамперед дуже важливо, щоб спортсмени і тренери були здорові. «І якщо локдаун буде в перший тиждень чи два наступного року, то це свята, а спортсмени теж відпочиватимуть. Тому вважаю, що це не створить проблем у підготовці до Олімпійських ігор», — підбив підсумок міністр.

Верховна Рада вчора ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що документ буде підписано на початку наступного тижня.

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