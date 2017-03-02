Найголовнішим документом дня стала постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції». Норми в ній прописувала Служба безпеки. Прем’єр-міністр погоджував мінімальний перелік необхідних компонентів і матеріалів, які мають використовувати для гірничо-металургійного комплексу та енергетики країни.

«Це необхідний критичний мінімум, який потрібен для того, щоб в українських оселях, лікарнях, школах, на підприємствах було тепло, світло, щоб наш гірничо-металургійний комплекс працював на економіку України й усі підприємства цього комплексу було зареєстровано тільки в Україні й вони сплачували податки за законодавством України, — лаконічно узагальнив кількома словами щонайменше три проблемні для країни теми Володимир Гройсман. — Українці не мають страждати через енергетичну блокаду — це наше завдання».

Він наголосив, що не може бути жодного незаконного переміщення через лінію розмежування товарів будь-якої контрабандної складової, до контролю за переміщенням товарів має бути залучено громадськість. Не менш важливо встановити контрольні пункти, які відстежуватимуть переміщення товарів, вказаних у постанові КМУ.

«Запропоновано всім зацікавленим — АТЦ, МВС, СБУ, Міністерству оборони, Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, адміністрації Державної прикордонної служби, Національній поліції, ДФС за участю громадськості, і я б додав сюди українських волонтерів, які постійно перебувають у зоні АТО і є за визначенням абсолютно чесними, — забезпечити у контрольних пунктах в’їзду/виїзду протидію незаконному переміщенню товарів, зокрема тих, що не визнані у встановленому порядку гуманітарною допомогою, до зони або із зони проведення АТО через лінію зіткнення чи в її межах», — продовжив тему глава уряду.

Уже через місяць після початку чинності цього рішення треба буде провести публічний аналіз його виконання. Такий план роботи Володимир Гройсман називає «чесним діалогом в інтересах України та українців».

Загалом це рішення КМУ передбачає визначення правового режиму переміщення товарів включно з гуманітарною допомогою і забороняє переміщення будь-яких товарів, окрім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги й товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей.

Перед ухваленням постанови слово тримав міністр у справах окупованих територій Вадим Черниш. Він розповів, що йдеться не про торгівлю, а про переміщення товарів. Окрім цього, такий порядок стосується підприємств, які працюють у всій країні. Володимир Гройсман назвав рішення КМУ стратегічно важливим, оскільки воно безпосередньо вплине на посилення нашої енергетичної незалежності та позицій гірничо-металургійного комплексу.

Дороги й березень — явища сумісні

За лаконічний відступ Прем’єр взяв цього разу тему зростання заробітної плати в Україні з початку року. Такий ривок, за його даними, відчули близько 4 мільйонів українців. Наступним кроком стане справедлива пенсійна система. Справедливий алгоритм роботи у пенсійному напрямку вкотре пообіцяли представити протягом року. За будь-яких обставин Володимир Гройсман налаштовує пенсіонерів на підвищений щомісячний дохід.

Опісля йшлося про потребу місцевій владі опрацювати механізм реімбурсації. Відшкодування вартості ліків пацієнтам має запрацювати вчасно. За остаточну дату взято 1 квітня.

«Ми спрямували півмільярда гривень для українських громадян. Для тих, у кого є гіпертонічна хвороба, цукровий діабет другого типу, бронхіальна астма. Тобто ліки для цих хронічних хворих надаватимуть безкоштовно з 1 квітня», — наголосив він. До слова, вчора він мав сформувати відповідне доручення головам обласних і районних державних адміністрацій. До них під час засідання КМУ звернення лунало в опосередкований спосіб: «Це вже буде ваша відповідальність, щоб усі механізми реімбурсації вчасно запрацювали», — посилив думку глава уряду. А на його подальше уточнення мали звернути увагу представники малого та середнього фармбізнесу — всі аптечні мережі зможуть брати участь у цій програмі.

Учора отримав доручення і міністр інфраструктури Володимир Омелян. Треба швидкими темпами відкрити сезон відновлення пошкоджених доріг і будівництва нових у країні. Слова Прем’єра звучали так: «Володимире Володимировичу, сьогодні початок весни. Торік я давав доручення, щоб ви швидко підготувалися до нового сезону. Фактично сьогодні для початку сезону є все. Єдине, що треба організаційно правильно працювати Укравтодору та міністерству, щоби швидко виходити на дороги й працювати».

Раз на кілька тижнів уряд і керівництво Укравтодору планують звітувати щодо роботи. «Щоб українцям було відомо, який наш головний план, — додав він. — Для мене українські дороги і їхнє будівництво є пріоритетом. Ми забезпечимо їм необхідне фінансування, ваше завдання — прозорість і ефективність управління цим процесом».

Іще міністр інфраструктури повинен внести пропозиції щодо проведення аудиту діяльності ПАТ «Укрзалізниця» у 2016 році.

Двомісячний ЄСВ зріс у рази

Про те, що Міністерство юстиції започаткувало онлайн-послугу відкриття й закриття фізичних осіб-підприємців, про внесення змін до відомостей про діючі ФОП, відкриття юридичних осіб і внесення відомостей про них до єдиного державного реєстру на сайті «Будинок юстиції» та виконавчому урядовому порталі, розповів керівник цього відомства Павло Петренко.

Він повідомив, що торік онлайн-послугами Мін’юсту скористалися 1 мільйон 55 тисяч громадян України. На цих послугах у відомстві не зупинятимуться.

А міністр соціальної політики Андрій Рева говорив про податкові надходження з податку на доходи фізичних осіб у січні-лютому цього року. Вони зросли на 45%, порівняно з аналогічним періодом торік і становили 21 мільярд гривень.

«Обсяг сплаченого єдиного соціального внеску становив 22,6 мільярда гривень, що на 3,12 мільярда більше за наші планові показники», — резюмував він. А з 1 грудня минулого року по 20 лютого цього року в Україні закрилися 331,1 тисячі фізичних осіб-підприємців, проте більшість їх не вели жодної діяльності й не сплачували податків. «З активних підприємців закрилися близько 30 тисяч, але відкрилися 54,9 тисячі ФОП», — резюмував міністр.