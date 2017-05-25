Більшості жителів населених пунктів Балаклійщини, що розкинулися неподалік 65-го арсеналу, про нічні вибухи півторамісячної давності нагадують нові вікна, двері, дахи, відремонтовані будинки і ще, можливо, неспокійні сни, в яких повертаються переживання і страхи тих днів.

Життя тут триває за звичним ритмом, у повсякденних господарських клопотах. Остаточно завершено розмінування території району, під час якого, за словами голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, вилучено понад 28 тисяч вибухонебезпечних предметів, а всі заплановані заходи силами відомства виконано в повному обсязі. Останніми розчистили важкодоступні місця — заболочену місцевість поряд з армійським складом боєприпасів.

Керівник ДСНС запевнив, що небезпека з територій, які було забруднено вибухонебезпечними предметами, вже нікому не загрожує. У подальшому надзвичайники відповідно до своїх повноважень забезпечать постійний моніторинг стану очищеної території та оперативне реагування в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Ситуацію відстежуватимуть до кінця року

Після розмінування території населених пунктів головними завданнями для рятувальників стали розчищення сільськогосподарських угідь і супровід весняно-польових робіт. Як відбувається такий супровід і відновлювальні роботи, на власні очі під час інспекторської поїздки побачили віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко і голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична. Вони відвідали поля, розташовані за 70—150 метрів від території 65-го військового арсеналу.

Місцеві фермери проведену роботу оцінюють як дуже ефективну.

«Для проведення весняно-польових робіт ми одразу звернулися до ДСНС, —розповів генеральний директор балаклійського господарства ТОВ «Донець» Юрій Ткач. — На протилежному боці дороги в нас 300 гектарів, нам одразу допомогли їх розмінувати, і ми посіяли вчасно. Тут, біля арсеналу, на два дні різниця в проведенні робіт, але в строки вклалися. Багато було ям від снарядів, їх зарівняли».

Супровід сільськогосподарських робіт на територіях, які було забруднено вибухонебезпечними предметами, як запевнив Микола Чечоткін, здійснюватимуть упродовж усього року.

Як відомо, під час надзвичайної події найбільше постраждало селище Нафтовиків, де тривають відновлювальні роботи. Керівник області, посилаючись на останні дані, повідомила, що вже відновлено 46 тисяч квадратних метрів пошкоджених покрівель, що становить 98% запланованого, замінено 7,3 тисячі вікон із запланованих 7,5 тисячі, встановлено понад половину необхідної кількості дверей. Також уже завершено капітальний ремонт п’яти багатоповерхових будинків — там посилили стіни й фундаменти, замінили вікна й двері. Капітально відремонтували п’ять квартир у багатоквартирному будинку, які повністю вигоріли внаслідок пожежі.

Юлія Світлична розповіла про перебіг відновлювальних робіт у приватному секторі. За рахунок благодійної допомоги тут відремонтували 4,2 тисячі квадратних метрів покрівель, що становить 92% запланованого, замінили понад половину ушкоджених вікон — 3,4 тисячі квадратних метрів, провели різноманітні відновлювальні роботи у 170 будинках із 228, які було пошкоджено.

«Порушено питання надання з обласного бюджету 30 мільйонів гривень, щоб профінансувати відновлення приватного сектору, а також для надання матеріальної допомоги жителям Балаклії. На сьогодні приймаємо заявки від місцевого населення. З районного і міського бюджетів також планують надати кошти обсягом до 10 мільйонів гривень. Буде залучено й спонсорські кошти. За нашими розрахунками, ми задовольнимо потреби місцевого населення. Якщо буде необхідно, розглянемо можливості обласного бюджету й надамо додаткові кошти», — запевнила голова Харківської ОДА.

Координація стала у пригоді

Голова місцевої райдержадміністрації Степан Масельський серед наявних проблем назвав забезпечення частини жителів Балаклії теплопостачанням і наголосив, що 347 абонентам на вулиці Арсенальній буде встановлено індивідуальне опалення. Роботи завершать до початку нового опалювального сезону.

Геннадій Зубко високо оцінив роботу керівництва області й району, що її було проведено за ці півтора місяця.

«Відразу після надзвичайної ситуації на ліквідацію її наслідків і проведення відновлювальних робіт уряд спрямував 100 мільйонів гривень, зокрема 20 — на розмінування. Крім того, додатково надано 45 мільйонів, щоб вирішити житлове питання тих балаклійців, які постраждали найбільше, а також на проведення відновлювальних робіт. Але кошти — це лише частина спільної роботи, головне — чітка координація всіх рівнів влади, яка була з першої години, коли сталася надзвичайна ситуації. Саме від першої логістики, евакуації людей, їхнього розміщення та втримання соціальної ситуації залежало дуже багато. Минуло півтора місяця, і бачимо результат», — схвально відгукнувся віце-прем’єр-міністр.

Під час інспекційної поїздки урядовця й керівника області було підписано акт приймання-передачі виконаних підрозділами ДСНС робіт з очищення від вибухонебезпечних предметів територій, прилеглих до 65-го арсеналу. Проте це не крапка в ліквідації наслідків надзвичайної події, а черговий етап стабілізації ситуації та проведення відновлювальних робіт, які, за словами Юлії Світличної, буде завершено згідно із графіками.