На Сумщині відбувся 30-й Всеукраїнський пісенний фестиваль-конкурс мистецтв «Боромля» за участі іменитих співаків та 300 учасників художньої самодіяльності з різних областей

Цей масштабний огляд пісенних талантів України з повним правом можна зарахувати до рекордсменів. Заснований 1990-го, він успішно обійшов усі рифи і проблеми, аби наприкінці літа цього року відбутися втридцяте. Виняток становив лише минулий 2020-й, коли з карантинних причин дійство довелося скасувати.

Як пригадує один з його організаторів президент творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва», заслужений діяч мистецтв, поет-пісняр Віктор Герасимов, на зорі незалежності України разом із палким шанувальником української пісні з Боромлі Іваном Коломійцем (світла йому пам’ять) вирішили організувати сільський всеукраїнський фестиваль. Адже українське село з глибини віків залишається пісенною колискою, її вічним натхненним джерелом.

За роки проведення фестивалю в ньому взяли участь понад 10 тисяч співаків, гуртів, музикантів, учасників художньої самодіяльності з найвіддаленіших куточків України, а мальовнича Боромля стала пісенною оазою.

У різні часи гостями урочистостей були незабутні Дмитро Гнатюк, Анатолій Солов’яненко, Микола Кондратюк, Костянтин Огнєвий, Алла Кудлай, Микола Свидюк, Микола Гнатюк, Віталій Білоножко, Віктор Шпортько. А ще Національні академічні колективи — народний хор ім. Г. Верьовки, ансамбль танцю ім. П. Вірського, Державний духовий оркестр, ансамблі пісні і танцю «Славутич», «Полтава», десятки інших відомих в Україні і світі колективів.

Українська пісня лунає над селом

І завжди головною дійовою особою «Боромлі» була і залишається пісня. Насамперед про рідне село, маленьку батьківщину, батьківські пороги. Ось і цього року на свято завітали народні артисти Олександр Василенко, Оксана Нестеренко, Олег Дзюба, аматори сцени з Харківщини, Сумщини, Полтавщини, а програму блискуче провела заслужена артистка Лариса Недін.

Упродовж більш як чотиригодинного концерту, що проходив на сільському стадіоні у присутності тисяч глядачів, пролунали кілька десятків різноманітних пісень у виконанні солістів, дуетів, тріо, квартетів, ансамблів переважно сільських будинків культури, клубів. Їхня вікова амплітуда — від школярів до поважних ветеранів. А своєрідним епіграфом стала пісня «Здрастуй, рідне село…» композитора і співака заслуженого діяча мистецтв, соліста Сумської обласної філармонії Валерія Козупиці, який багато років бере участь у «Боромлі» і став її надійним творчим другом. Цей твір прозвучав як щирий синівський гімн рідному селу, духовна молитва за його минуле, сьогодення і майбутнє.

Важливо і знаково, що фестиваль проходив на території нещодавно створеної Боромлянської об’єднаної територіальної громади, до складу якої ввійшли навколишні села. Більшість із них презентували місцеві творчі колективи. Як наголошує голова ОТГ Василь Романіка, турбота про розвиток культури, мистецтва, духовності — в постійному пріоритеті влади, адже в Боромлі, Жигайлівці, Гребениківці, інших населених пунктах діють талановиті осередки художньої самодіяльності, яким надають відповідну допомогу і підтримку.

Зокрема, фольклорний колектив «Слов’янка» впродовж більш як 10 років став особливо популярним. Він постійно оновлює репертуар, удосконалює виконавську майстерність. За словами його керівника Ніни Єртахової, якій, до речі, 75 років, а на сцені вона провела 60, кожен виступ для учасниць особливий. А надто чекають на свій боромлянській фестиваль.

Це стосується не тільки цього ансамблю. Більшість учасників не вперше приїжджають до цього селища, аби подарувати пісні глядачам, відкрити нову сторінку у власній творчості, порадіти успіхам одне одного.

Найвища нагорода — оплески

За усталеною традицією, складова мистецького дійства — конкурс виконавців, яких прослуховує авторитетне журі на чолі з Віктором Герасимовим. Ось і цього разу в місцевому будинку культури відбувся семигодинний своєрідний концерт-огляд тих, хто вирішив узяти участь у пісенному святі. Як наголошують шанувальники мистецтва, головна нагорода для учасників — щирі оплески глядачів, які безпомилково оцінюють таланти.

Однак конкурс залишається конкурсом, який завершився врученням дипломів, нагород, відзнак. Володарями гран-прі у відповідних номінаціях стали зведений вокальний ансамбль «Пісенний зорепад» та «Дружба» з Харкова під керівництвом Анни Балабай, артисти Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна Тетяна Ластовецька і Максим Шолох, вокальний ансамбль «Лілея» (керівник Василь Проненко, м. Люботин Харківської області).

Цьогорічний фестиваль вирізнявся широкою географією гостей, які завітали навіть зі столиці. Зокрема, спортсмен дворазовий олімпійський чемпіон із греблі на байдарках володар срібної олімпійської нагороди Олександр Шапаренко, який у ці святкові дні згідно з указом Президента України одержав високу державну нагороду орден «За заслуги» I ступеня, вперше побував на фестивалі. Як наголосив почесний гість, він відвідав десятки країн, але таке різнобарвне національне пісенне дійство побачив уперше. Кожна мелодія бентежила душу і серце, стала духовним подарунком.

Це підтвердив і Святослав Омеляненко з Чернігівщини, який гостював у родичів і разом із дружиною та дітьми завітав на сільський стадіон. За його визначенням, «Боромля» — унікальне культурно-мистецьке явище в Україні, своєрідний духовний пісенний код українців, якому жити довгі віки.