ПовномасштабнаагресіяросійськоїфедераціїпротиУкраїни 24 лютого 2022 року змінилажиттякраїни та внесла корективи в плани уряду щодофінансуваннярізнихгалузей, напрямів і програм. Про те, як в умовахвійнивдаєтьсяпідтримуватигуманітарну сферу, Укрінформвирішивдізнатися у заступника міністрафінансів Романа ЄРМОЛИЧЕВА.

— Пане Романе, чибувготовийМінфін оперативно реагувати на виклики, пов’язані з війною?

— Насамперед хочу звернутиувагу на те, щожоднацивілізованакраїна не очікує, що в ХХІ століттіможливі замахи на їїтериторіальнуцілісність і суверенітет, тим паче з боку сусідньоїдержави. Водночас ми вжемалианексіюКриму та створені кремлем псевдореспубліки на Донбасі і розуміли, щополітикарф давно спрямована на знищеннянашоїдержавності. Початок повномасштабноговторгнення, з одного боку, спричинив, будьмовідвертими, стресовий стан та паніку в суспільстві, а з іншого, зумовивнеобхідністьзосередитися на пріоритетнихпитанняхзміцненняобороноздатностікраїни та підтримки людей, якіпостраждаливідвоєннихдій.

Мінфін уже не вперше оперативно реагує на різнівиклики. Згадаймопандемію COVID-19, коли ми спільно з Міністерствомохорониздоров’ядокладали максимум зусиль, щобпередусімпротистоятипоширеннюкоронавірусу, а згодомзавдякипідтримці уряду нам вдалосязбільшитифінансуваннямедицини та спрямуватикошти, крім як на лікування людей, і на науковідослідження з розробкивітчизнянихекспрес-тестів, закупівлю вакцин, масовувакцинаціюнаселення, що попри реплікискептиків, як бачимо, дало суттєвірезультати. Нагадаю, щорішеннятодіухвалювалипосеред бюджетного періоду, і нам вдалосязбалансувати бюджет, утриматиекономіку, а такожпідтриматиреформи в різних сферах.

Отже, з початком повномасштабноговторгненняросії в УкраїнуМінфін уже мав досвід оперативного ухваленнярішень в частиніаналізувидатків державного бюджету та виокремленняпріоритетнихцілей для фінансування.

— Ви звернулиувагу на те, що один ізпріоритетнихнапрямівфінансування — підтримка людей, якіпостраждалипід час війни. Розкажіть про цетрохидетальніше.

— Безперечно, в умовахвоєнного стану, порядіззабезпеченнямобороноздатностікраїни, одним ізнайголовнішихзавданьдля уряду є соціальнийзахистгромадян, продовженнявиплатзаробітних плат і пенсій, надання людям підтримкивіддержави. Тут слідрозуміти, що в регіонах, де відбувалися й, на жаль, продовжуютьсяактивнібойовідії, люди втратили роботу, житлоабо ж змушенібулизалишитидомівки… Переконаний, немає в Україніжодноїсім’ї, яку б так чиінакше не зачепилавійна. Тому ми спрямовуємозусиллянасамперед на підтримку людей. Ідеться про завчаснувиплатупенсій, соціальнихдопомог, заробітних плат працівникамбюджетноїсфери, зокрема в умовах простою підприємств. Зауважу, щоМінфін дивиться на проблему комплексно, адже і працівники, й роботодавцізазнализначнихекономічнихвтрат.

Так, у межахпрограмиєПідтримка по 6500 гривеньвжевиплачено 3,6 млн людей, яківтратили роботу чизаробітоквнаслідокбойовихдій. Цепонад 23,2 млрд гривень.

Окрім того, уряд започаткувавпрограмувиплатикомпенсаціїроботодавцям за працевлаштованихвнутрішньопереміщенихосіб — також по 6500 гривень. За цієюпрограмою за рахуноккоштів резервного фонду плануєтьсяспрямувати на підтримкувідповідальногобізнесу 200 млн гривень.

Хочу звернутиувагу, що, за інформацієюМінекономіки, до центрівзайнятостіроботодавцями подано 518 пакетівдокументів. Ухвалено 440 рішень про наданнятакоїкомпенсації за працевлаштування 686 внутрішньопереміщенихосіб. Станом на 3 травняроботодавцямперерахували 1,8 млн гривень.

Також уряд надаєдопомогу людям, які у зв’язкуіззагрозамиїхньомужиттюбулизмушеніпокинутисвоїдомівкичипереїхали з тимчасовоокупованоїтериторіїАвтономноїРеспублікиКрим і Севастополя, а також з районів, де триваютьбойовідії, та внесені до Єдиноїінформаційноїбазиданих про внутрішньопереміщенихосіб. Допомога на проживаннявиплачуваласящомісячно з місяцязвернення до квітня 2022 року на кожнувнутрішньопереміщену особу. Так, особа з інвалідністю та дитинаотримувалидопомогу у розмірі 3000 грн, іншікатегоріїгромадян — 2000 грн.

Починаючи з травня, допомоганадаєтьсявнутрішньопереміщеним особам, яківиїхали з територіальних громад, щорозташовані в районах проведеннябойовихдійабоякіперебувають у тимчасовійокупації, оточенні, блокуванні, а такожвнутрішньопереміщеним особам, чиєжитлозруйнованеабонепридатне для проживаннявнаслідокпошкодження і які подали заявку на відшкодуваннявідповіднихвтрат, зокрема через Єдинийдержавнийвебпорталелектроннихпослуг. За рахунок резервного фонду державного бюджету для першоїчергивиплатМінсоцполітикинадали 10 млрд грн. Додам, що станом на 4 травнязареєстрованомайже 4 млн внутрішньопереміщенихосіб, для виплатидопомоги на проживанняперераховано 5,2 млрд грн.

— Поміжпріоритетів — і питанняфінансуванняосвіти, соціальногозахисту, охорониздоров’я, тобтовсієїгуманітарноїсфери. Водночас через соцмережіосвітяни в деяких громадах скаржаться, що не отримуютьзаробітні плати у повномуобсязі. Як можете пояснититакуситуацію?

— Хочу одразунаголосити, щоМіністерствофінансівповністювиконуєзобов’язанняіззабезпеченнябюджетів на місцяхнеобхідним ресурсом для виплатизаробітної плати вчителям, медикам та іншим бюджетникам. У Державному бюджетіУкраїни на 2022 рікпередбачено 97 млрд грносвітньоїсубвенціїмісцевим бюджетам на виплатузаробітної плати вчителямзакладівзагальноїсередньоїосвіти. За данимиДержавноїказначейськоїслужбиУкраїни, цівидаткипрофінансовано на 100% відрозпису на січень — квітень 2022 року (33 млрд гривень). Потреба в коштах на травень на виплатузаробітної плати вчителям становить 10,5 млрд гривень.

Теперспробуйморозібратися, чому в деяких громадах заробітна плата виплачуєтьсявчителям не в повномуобсязіабо ж є затримки з виплатами. За оперативною інформацією, наданоюМіністерствомосвіти і науки, у квітні, наприклад, не виплачували зар­плату педагогам у 54 територіальних громадах, зокрема: на Донеччині — в 9 громадах, в Запорізькійобласті — у 10 громадах, в Київській — у трьох, в Луганській — у 2 громадах, на Миколаївщині — у 5 громадах, на Сумщині — у двох, на Харківщині — в 17, в Херсонськійобласті — у 6 громадах. Цепов’язано, наприклад, з неможливістюздійснитивиплати у зв’язку з активнимивоєннимидіями, тимчасовоюокупацієюукраїнськихтериторій, відсутністюзв’язку з керівництвом, при виявленніфактівспівпраці з окупантамитощо. Звісно, питаннявиплат у таких громадах є вкрайскладним, немаєєдиногорішення для всіх. Однак у кожному окремомувипадкуМінфін та органи Казначейства шукаютьможливі шляхи вирішенняцієїситуації. Крім того, скажімо, на Київщині в окремих громадах буливідсутніелектроенергія, інтернет-зв’язок. Післяпоновленнякомунікаційусівиплати буде проведено.

Водночас є громади, де активнівоєннідіївже не ведуться і вчителімаютьможливістьповернутися до виконанняпрофесійнихобов’язків. Однак, наприклад, за березеньосвітяни могли отриматизаробітну плату не в повномуобсязі, щобулозумовленопростоєм. Звернуувагу на те, щосамезасновникабоуповноважений ним орган управлінняосвітоюухвалюєрішеннящодо оплати працівчителів в умовах простою. Аджепостановою уряду від 07.03.2022 №221 керівникаморганівмісцевогосамоврядування рекомендовано в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійновизначатирозмір оплати часу простою працівників. При цьомулюдина не маєотримуватименшедвох третин тарифної ставки встановленогоїй тарифного розряду (посадового окладу).

— Чидостатньо нам власного ресурсу для забезпеченняфінансуванняосвіти у 2022 році?

— Звісно, в умовахпріоритетногоспрямуваннякоштів на потреби захистувідросійськоїзбройноїагресіїчастину ресурсу довелосяперерозподілити. ОднакМінфінпостійношукаєальтернативніджерелафінансування потреб держави. У тімчислі, й на підтримкуосвіти. Тому вже зараз разом з іншими органами владиготуємоспільнийзіСвітовим банком проєкт «Підтримкадержавнихвидатків для забезпеченнястійкого державного управління в Україні». Обсягоголошеноїдопомогистановитиме $1,5 млрд.

У межахцьогопроєктупередбаченовідшкодуваннявидатків державного бюджету, здійснених для оплати праціпрацівниківдержавнихорганів, а такожзаробітної плати вчителямзакладівзагальноїсередньоїосвіти. В середньомуСвітовий банк відшкодовуватиме по $200 млн щомісяця.

Підтримкаміжнароднихпартнерів, безперечно, є вкрайважливою зараз. Очікуємо, щодонорськікоштипосилятьспроможністьукраїнського бюджету, а отже, сприятимутьнаближеннюнашої перемоги.

Водночасзвернуувагу, що, за данимиДержавноїказначейськоїслужбиУкраїни, станом на 1 квітня у 1444 місцевих бюджетах виниклизалишкиосвітньоїсубвенції в обсязі 7,5 млрд грн, а такожакумульовано у 1202 місцевих бюджетах 242 млн грнсубвенції з держбюджетумісцевим бюджетам на наданнядержавноїпідтримки людям з особливимиосвітніми потребами. Це — також ресурс, якиймаєпосилитиспроможністьорганівмісцевогосамоврядування у частиніфінансуванняосвіти.

— А як в умовахвійни держава фінансуєохоронуздоров’я?

— Зрозуміло, щодержавнігарантіїмедичнимпрацівникам в умовахвійнимають бути посилені, аджевідпрофесійності та вмотивованостілікарівзалежитьзбереженняжиттів наших військових і цивільних, пораненихвнаслідокзбройноїагресіїросійськоїфедерації. Крім того, важливим є безперебійнепостачанняліків та медичнихзасобів. Хочу наголосити, що уряд вдячнийусімкраїнам, якінадали та продовжуютьнадаватиУкраїнігуманітарнудопомогу в медичнійсфері.

Уряд, зісвого боку, забезпечиввидатки з державного бюджету за програмоюмедичнихгарантій. Більшістькомунальнихзакладівохорониздоров’яотримуютьфінансування через програмумедгарантій, загальнийобсягякої — 157,3 млрд грн (+33,4 млрд грн до 2021 року). На періоддіївоєнного стану для забезпеченнябезперебійногофінансуваннявсімнадавачаммедичнихпослугщомісяцясплачується на банківськірахунки максимально можливафіксована сума коштів, незважаючи на фактичновнесені записи в електронну систему охорониздоров’я. За данимиДержавноїказначейськоїслужби, на оплату медичнихпослуг за програмоюмедгарантійспрямовано 49,2 млрд грн, або 100% до плану на січень — квітень (32,2% до річного плану), з них за квітень — 12,4 млрд гривень.

Окрім того, для оплати праціпрацівниківкомунальнихзакладівохорониздоров’я, які не долучені до програмимедичнихгарантій, передбаченосубвенціюмісцевим бюджетам на підтримкуокремихзакладів та заходів у системіохорониздоров’я в обсязі 2,2 млрд гривень.

У травні на оплату медичнихпослуг за програмоюмедичнихгарантій і на згаданусубвенціюмісцевим бюджетам необхідно 13 млрд гривень.

— Пане Романе, а щозагаломізвиплатами на тих територіях, де органидержавноївладитимчасово не здійснюютьсвоїповноваженняабоздійснюютьїх не в повномуобсязі?

— Звісно, в умовахвоєнного часу є особливостіказначейськогообслуговуваннярозпорядників (одержувачів) коштівмісцевихбюджетів. Запровадження Казначейством дистанційногообслуговуваннядаєможливістьздійснювативиплатинавіть без прив’язки до відповідноїтериторії й оперативно вирішуватипитанняпершочерговихвидатків.

Такожіснуєспецифікаказначейськогообслуговуваннярозпорядників і одержувачівбюджетнихкоштів, розташованих в населених пунктах, на територіїякихорганидержавноївлади не здійснюютьабоздійснюють не в повномуобсязіповноваження. Цепитанняврегульованорішенням уряду від 01.04.2022 №265-р (ДСК), відповідно до якогоздійсненняплатежіввідбувається на підставіданихорганів Казначейства, погодженихвійськовимиадміністраціями, щоволодіють оперативною інформацією про відповіднітериторії.

— Певно ж, маємовже зараз думати і про фінансуванняповоєнноївідбудови...

— Війни рано чипізнозавершуються. Для нас важливо, з якимивикликами при відновленніекономіки й інфраструктурикраїнидоведетьсястикнутися. Звісно, український народ небезпідставноочікує на перемогу, адже нам ментально властивобудувати, а не руйнувати. Мінфіннині активно долучається до засіданьробочихгрупНаціональної ради відновлення, адже, захищаючи державу відзазіханьагресорасьогодні, маємовже зараз думати, якоюхочемобачити нашу країну завтра. Тожочікуємо, щоспільно з державами-партнерами консолідуємозусилля, активуємовнутрішніможливості, відбудуємося, модернізуємось й забезпечимо нашим громадянамгідніумовижиття в незалежній, суверенній, зорієнтованій на європейськіцінностіУкраїні.

Олександр РАДІЙЧУК,

Укрінформ,

Київ