В українському війську триває розвиток інфраструктури, осучаснюють його логістику, військові кутюр’є намагаються створити якомога зручніші однострої, а експерименти в системі армійського харчування поволі наближають її до того оптимуму, який є нормою-стандартом у країнах НАТО. Про це й не тільки розмовляли із заступником міністра оборони України генерал-майором Олегом ШЕВЧУКОМ.

Сучасні стандарти харчування

— Олеже Миколайовичу, до розвитку інфраструктури, системи логістики і забезпечення війська залучено закордонних партнерів. Які специфічні програми, поради, технології, обладнання, кошти надано ЗСУ в межах обміну досвідом та практичної допомоги?

— Країни-партнери істотно сприяють розвитку військової інфраструктури. Це стосується створення навчальних центрів: підготовки підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки, Сил спеціальних операцій, Центру морських операцій ВМС, розбудови логістичної інформаційної системи.

За чотири роки наші Збройні сили в межах міжнародної технічної й гуманітарної допомоги отримали матеріальних ресурсів на суму майже 247 мільйонів доларів. Передовсім це радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби різних типів, безпілотні літальні апарати, автомобілі на базі HMMWV і Toyota Land Cruiser різних типів, радіостанції Harris Falcon-III, прилади нічного бачення, польовий шпиталь EMEDS, речове, продовольче, медичне майно та обладнання. Фактично безцінна міжнародна консультативно-дорадча допомога. Стратегічні іноземні радники брали активну участь у розробленні проектів важливих документів оборонного планування — таких, як Стратегічний оборонний бюлетень України і Воєнна доктрина.

Допомагають іноземні фахівці й у реформуванні систем логістики та стандартизації наших Збройних сил. Очікуваний бюджет відповідного трастового фонду НАТО становить 4,1 мільйона євро. Країни-контрибутори тут — Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди, Польща, Туреччина і Чехія. Підписано й імплементаційну угоду між Міноборони та НАТО з підтримки і постачання щодо Програми «Україна — НАТО» з допомоги Україні у сфері логістики і стандартизації.

Головні проекти — це розроблення концептуальних документів у системі логістики Збройних сил України, удосконалення нормативної бази з урахуванням стандартів НАТО, створення сучасного складу на базі 46-го Об’єднаного центру забезпечення, оптимізація складських процедур тощо.

— Як минули експерименти з новими підходами в системі харчування і що слід від них очікувати найближчим часом? Чи можна досягти натовських стандартів із тим кошиком забезпечення, який нині є в оборонного відомства?

— Підставою до початку реформи продовольчого забезпечення стали позитивні результати експерименту, що відбувся у 2015—2016 роках у Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного та Західній військово-морській базі. Його суть полягала в альтернативному принципі постачання продовольства у військові частини і зміні порядку розрахунку потреб у провіанті. Відповідне забезпечення здійснювали не за нормами харчування, а за каталогом продуктів із 348 найменувань на фіксовану суму. Цей підхід довів ефективність. Важлива його властивість — залучення до організації харчування штатних кухарів і обслуговуючого персоналу їдалень, що підвищує боєготовність, автономність дій військ.

Затверджена у січні 2017-го Концепція реформи системи продовольчого забезпечення дає змогу створити гнучкий механізм замовлення продуктів, урізноманітнить і збалансує харчування військових. Вона демонополізує галузь постачання, сприяє впровадженню новітніх зразків технологічного обладнання. У наступні два роки відбудеться остаточне переведення військових частин на такі принципи харчування.

З огляду на досвід АТО розроблено новітні добові польові набори продуктів. Такі раціони з готовими стравами у зручних упаковках з безполуменевим нагрівачем дають змогу забезпечити харчування на понад три доби, на відміну від наборів, які постачали раніше.

— Отже, впроваджуються і нові стандарти.

— Стандарт НАТО AMedP-4.6 (безпеки харчових продуктів, захисту і виробництва під час розгорнутих операцій) визначає загальні вимоги до безпеки продуктів харчування, їх приготування, пакування, маркування, зберігання й транспортування. Так-от, за умови дотримання вимог законодавства України війська можна забезпечити якісним харчуванням, яке б відповідало цим стандартам НАТО. Тому наша основна робота надалі фокусуватиметься на забезпеченні дотримання цих вимог і норм виробниками й постачальниками. І перехід на систему харчування із застосуванням каталогу вже покращив якість провізії. З погляду безпеки й калорійності, розмаїття її асортименту — не гірше, ніж в Альянсі. Але щоб насправді наблизитися до відповідних стандартів НАТО, варто модернізувати наявні технічні засоби або закупити нові зразки.

На продовольче забезпечення війська у 2018-му передбачено 3,5 мільярда гривень. З них на забезпечення їдалень сучасним обладнанням — 41,3 мільйона, що становить 48,7% потреби. Тобто стандартів НАТО з якості, обсягу, калорійності, безпеки продуктів уже досягаємо, але відкрите питання — відповідність наших технічних засобів та обладнання таким нормам.

Нові матраци без радянської вати

— Які нові предмети однострою, запроваджені військовими кутюр’є, отримують схвальні відгуки, і над чим вони працюють нині?

— Розроблення і впровадження у виробництво нових зразків обмундирування, їх доставка й видача користувачеві займає чималий проміжок часу. Найкоротший термін від розроблення до отримання — півроку, а середній — рік. Тому зразки, розроблені у 2016-му, закуповували й масово видавали торік, хоч частина їх встигла потрапити до військ раніше. До таких предметів речового майна передусім варто зарахувати комплект зимової уніформи й окремі елементи спорядження. Торік проводили дослідження і покращення наявних зразків і розробляли нові.

Номенклатура речового забезпечення дуже широка. Зокрема розробляємо не лише одяг, взуття, засоби спеціального захисту, спецодягу, а й паперову продукцію, знаки розрізнення тощо.

— Які основні досягнення 2017-го в цьому напрямі?

— Розроблено нові зразки вогнетривких костюмів для льотно-підйомного та спеціальних — для інженерного складу авіації Збройних сил. Уже маємо сучасні вогнетривкі бойові й спеціальні костюми для екіпажів бронетехніки. Снайперські пари отримали нові маскувальні комплекти. Завершується створення окремого комплекту для Сил спеціальних операцій. Створено спеціальні знаки на кшталт нарукавного знака для новоствореного 205-го навчального центру тактичної медицини. Скоро у війська надійдуть сучасні табірні модульні намети.

Українські підприємства за участі Міноборони налагодили виробництво тканин: важких (вітчизняні аналоги «оксфорда» і «кордури»), вогнетривких (аналоги «номексу» і «дефендеру-М»), трикотажного полотна для виготовлення термобілизни та утеплювачів (аналоги «полартек пауер грід», «класік-200», «класік-300»), тканин для виготовлення наметів на заміну брезентів, нових синтетичних нетканих утеплювачів високого коефіцієнта теплозбереження. Одне слово, є чим порадувати звитяжців, і цю роботу ми активізуємо у 2018 році.

Не всі усвідомлюють, наскільки це колосальна праця. Це частина докорінних змін у Збройних силах. Адже ще недавно наш солдат одержував старий матрац радянського зразка, набитий ватою, і спав на подушці з відходів швейного виробництва. Нині замість цих анахронізмів — пінополіуретанові матраци й подушки із синтетичним наповнювачем. Саме на таких нині спить більшість людей.

— Скільки останніми роками опрацьовано варіантів розв’язання житлової проблеми у війську? Які з них розглядають як реальні й перспективні? І чи стане квартирне питання частиною мотивації до тривалої служби у Збройних силах?

— Найдієвіший механізм розв’язання проблеми забезпечення військових і членів їхніх сімей житлом — повне виконання бюджетної програми «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил України». Це могло б стати гарантованою частиною мотиваційної програми служби у нашому війську.

Міноборони опрацьовує проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житлом громадян». Він передбачає, що з 1 січня 2020-го військовослужбовців на час проходження служби забезпечуватимуть штатно-посадовим службовим житлом, розміщеним на території чи поблизу військових частин. Це житло закріплять за відповідними посадами, і воно не підлягатиме передачі в комунальну чи приватну власність. Також військових не зараховуватимуть на квартирний облік громадян, а з досягненням 20 календарних років вислуги вони матимуть право на одноразову грошову допомогу на вирішення житлового питання, що дасть змогу придбати власне житло. Законопроект передбачає і надання військовим компенсації кредиту на придбання житла і відсотків за ним залежно від вислуги років.

Геннадій КАРПЮК

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Олег ШЕВЧУК. Народився 1969 року в Одесі. 1986-го закінчив середню школу в Ізмаїлі, а за 4 роки — Ярославське вище військове фінансове училище. 2004-го здобув другу вищу освіту у Військовому інституті КНУ ім. Т. Шевченка.

На військовій службі із серпня 1986 року. Обіймав різні посади у фінансово-економічних органах управління Внутрішніх військ МВС України. У серпні 2010-го його призначено заступником начальника Головного управління Внутрішніх військ МВС України. Того самого року йому присвоєно військове звання генерал-майор. 9 листопада 2016-го розпорядженням Кабміну призначений заступником міністра оборони України.