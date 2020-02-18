Вдалося уникнути загрозливої ситуації, що наприкінці минулого тижня виникла у Вугледарі на державному підприємстві «Шахта «Південнодонбаська №1» і могла обернутися великими проблемами ще й для сусідньої шахти імені Миколи Сургая. На рахунок вугільного підприємства, яке 13 лютого за борги відключили від електропостачання і його стало затоплювати, вже наступного дня переказали гроші. Тож роботу агрегатів головного водовідливу відновили.

Як повідомив представник Незалежної профспілки гірників України та працівник шахти «Південнодонбаська №1» Олександр Дирда, шахтарі припинили акцію протесту і розблокували трасу обласного значення. Пан Дирда зазначає, що за його підрахунками, борги держпідприємства із зарплати перед гірниками становлять майже 70 мільйонів гривень. «Коли побачимо зарплату за кілька місяців, ще навіть не знаємо», — сказав шахтар.

Критична ситуація на шахті та в місті стала складатися внаслідок проблем із розрахунками за поставлене вугілля від ПАТ «Центр­енерго» ДП «Держвуглепостач», що заборгувало шахті значну суму і не повертає її. Внаслідок цього шахта не може погасити власні зарплатні борги, а також розрахуватися за електроенергію тощо.

Як повідомляє голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй офіційній сторінці у Facebook, на шахті змогли уникнути загрозливого розвитку подій, адже на початку минулого тижня Південнодонбаській №1 надійшли 17 мільйонів гривень, які б мали частково закрити питання боргу. Але шахтарі розпорядилися по-іншому і спрямували на оплату електроенергії лише 6 мільйонів, а решту — на зарплату.

«Звичайно, питання зарплати важливе, але на це надходять цільові кошти: у лютому — 21 мільйон, у березні теж заплановано з держбюджету відповідну суму. Але недоплачена сума боргу за електроенергію ставить шахту на межу знищення!

На жаль, обласна влада не має прямих важелів впливу на ситуацію у вугільній галузі, тому стояти осторонь не маємо морального права. Мав у Києві кілька зустрічей з керівниками уряду і міністерства. Сподіваюся, зможемо запобігти розвитку найгіршого сценарію. Але хотілося, щоб і вугільники виважено ставилися до своїх рішень», — зазначив Павло Кириленко.

Цими днями ще на одній шахті області — «Краснолиманській» гірники-протестувальники так само вдалися до рішучих дій, вимагаючи погасити заборгованість за кілька місяців: 45 шахтарів оголосили підземний страйк на горизонті 545 метрів. Піднялися вони на-гора через добу, коли почалося часткове погашення заборгованості.

Проте вже в неділю кілька десятків гірників зібралися у центрі Покровська з вимогою повного погашення заборгованості. Стабілізації ситуації посприяло оперативне втручання центральних органів влади і зокрема приїзд на місце подій заступника міністра енергетики та захисту довкілля з питань розвитку вугільної промисловості Станіслава Ковалевського. Про деталі його перебування в області не повідомляли, але те, що профільне міністерство намагається взяти ситуацію під контроль, вселяє надію.

Схоже, є розуміння, що настав час комплексно, по-господарськи підійти до розв’язання проблем, які в державному секторі вуглепрому накопичувалися роками і виливаються у протестні акції не тільки на Донеччині. І відкладати роботу з наведення ладу в галузі не можна, бо проблеми одного підприємства негативно позначаються на життєдіяльності міст, де такі шахти, як у Вугледарі, бюджетоутворюючі. Не забуваймо і про приватний сектор, де теж не все гаразд, зокрема і через неефективне управління власників.

Але з претензіями і вимогами працівники таких підприємств ідуть не до фактичних господарів, а під офіси влади, як це було з однією з шахт Торецька.

Як повідомляли раніше, Президент України Володимир Зеленський 4 лютого на нараді за участі представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради наголосив на важливості вирішення питання виплати заборгованості із зарплати шахтарям та розроблення концепції реорганізації вугільної галузі. За його словами, на 1 січня заборгованість перед гірниками становила 922 мільйони гривень. А 5 і 10 лютого Кабінет Міністрів переказав по 163 мільйони гривень для погашення заборгованості з виплат зарплати шахтарям.