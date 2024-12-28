Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами та рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди.

«Сьогодні звучатимуть імена людей, які зараз на війні, звучатимуть імена людей, які віддали життя заради життя України. Саме такі імена — це люди, завдяки яким зберігається Україна», — сказав глава держави.

Президент наголосив, що саме завдяки таким людям Україна є серед майже 200 незалежних держав світу. «Такі люди — особливі люди. Батьки, як ви, сини й доньки, як українські воїни. Як кожен і кожна, хто на своїх плечах своєю сміливістю, своєю роботою тримає Україну, нашу незалежність, майбутнє для українського народу. Від імені всієї України я дякую за те, що ви в нас є», — сказав Володимир Зеленський.

Пам’ять усіх, хто віддав життя заради України, присутні вшанували хвилиною мовчання.

Рідним полеглих Героїв України Президент вручив орден «Золота Зірка». Його удостоєні:

МайорАндрій Пільщиков(позивний«Джус»). З березня 2022-го до серпня 2023 року здійснив 101 бойовий виліт. Завдяки цьому вдалося знищити повітряні цілі, комплекси ППО, озброєння, авіаційну та військову техніку, російських окупантів. Андрій Пільщиков був одним з тих, хто брав участь у переговорах у Сенаті США щодо надання Україні наступальної зброї, систем Patriot, ракет ATACMS та винищувачів F-16. Загинув торік 25 серпня під час виконання бойового завдання.

Молодший сержантВолодимир Очеретяний. Старший бойовий медик, який урятував сотні життів воїнів. Під час однієї з евакуацій разом з побратимами майже 2 км ніс поранених військових із поля бою. Володимир Очеретяний загинув торік у березні, рятуючи життя побратимів.

КапітанВячеслав Сіндій. У лютому — квітні 2022 року перевозив особовий склад, медикаменти й озброєння, а також знищував російських окупантів на Херсонщині, Миколаївщині та в Маріуполі. 5 квітня 2022 року у складі екіпажу доправляв боєприпаси та евакуював поранених з Азовсталі. Під час повернення на підконтрольну Україні територію його борт зник з радарів.

Старший сержантІгор Рахманов. Захищав Україну з 2014 року. Завдяки йому вдалося зберегти життя 25 українських воїнів. Під командуванням Ігоря Рахманова лише в одному з боїв українські захисники знищили три танки Т-72, БМП та понад 30 російських загарбників. Ігор Рахманов загинув 5 квітня 2022 року. Коли він надавав допомогу пораненим, поряд розірвався снаряд.

СержантОлександр Плохих. Добровільно взяв участь у таємній операції в оточеному Маріуполі. У складі групи, яка витримала чотири хвилі штурму, особисто знищив десятьох російських окупантів. Зазнав поранення, але після лікування продовжив захищати Україну. Торік у червні разом з побратимом знищив штурмову групу та взяв у полон двох окупантів. Під час їх евакуації потрапив під артобстріл і загинув.

Старший лейтенантМакар Єрофєєв. Командував розвідувальним взводом і виконував бойові завдання під час оборони Харкова та Чугуєва, відзначився в боях за Куп’янськ, брав участь у захисті Кліщіївки. Під час виходу із зони виконання одного із завдань Макар Єрофєєв евакуював пораненого військовослужбовця Іноземного легіону громадянина Литви, але сам загинув унаслідок вибуху міни.

ЛейтенантСергій Коновал. Захищав Київ і стримував просування окупантів на Запоріжжі та Чернігівщині. У вересні 2022 року під обстрілами евакуював пораненого воїна й тіло загиблого. Рота під його командуванням воювала в Бахмуті та протягом семи місяців утримувала рубежі оборони Серебрянського лісу. Сергій Коновал загинув 6 квітня цього року внаслідок влучання танкового снаряда у бліндаж.

КапітанВіталій Лисиця. Захищав Україну на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Харківщині. Брав участь у визволенні зокрема Балаклії та Куп’янська. Неподалік Часового Яру механізована рота під його командуванням відбила понад 15 штурмів і знищила 15 російських окупантів. Під час одного з боїв 10 травня цього року Віталій Лисиця загинув.

КапітанНазар Набережний. Із березня 2022 року брав участь у боях на авдіївському напрямку. Підрозділ під його командуванням відбив майже 35 наступів поблизу Авдіївки та 20 наступів біля Новобахмутівки, знищив 13 БМП та три танки Т-64. Особисто воїн ліквідував майже 30 окупантів. 30 січня цього року Назар Набережний зник безвісти поблизу Авдіївки. За кілька місяців його тіло впізнали.

CолдатСергій Багнюк. Вогнева група під його командуванням знищила десятьох окупантів та БТР-80, пошкодила бронетранспортер, захопила дві БМП і виявила склад з артилерійськими боєприпасами, а він сам знищив десятьох окупантів. 9 травня торік під час артобстрілу Сергій Багнюк зазнав не сумісного із життям поранення.

Старший солдатАндрій Вовк. Брав участь у відсічі російським окупантам поблизу Серебрянського лісу: особисто знищував загарбників, а також евакуював поранених побратимів. Торік 1 жовтня запобіг спробі ворожої ДРГ зайти на позиції його підрозділу і врятував життя 20 українських воїнів. У цьому бою Андрій Вовк загинув унаслідок вогнепального поранення.

Старший лейтенантДенис Бадіка. Першого дня повномасштабного вторгнення рф у складі екіпажу вивів з-під удару п’ять Мі-8 та один Мі-24. Під час бойових вильотів знищував російську техніку й окупантів, а також доправляв боєприпаси і медикаменти на Азовсталь, евакуював поранених. Під час одного з таких польотів гелікоптер потрапив під обстріл і його екіпаж прийняв вогонь на себе. Борт зазнав катастрофи, але завдяки цьому три інші гвинтокрили змогли приземлитися на аеродромі й було врятовано життя поранених оборонців Азовсталі.

МайорСергій Ткаченко(НГУ). Підрозділи розвідки під його керівництвом штурмували позиції в Серебрянському лісі. Їм вдалося знищити передові спостережні пости, майже два взводи піхоти та броньовану техніку. Майор особисто ліквідував танк, два БТРи з екіпажами, а також кілька десятків окупантів. Сергій Ткаченко загинув торік 30 липня, прикриваючи відхід побратимів.

СолдатЄвгеній Козлов(НГУ). 25 лютого 2022-го першим помітив російську колону поблизу Трьохізбенки на Луганщині і знищив два танки й десять окупантів. Під час одного з боїв потрапив у полон. ЄвгеніяКозлова вдалося звільнити 2 квітня того самого року, після лікування й реабілітації він повернувся на фронт. З бомбосховищ Сіверськодонецька евакуював майже 50 цивільних, серед яких 11 — діти. Євгеній Козлов загинув 18 серпня 2022 року, коли поряд з його позицією розірвався ворожий снаряд.

Володимир Зеленський також передав відзнаку «Хрест бойових заслуг» рідним військовослужбовців Національної гвардії Андрія Чобану та Дмитра Чіпака.

Старший лейтенантАндрій Чобануторік у липні під час спроби прориву українських позицій знищив трьох окупантів. Його було поранено, але він продовжив виконувати бойове завдання. Під час ворожих атак неодноразово розосереджував особовий склад по бойових позиціях, завдяки чому гвардійці відбивали наступи. Під час стримування чергової атаки 31 січня цього року загинув.

ЛейтенантДмитро Чіпакторік у грудні під час штурму поблизу Серебрянського лісу організував оборону позиції, спланував маневр у фланг ворога й разом із гвардійцями знищив понад 20 окупантів. Неодноразово в боях рятував поранених побратимів, стримував наступи ворога та ліквідував загарбників. Дмитро Чіпак загинув 21 квітня цього року внаслідок поранень, яких зазнав у стрілецькому бою.

Глава держави вручив «Золоту Зірку» Героя України чотирьом воїнам. Найвищої державної нагороди удостоєні:

ЛейтенантАндрій Мелащенко. Торік у листопаді сам спланував і брав участь у штурмових діях, завдяки чому вдалося відбити три позиції неподалік Ягідного. У вересні цього року керував штурмовими діями для повернення втрачених позицій на шахті «Південнодонбаська №3». Унаслідок одного з обстрілів зазнав поранень, але командував боєм до останнього й вийшов з позиції після всіх підлеглих.

СолдатСергій Мушик. Упродовж 59 діб безперервно перебував на вогневих позиціях поблизу Кліщіївки. Попри чотири поранення та хімічне отруєння відмовився від евакуації й сам надав собі допомогу. Через загибель побратимів тривалий час був на позиції один, але продовжував стежити за ворогом, коригувати вогонь і завдавати втрат. Особисто відбив понад десять російських штурмів.

Молодший сержантЯнош Балла. Із серпня 2023 року відбивав наступи ворога на Харківщині. Особисто знищив щонайменше вісьмох російських піхотинців. Минулої зими повернувся у стрій після поранення. Під час відбиття штурмів знищив дві БМП і зупинив танк Т-72. Крім того, захопив ВОП, збив два БпЛА, знищив ДРГ та штурмову групу в повному складі.

ЛейтенантАндрій Скібін. Заступник командира роти БпЛА. У 2022—2023 роках на Донеччині коригував вогонь, завдяки чому вдалося знищити й поранити десятки окупантів, уразити склади боєприпасів, ліквідувати три танки Т-72, вісім БМП, пошкодити танки Т-72 і Т-80 та п’ять автомобілів. У квітні цього року виявив і знищив ворожу самохідну гаубицю разом з розрахунком.

Президент відзначив сімох військових «Хрестом бойових заслуг». Нагороду отримали:

СержантСвятослав Колос. 3 квітня 2023 року на посаді командира взводу стримував атаки в Соледарі, із жовтня — поблизу Хромового. Зокрема, протягом восьми годин самостійно доправляв поранених побратимів до точки евакуації. Цього року у травні відбивав атаки на луганському напрямку. Зайнявши місце пораненого в бою кулеметника, знищив щонайменше вісьмох окупантів.

Молодший сержантОлександр Попович. Торік у серпні форсував Дніпро поблизу Козачих Лагерів. У листопаді в бою знищив п’ятьох окупантів і поранив ще двох. Керував обладнанням понад кілометра окопів та ходів сполучення, кількох опорних пунктів та ВОП, які й нині дуже важливі для утримання зайнятих позицій.

СолдатВолодимир Войців. Із березня до квітня цього року перебував у сірій зоні. У бою зазнав поранення ніг, сам собі надав допомогу і протягом місяця, маючи невеликий запас їжі, води та боєприпасів, продовжував вести бій. Завдяки цьому ворог не зміг зайняти позицію. Коли оперативна ситуація змінилася, Володимир Войців доповз до суміжного підрозділу, звідки його змогли евакуювати.

ПолковникСергій Косован. Заступник начальника управління підготовки ОК «Схід». Бригада під його командуванням вела бої в Авдіївці проти чотирьох російських бригад. Лише із жовтня 2023-го до січня 2024 року підрозділи бригади знищили та пошкодили 211 одиниць бойової техніки, а також завдали втрат у живій силі, з яких понад 1200 — безповоротні.

Молодший сержантПетро Філюк. Під час наступу російських окупантів поблизу Спірного коригував мінометний вогонь по бронетехніці та піхоті, завдяки чому вдалося знищити БМП та шістьох окупантів. Особисто з кулемета знищив трьох російських загарбників і ще двох поранив. Торік у грудні зазнав численних поранень унаслідок розриву гранати.

КапітанЄвген Буга. Командир штурмового батальйону 5 ОШБр. Організував діяльність підрозділів аеророзвідки, що дало змогу вчасно виявляти переміщення російських окупантів. Під його керівництвом підрозділи ударних БпЛА уразили понад 130 російських окупантів. Ефективно спланував контрнаступ, завдяки чому вдалося повернути втрачені позиції та знищити 11 ворогів.

Головний сержантВячеслав Герик. У червні цього року брав участь у формуванні спеціального стрілецького батальйону, який показав один з найвищих результатів серед спецбатальйонів України. Особисто проводив планування штурмової операції із захоплення однієї з позицій поблизу Новосілки на Донеччині.

Джерело: Офіс Президента