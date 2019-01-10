Реформа децентралізації в Україні впроваджується вже п’ятий рік поспіль. Перші результати змін підсумували на III Форумі об’єднаних громад, який пройшов 5 грудня 2018 року у Києві.

За словами Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, забезпечення якісного розвитку територій — частина урядової політики середньострокового планування. Глава Уряду виступає за закріплення в Конституції України незворотності реформи децентралізації, а процес конституційних змін починати вже у 2019 році, з тим, щоб у 2020 році провести місцеві вибори на нових принципах роботи місцевого самоврядування.

За даними Моніторингу процесу децентралізації та реформування, що проводиться Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,8,4 млн населення проживає на території об’єднаних громад або 23,9% від загальної чисельності населення України (цей показник не враховує тимчасово окуповані території). Тільки за грудень 2018 року кількість населення, що проживає в об’єднаних територіальних громадах (далі — ОТГ) , зросла на 1,3 млн.

В ОТГ створено 123 центри надання адміністративних послуг, перелік яких обчислюється десятками. У таких центрах люди отримують різні довідки, призначають пенсії та субсидії без необхідності їхати в обласний чи районний центр.

Відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад,регулюються Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Про зацікавленість громадян у реформі децентралізації свідчать, зокрема, коментарі користувачів про допис на тему децентралізації на сторінці Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана у Facebook від 8 січня 2019 року. Ось декілька з них ( у перекладі на українську мову): «це одна з найкращих реформ з часів незалежності, як на мене», «дуже крута реформа, неозброєним поглядом видно, що невеличкі міста почали розвиватися».

Аналіз звернень на урядову «гарячу лінію» також свідчить про актуальність цієї проблеми для громадян. Як повідомили Урядовому кур’єру в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2018 року з питань утворення та діяльності ОТГ надійшло понад 200 звернень.

Передусім громадяни потребували роз’яснень щодо рішень сільських рад, порядку подання документів про наміри утворення або приєднання до діючих ОТГ, проведення виборів депутатів та голів ОТГ, взаємодії ОТГ з органами виконавчої влади, питання земельних відносин, діяльності та фінансування ОТГ тощо.

Моніторинг засвідчив, що більшість звернень надійшло від жителів Вінницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської, Київської та Полтавської областей.

Близько 90% звернень, що надійшли з питань утворення та діяльності ОТГ, надіслані на розгляд і опрацьовані обласними державними адміністраціями. На решту надали консультації працівники урядової «гарячої лінії».

Так, на урядову «гарячу лінію» звернувся житель Радехівського району Львівської області (учасник АТО) — селищний голова одного з селищ міського типу Радехівського району. Він розповів, що з початку 2017 року було розпочато процес створення об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром в селищі, головою якого є заявник. Проведено роз’яснювальну роботу, зустрічі з громадськістю. Як наслідок, отримано розпорядження голови Львівської ОДА «Про затвердження висновку на відповідність Конституції та законам України проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад» та надіслано Львівській ОДА пропозицію звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів ОТГ та її голови.

Проте, відповіді від обласної державної адміністрації не одержано. Заявник просив допомогти у проведенні виборів в ОТГ з метою запровадження реформи на місцевому рівні та розвитку території.

За результатами розгляду звернення у Львівській обласній державній адміністрації повідомили, що відповідно до чинного законодавства Львівською ОДА скеровано клопотання до Центральної виборчої комісії стосовно прийняття рішення про призначення перших виборів депутатів та голови громади у жовтні 2018 року в об’єднаній територіальній громаді.

Заявниця з Вовчанського району Харківської області звернулася на урядову «гарячу лінію» повторно. Вона просила посприяти у підписанні договору про ремонт дороги по вулиці с. Хотімля Вовчанського району з Державною казначейською службою, оскільки секретар ОТГ тривалий час вживає заходів щодо підписання договору, проте безрезультатно.

У Вовчанській райдержадміністрації Харківської області відповіли, що дорога, про яку згадує заявниця, є комунальною та відноситься до сфери управління Старосалтівської селищної ради ОТГ. За інформацією селищного голови, заплановано поточний ремонт дороги на кошти бюджету Старосалтівської селищної ради. Договір укладено з генпідрядником ТОВ «Вовчанськагрошляхбуд».

Жителька Коростенського району Житомирської області розповіла фахівцю урядової «гарячої лінії», що річка Уж біля села Поліське потребує відновлення, наразі річка заросла очеретом та травою, що гниє та призводить до смороду. У зв’язку з цим вона просила посприяти у рятуванні водойми.

Розглянувши звернення, Житомирська обласна державна адміністрація повідомила, що зміни погодно-кліматичних умов, які спостерігаються останнім часом, вплинули на водність річок Житомирської області, у тому числі і річки Уж — суха осінь 2017 року, дуже маловодна весняна повінь, майже відсутні опади у весняний період 2018 року призвели до виснаження їх руслових запасів.

На черговій сесії Коростенської міської ради розглядатиметься питання щодо виділення КП «Водоканал» коштів в сумі 230 тис. грн на проведення робіт з капітального ремонту гідротехнічної споруди в с. Поліське. Тому облдержадміністрація звернулася до Ушомирської ОТГ з пропозицією розробити заходи з поліпшення екологічного стану річки Уж та включити їх до місцевої програми охорони довкілля з виділенням необхідних коштів.

Корисна інформація для жителів об’єднаних територіальних громад.

На Хмельниччині представники Хмельницького Центру розвитку місцевого самоврядування підготували видання«Настільна книга старости об'єднаної територіальної громади». Ознайомитися зі змістом книги можна за посиланням

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/355/Kniga-Starosti-A5_.pdf

За період з 2 по 8 січня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 20 147 звернень, з них телефоном 19 073, через інтернет 1074.