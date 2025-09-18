З нагоди Дня рятівника Президент Володимир Зеленський зустрівся з працівниками й працівницями Державної служби України з надзвичайних ситуацій, привітав їх зі святом та відзначив державними нагородами. Він наголосив, що кожної ночі та кожного дня після ворожих російських ударів прибувають усі необхідні служби, завжди на місці вогнеборці, ті, хто розбирає завали й надає першу допомогу. Також коли потрібно, працюють сапери, верхолази, гірничі та гірські рятувальники, авіація, хіміки, психологи та інженери.

«Тисячі українських життів врятовані завдяки вашій професійній роботі. Тисячі об’єктів української інфраструктури збережені завдяки вашій оперативності та професійності. Важливо відзначити також роботу евакуаційних груп «Фенікс» ДСНС України, які вивозять людей з-під обстрілів, яким доводиться працювати в надзвичайно важких, жорстких умовах», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував усім небайдужим людям, які приходять на допомогу професійним рятувальникам.

Президент закликав завжди пам’ятати кожного й кожну, хто віддав життя, рятуючи інших. Присутні вшанували загиблих рятувальників хвилиною мовчання.

«Жорстокість росіян проявляється, на жаль, і в повторних ударах. Часто такі удари бувають саме тоді, коли рятувальники вже розпочали надавати допомогу після першого удару. Спеціально щоб зменшити можливості врятувати людей і цілеспрямовано вбити тих, хто рятує життя», — сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив орденом «Золота Зірка» Героя України, підполковника служби цивільного захисту Віктора Кузьменка. Від початку повномасштабного російського вторгнення він брав участь у 49 операціях з ліквідації наслідків атак росії на критичну та цивільну інфраструктуру Полтавщини. Зокрема, в лютому очолив групу рятувальників для ліквідації пожежі після російського удару по території Яблунівського відділення з переробки газу, де загорілися газопроводи високого тиску. Після цього група під його керівництвом прибула до Полтави, де росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці. Віктор Кузьменко особисто витягнув з-під завалів жінку, ще 17 людей було врятовано під його керівництвом у перші 30 хвилин. Під час ліквідації масштабної пожежі на нафтобазі в селі Качанове, яка спалахнула внаслідок російського обстрілу, протягом трьох діб безперервно очолював гасіння резервуара з нафтою об’ємом 5 тис. кубометрів і перебував на передовій позиції навіть тоді, коли розплавився його захисний одяг. Завдяки цьому вдалося запобігти детонації, зберегти життя рятувальників та відвернути катастрофу регіонального масштабу.

Глава держави вручив 21 рятувальнику ордени «За мужність» ІІ—ІІІ ступенів та одній рятувальниці — орден Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, вітаючи рятувальників із професійним святом, повідомив, що лише цього року вони побороли вогонь на понад 20 мільйонах квадратних метрів — це майже 80 тисяч пожеж у будівлях та спорудах, які ліквідували рятувальники ДСНС. Більшість із них — це наслідки російських обстрілів.

«Та найголовніший показник для ДСНС у 2025 році — 2387 врятованих життів. Їхня робота — це боротьба за кожну людину і кожен дім. Їхні імена не завжди звучать гучно. Але за ними — історії героїзму, варті кінострічок. Рятувальники ДСНС першими приходять на допомогу і ніколи не відступають перед небезпекою. Вони рятують життя, подекуди ризикуючи власними. На жаль, за період повномасштабної війни під час виконання службових обов’язків загинуло 107 рятувальників. Вічна пам’ять та шана нашим Героям без зброї!» — зазначив міністр.

Він підкреслив, що бути рятувальником у мирні часи — надзвичайно складна і відповідальна робота, а в умовах війни — титанічна праця на межі можливого. Під звуки сирен і вибухів вони ліквідовують наслідки ворожих обстрілів, гасять пожежі, розбирають завали, розміновують території, рятують людей з вогню і води. Психологи ДСНС першими контактують з тими, хто пережив обстріли. Евакуаційні групи «Фенікс» вивозять людей з небезпечних прифронтових районів.

«За кожною рятувальною операцією стоять не просто професіонали, а люди з великим серцем. Дякуємо вам, наші Герої без зброї!» — написав Ігор Клименко.

Джерела: Офіс Президента, Міністерство внутрішніх справ