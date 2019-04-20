ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки
без застосування остаточних антидемпінгових заходів
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула звіт та матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки.
За результатами розгляду Комісія встановила відсутність достатніх підстав для застосування остаточних антидемпінгових заходів.
У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" Комісія прийняла рішення від 17.04.2019 № АД-411/2019/4411-03, згідно з яким завершила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки, порушене згідно з рішенням Комісії від 25.10.2017 № АД-379/2017/4411-05, без застосування остаточних антидемпінгових заходів.
Рішення Комісії від 17.04.2019 № АД-411/2019/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі