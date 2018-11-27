Дорогі українці! Сьогодні в парламенті буде розглядатися питання надзвичайної ваги, яке безпосередньо стосується вашого захисту, вашої безпеки, безпеки України, її суверенітету і територіальної цілісності.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, ухваленим вночі, як Президент і як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України я виконав свій конституційний обов’язок і своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з дев’ятої години ранку 28 листопада.

Росія вже п’ятий рік веде гібридну війну проти нашої держави. Але нападом на українські військові катери вона перейшла до нового етапу агресії. Ніхто вже тепер не скаже: «Их там нет». Ніхто не камуфлюється в зелених гуманоїдів чи ополченців. Це зухвала і відверта участь регулярних підрозділів Російської Федерації, їхній демонстративний напад на підрозділ Збройних сил України. Це якісно інша ситуація, якісно інша загроза.

І ця атака, звичайно, не випадкова. Це явно спланований росіянами елемент в ескалації ситуації, яка склалася в акваторії Азовського моря, яка вже триває протягом кількох місяців. І я впевнений, що це ще далеко не кульмінація.

Силовики й дипломати детально поінформували на прес-конференції вас про всі обставини вчорашнього інциденту.

Розвідувальні дані свідчать про надзвичайно серйозну загрозу суходільної операції проти України. У мене в руках є документ розвідки, зведення наших розвідувальних даних. Тут на кілька сторінок — докладний опис усіх сил супротивника, які розташовано на відстані буквально декілька десятків кілометрів від нашого кордону. Готових будь-якої миті до негайного вторгнення в Україну. Рушниця, що висить на стіні, має рано чи пізно вистрілити. А тут — літаки, вертольоти, танки, ракетні комплекси, бронетранспортери, системи залпового вогню.

Із всіх опцій, які надає Закон «Про правовий режим воєнного стану» до Указу, мого Указу «Про запровадження воєнного стану», увійшли лише ті, які стосуються головним чином різних військових заходів — ми маємо посилити охорону прямо зараз. Які у разі вторгнення дадуть нам змогу якнайшвидше відреагувати, якнайшвидше мобілізувати всі ресурси. Тим більше, що хлопці й дівчата з першої хвилі резерву, які вже мають бойовий досвід, готові вже хоч зараз пакувати рюкзаки, й ресурси буде мобілізовано — і людські, і збройні, і фінансові.

Наголошу, що в указі я не передбачаю жодних заходів, пов’язаних з обмеженням прав і свобод громадян, впровадженням цензури тощо. Сподіваюся, що й політики, і мас-медіа діятимуть відповідально й адекватно в ситуації, що склалася, і не атакуватимуть Україну тезами, які позичені у російських пропагандистів.

Так само не планую поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації — ця можливість залишається відкритою, лише якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації.

Воєнний стан не означає оголошення війни. Він вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності з боку Росії. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання на сході. Я про це детально інформував наших західних партнерів, а в мене із самого ранку відбулися дуже детальні переговори з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, із Президентом Польщі Анджеєм Дудою, бо Польща представляє зараз позицію в Україні і є ініціатором розгляду ситуації на Раді безпеки ООН, і з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель, і з багатьма іншими вже відбулися і ще продовжаться консультації сьогодні ввечері. І можу вам сказати, що їхня увага до ситуації і на сході, і безпосередньо в акваторії Азовського моря дуже зросла. Сьогодні нас чують набагато краще, ніж вчора чи позавчора.

Шановні друзі, дорогі українці.

Наш спільний обов’язок, насамперед мій як Верховного Головнокомандувача — захистити Україну. І захист України — це не лише захист території чи військової техніки. Це — насамперед захист людей. Ми маємо бути максимально готові до будь-яких дій з боку нашого агресивного, неврівноваженого і, на жаль, доволі передбачуваного сусіда.

Ідеться, зрозуміло, і про захист людей на право вільного вибору. Лише надійна оборона, лише подвоєння і потроєння наших оборонних зусиль гарантує той мир, який потрібен, зокрема й для проведення виборів.

РНБО рекомендувала запровадити мені воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити вам моє рішення — я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на тридцять днів. Для чого? А щоб воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Щоб ні в кого з тих, хто про свою партію, про свій політичний інтерес дбає більше, ніж про націю та український інтерес, зараз не залишилося жодних підстав для брудних політичних спекуляцій чи інсинуацій.

Воєнний стан триватиме тридцять днів і завершиться в середині грудня. Саме в грудні я внесу — на початку грудня — проект рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися відповідно до Конституції 31 березня 2019 року. Крапка. Як Верховний Головнокомандувач докладу всіх зусиль, щоби вкластися в цей стислий термін і за місяць витиснути максимум можливостей для підвищення нашої готовності відбити можливий повномасштабний наступ країни-агресора Росії.

Слава Україні!