Тернопільщина багата на історичні, археологічні, архітектурні пам’ятки різних періодів. Кажуть про шість тисяч таких об’єктів. Отже, туристові є що показати. Інша річ, що чимало цих пам’яток матеріальної культури минулого маловідомі, малодосліджені, розташовані не на основних туристичних маршрутах. Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини вирішив створити віртуальні 3D-тури унікальними об’єктами оборонного типу краю. Задля цього обґрунтував важливість такого проєкту й виграв грант на понад 635 тисяч гривень від Українського культурного фонду. За п’ять місяців у центрі мають підготувати у форматі відео 360° інформацію про 20 об’єктів Тернопілля XVI—XVIII століть, серед яких замки, церкви, костели та монастир. Уже розпочали підготовку історичних довідок і закадрових текстів українською, польською та англійською мовами.

Увага до минувшини

На втілення такого проєкту, як зауважує завідувач відділу охорони пам’яток історії та монументального мистецтва Сергій Грабовий, наштовхнула диджиталізація. Проєкт розробили ще під час карантину, коли люди не мали можливості подорожувати, тож хотіли запропонувати їм віртуально відвідати ці всі цікаві місця.

Велика кількість оборонних споруд на Тернопіллі засвідчує, що цей край завжди захищав європейський світ від ворожої навали зі сходу, був оплотом українства. Віртуальні 3D-тури унікальними об’єктами оборонного типу області — це можливість зберегти для історії їхній нинішній вигляд, а отже, навіть певні деталі, елементи, фрагменти. Переглянути їх можна у всесвітній павутині, соціальних мережах, на сайтах органів влади області та територіальних громад, різних туристичних структур. Сергій Грабовий засвідчує соціальну і культурну цінність такого проєкту, стимулювання зацікавленості українців героїчними сторінками минулого, що важливо з огляду на нинішню російсько-українську війну. Завдяки онлайн-турам можна захопитися давньою українською архітектурою. Проєкт також допоможе ввести в науковий обіг інформацію про нові пам’ятки, які ще потребують дослідження і вивчення.

Віртуальна екскурсія до восьми замків, п’яти костелів, шести церков та монастиря триватиме майже 10 хвилин. Українською, польською, англійською мовами подадуть історію та опис цих оборонних об’єктів. Зйомками займатиметься «КіноДністер». Партнерами виступають Національний заповідник «Замки Тернопілля» й Тернопільська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Повертаємо із небуття

Старший науковий співробітник Володимир Салук висвітлюватиме історію замку, церкви і костелу в селі Язлівець Бучацької міської громади. Колись цей населений пункт був твердинею в західному Поділлі. Його географічне розміщення зумовило розташування одної з найдавніших охоронних споруд — спочатку це була спостережна вежа, а згодом довкола неї почали розбудовувати замок. У 3D-зображенні можна буде побачити етапи його побудови.

Старша наукова співробітниця відділу архітектури Вікторія Зацна серед деяких інших об’єктів готуватиме відповідну інформацію про монастир оборонного типу в селі Підгора неподалік старовинного міста Теребовля. Він існував тут з прадавніх часів. Але перша письмова згадка датована 1650 роком, коли тодішній польський король підтвердив його привілеї. На той час монастир був дерев’яний, належав отцям василіанського чину. З каменю відбудовувати почали 1716 року. Він обнесений муром, на чотирьох кутах якого були вартові вежі з бійницями. Австро-Угорська імперія 1789 року закрила монастир у Підгорі, після цього почався занепад споруди. За радянської влади тут розміщувалася військова частина. З 2002 року монастир відроджують, збудували тут церкву.

Перший транш фінансової допомоги для втілення проєкту вже надійшов від Українського культурного фонду. За кілька місяців усі зацікавлені зможуть оглядати об’єкти оборонного типу в населених пунктах Сидорів, Біще, Язлівець, Залужжя, Підзамочок, Кошилівці, Збручанське, Підгора та інших. Це тільки початок великої програми повернення з небуття методами сучасних цифрових технологій значної кількості нерухомих об’єктів української культури та історії.

текстівка

Церкву Преображення Господнього в селі Залужжя біля міста Збараж 1649 року відвідував гетьман Богдан Хмельницький. Тепер про її історію можна буде дізнатися й під час віртуальної 3D-екскурсії. Фото надав Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини