Харків тримається і обороняється

Близько 5 години ранку жителів Харкова розбудили гучні вибухи. Найбільше їх було чутно на Північній Салтівці. З мікрорайону Нові Будинки було видно вибух і хмари диму з боку Чугуєва. Пізніше в соцмережах з’явилося відео військового аеродрому, затягнутого чорним димом, було видно полум’я. Ближче до 9 години ранку з’явилися повідомлення жителів села Глибоке про канонаду на кордоні. Один із громадян повідомив, що жителі сіл ховаються в погребах.

Попри це паніки в самому Харкові немає. Люди поспішали набирати воду, із самого ранку в цілодобових магазинах та аптеках утворилися черги. Містяни запасалися водою і продуктами першої необхідності, бо о 7 годині у кранах зникла вода.

Біля бензозаправок утворилися величезні затори, і вже до 10 години на багатьох заправних станціях закінчилося пальне. Об’їзна дорога вщерть забита транспортом, і з міста виїхати фактично неможливо.

Оприлюднено заяву голови Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова із закликом зберігати спокій і залишатися вдома до особливих розпоряджень. О 08.08 годині на сайті міськради розмістили інтерактивну карту укриттів, зайти на який, однак, не вдається.

Після 9 години водопостачання в Харкові відновлено. Влада міста інформувала жителів, що громадський транспорт, зокрема метро, працюють безплатно. Однак уранці на багатьох вулицях Харкова люди не побачили жодного тролейбуса.

Усі харків’яни в очікуванні подальшого розвитку подій і найбільше нарікають на нестачу об’єктивної офіційної інформації в той час, коли лавина чуток та фейків зростає.

Черкащина. Блокпости і евакуація

На території Черкаської області на в’їздах і виїздах встановлюють блокпости. Роблять це згідно з рішенням обласного оперативного штабу. Працівники поліції несуть службу в посиленому режимі. Вони забезпечують безпеку жителів Черкаської області. Патрульні перевірятимуть транспортні засоби та документи, що посвідчують особу.

«Посилене патрулювання — превентивний захід для забезпечення публічного порядку та спокою жителів регіону. Серед завдань правоохоронців — забезпечення правопорядку на вулицях та оперативне реагування на можливі загрози безпеці громадян. Просимо з розумінням поставитись до заходів. Не панікуймо, довіряймо Національній поліції», — інформують у пресслужбі поліції Черкаської області.

Рано-вранці жителі обласного центру почули вибухи неподалік військової частини в селі Дубіївка за 15 кілометрів від Черкас. А на Уманщині від вибуху загинула людина, ще п’ятеро звернулися до лікарень з тілесними ушкодженнями. Близько 08:30 години в центральну частину міста Умань влучив снаряд.

Як повідомили в ГУ НП в Черкаській області, за рішенням обласного оперативного штабу в Уманському районі триває евакуація населення в радіусі військової частини — 30 км від Розсішок. У Черкаському районі теж відбувається евакуація населення в радіусі військової частини — 16 км від Дубіївки.

Як повідомляють правоохоронці, всі об’єкти критичної інфраструктури в обласному центрі працюють без перебоїв.

Рівненщина. Ситуація контрольована

24 лютого із самісінького ранку в Рівному черги до військкоматів: люди активно записуються до лав територіальної оборони. «Так патріоти нашого краю відреагували на погрози ворога. Ось вони, вірні сини своєї країни», — каже Олександр Кяго, начальник регіонального управління сил тероборони «Захід».

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль очолив військову адміністрацію, він координує питання життєзабезпечення області. «Медичні заклади переведено у режим максимальної готовності. Заклади освіти відсьогодні зачинено: вони готуються надати притулок та харчування для евакуйованих українців. Готуємо для цього санаторії та інтернати. Паралельно провів нараду з керівниками підприємств критичної інфраструктури. Ми посилили охорону стратегічних об’єктів, серед яких Рівненська АЕС, Рівнеазот, газорозподільчі та енергетичні підприємства. Усі вони працюють без перебоїв», — доповідає голова жителям краю.

Рівненщина має 218 кілометрів кордону з Республікою Білорусь. «На кордоні в межах нашої області все спокійно: нас не атакують, ворога немає біля пунктів пропуску. Рівненська військова адміністрація на зв’язку з вами», — впевнено каже Віталій Коваль.

На щастя, Рівненщина поки що не стала об’єктом руйнівних ударів. У Рівному тролейбуси курсують безплатно, таке рішення ухвалив міський голова Олександр Третяк. Черги утворилися хіба що на АЗС. Певний ажіотаж є біля аптек та банкоматів: щоб зняти свій невеликий ліміт готівки, вистояла годину. Але перебоїв немає. Як, зрештою, й жодної паніки.

Сумщина. Резервісти готові боронити Україну

24 лютого о 8:00 голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко та Сумський міський голова Олександр Лисенко провели брифінг, під час якого поінформували населення про ситуацію, що склалася, і про заходи, яких влада вживає для забезпечення життєдіяльності регіону.

Ситуація залишається під контролем, органи влади різних рівнів виконують свої завдання, підприємства критичної інфраструктури працюють під посиленою охороною. Забезпечено потреби в товарах та послугах, медикаментах, електро-, водо-, газопостачанні. В області та Сумах створено оперативні штаби.

У першій половині дня в Сумах траплялися перебої з мобільним зв’язком. Про цілковитий спокій у місті й на території області не йдеться: спостерігається ажіотаж на окремих автозаправках, біля банкоматів, в аптеках, магазинах, де розрахуватися можна тільки готівкою.

До центрів комплектування та соціальної підтримки Сум і області приходять зі зброєю в руках охочі боронити рідну землю. З-поміж них ветеран АТО снайпер Едуард Пінчук. Він каже, що має значний військовий досвід, адже із серпня 2014-го по вересень 2015-го брав участь у боях на сході України, зокрема в донецькому аеропорту. За його словами, перебуває в резерві першої групи, розраховує повернутися до війська за тією самою спеціальністю на ту саму посаду.

На жаль, є й погані новини, які підтверджують офіційні джерела. За повідомленням сторінки Глухівської міської ради у фейсбуці, у місцеву лікарню доставили перших шістьох важкопоранених військовослужбовців Збройних сил України, яким терміново потрібна кров.

Одеса з вибухами, але без паніки

В Одесі приблизно о 5 ранку почули перші вибухи. Про них сказали, що то був запуск українських ракет, якими збивали ворожі безпілотники. Ще через годину Оперативне командування «Південь» заявило, що на Одещині жодних загроз вторгнення військових РФ немає.

Однак згодом у різних частинах міста пролунало ще кілька вибухів, які не залишали сумніву, що їхніми цілями були об’єкти на території Одеси. Вибухи пролунали на Меморіал 411-ї берегової батареї, 5 станції Великого Фонтану, в центрі міста. Атаковано було військові частини на Промисловій та В’ячеслава Кирилова. Ще один вибух пролунав на залізничній колії біля станції «Застава-II». Чи призвели ці вибухи до загибелі людей, наразі не відомо.

Тим часом бомбардування військової частини в селі Липецьке Подільського району Одеської області призвело до численних втрат. За останніми даними, повідомляють про 18 загиблих.

Станом на полудень вибухи в Одесі лунають регулярно. Ще до 9 ранку на сайті Одеської ОДА з’явилося спільне відеозвернення керівників держадміністрацій, Одеської міськради та начальників управління Нацполіції та ДСНС. Одеситів попросили бути пильними, зберігати спокій та утриматися від зайвих пересувань містом та недоречних нині розважальних заходів.

У цей час в Одесі всі об’єкти критичної інфраструктури, транспорт, медзаклади працюють у штатному режимі. У місті створено оперативний штаб. За даними обленерго, ДПЕК та облгазу, вони працюють у штатному режимі. Не працюють виші й дитсадки. Школи переведено на дистанційне навчання. У місті та області створюють блокпости, організовують роботу територіальної оборони. Поліція працює в посиленому режимі.

Южненський міський голова, оскільки це місто — супутник Одеси, звернувся до громадян із проханням за змогою виїхати з міста. Існує небезпека техногенної катастрофи в разі атаки на Одеський припортовий завод, на якому у сховищах зберігається аміак. Міська рада організувала щогодинні рейси автобусів до дачних селищ поза небезпечною зоною.

Явних виявів паніки в Одесі та навколишніх містечках не спостерігається. Про нештатну ситуацію свідчать хіба черги на автозаправках та цифри в пунктах обміну валют.

Тернопільщина. Триває запис у військо

На брифінгу повідомили про заходи штабу ради оборони щодо забезпечення життєдіяльності краю. Голова облдержадміністрації Володимир Труш повідомив, що всі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі, як і всі органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Голова обласної ради Михайло Головко зазначив, що Тернопільщина готова допомогти в поселенні українців, які приїдуть з інших областей. Задля цього використають усі санаторії, гуртожитки, шукають інші житлові приміщення.

Тернопільський міський голова Сергій Надал підкреслив, що тепло- та водопостачання не припиняють, усі відповідні міські служби працюють злагоджено та у звичному режимі. Зайнялися додатковою закупівлею медикаментів, паливно-мастильних матеріалів, щоб забезпечити обороноздатність міста і області.

Правоохоронці виставили блокпости на в’їздах і виїздах з обласного й районних центрів. 24 лютого тернопільських поліцейських підняли за бойовою тривогою, вся зброя на руках у поліції, діють авто- та піші наряди, а також на блокпостах. Людей, які мають бойовий досвід, — колишніх військових, учасників АТО та ООС, колишніх працівників поліції, громадських активістів та просто небайдужих краян залучають до охорони громадського порядку в їхніх населених пунктах, до роботи на блокпостах, у патрульних нарядах.

Уже вранці жителі Тернопільщини стали записуватися в територіальних центрах комплектування Збройних сил України до військових лав.

Закарпаття. Готові приймати біженців

В області створено гуманітарний штаб для швидкої зручної комунікації для розміщення евакуйованих осіб. На сайті обласної державної адміністрації вказано телефони, за якими громадяни можуть звертатися і отримувати адреси для розміщення. Ці самі телефони вказано й на гарячій лінії для біженців. Приймати біженців готові гуртожитки Ужгородського національного університету.

Для співпраці, координації, щоб визначити, як і чим саме підприємці Ужгорода можуть допомогти, що і як постачати, в Ужгородській міськраді зібрали на нараду представників торговельних мереж, закладів харчування, перевізників. Секретар ради Арсен Мелкумян зазначив, що вже найближчим часом в місті очікують на приїзд перших жителів з інших регіонів України. Їх забезпечуватимуть найнеобхіднішими речами, а також житлом.

У військовому плані ситуація в області залишається спокійною. Це, звичайно, якщо не враховувати черг біля банкоматів і на автозаправних станціях.

Насамкінець. Керівники всіх органів влади, місцевого самоврядування та силових структур просять українців ігнорувати можливі інформаційні фейки та вкидання інформації, яких уже було чимало. Просять орієнтуватися на перевірені й відповідальні джерела інформації.