Навчання у школах та вишах розпочнеться за графіком, але з певними особливостями епідемічної ситуації у кожному конкретному регіоні

Міністерство освіти і науки підготувало новий проєкт положення про дистанційне навчання. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет на брифінгу щодо початку нового 2020/2021 навчального року і попередніх результатів вступної кампанії до закладів вищої освіти.

«Цей проєкт пройшов громадське обговорення. На сьогодні його візують у центральних органах виконавчої влади. Найближчим часом його буде надано до ознайомлення, і сподіваюся, погоджено Кабміном», — зазначив урядовець.

Проєкт передбачає спрощення процедури організації дистанційного навчання, унормовану реалізацію змішаного навчання, а також враховує особливості дистанційного навчання під час карантину, повідомляє УНІАН.

Відповідальність — на місцях

Посадовець зауважив, що навчальний рік, як завжди, розпочнеться 1 вересня, але з певними особливостями епідемічної ситуації в кожному конкретному регіоні або адміністративно-територіальній одиниці.

Рівень епідемічної небезпеки визначатиме державна комісія з питань ТЕБ та НС. У разі «зеленого», «жовтого» або «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти буде дозволено у звичайному режимі, але з чітким дотриманням санітарних і норм безпечної поведінки. У разі встановлення «червоного» рівня відвідування закладів освіти учням і студентам буде заборонено, освітній процес відбуватиметься тільки в дистанційному режимі.

Сергій Шкарлет нагадав, що на сьогодні «червоний» рівень небезпеки встановлено у 19 зонах: «Місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка та Ізмаїл Одеської; міста Дубно та Острог, Костопільський і Радивилівський Рівненської; Бережани та Чортків і Бережанський район Тернопільської; місто Чернівці та Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський і Новоселицький райони Чернівецької області».

Він повідомив, що МОН звернулося до облдержадміністрацій, керівників департаментів та закладів освіти щодо організації освітнього процесу.

Керівники закладів та їхні засновники мають обов’язково забезпечити безперебійне водо-, газо-, електро— та теплопостачання закладів освіти. Обов’язкове підвезення учнів до закладів освіти та у зворотному напрямку із забезпеченням санітарного контролю транспортних засобів і дотриманням норм щодо кількості пасажирів.

Їм рекомендовано забезпечити заклади засобами індивідуального захисту й відповідним обладнанням. Адже, за словами посадовця, за законом ці функції покладено на місцеву владу й керівництво закладів: «Хочу нагадати, що більшість закладів загальної та середньої освіти в Україні — заклади комунальної власності. І відповідно організація їх технічного та матеріально-технічного та фінансового забезпечення згідно зі статтею 32 Закону «Про місцеве самоврядування», покладається на сільські, селищні, міські та обласні ради».

У гуртожитках окремі правила

Міністр зауважив, що навчальні заклади можуть самостійно визначати, як саме проводити навчання — дистанційно чи за наявності учнів. І є певна частина вишів, які вирішили повністю перейти на дистанційну освіту. Міністерство надавало їм рекомендації про проведення змішаної форми навчання. Проте, звісно, існують категорії вишів, які просто не можуть навчати певних професій дистанційно, як-от медики, пілоти та інші. Він пообіцяв, що фахівці відомства вивчають це питання і складуть перелік професій та вишів, де готують фахівців, від яких залежать життя і здоров’я людей, і ретельно проінспектують їх щодо методів і якості освіти.

Сергій Шкарлет повідомив, що на селекторній нараді 27 серпня керівники областей прозвітували про фактично 100% забезпечення шкіл і вишів масками, антисептиками, приладами для дистанційної термометрії тощо. Він пояснив, що для гуртожитків вишів не встановлювали нових правил. Адже для них існують чіткі регламенти від головного санітарного лікаря країни щодо проживання студентів. У цих документах зазначено, що у гуртожитках мають бути певні приміщення під ізоляційні бокси, куди направлятимуть тих, у кого виявлять підозру на коронавірус за наявності певних симптомів.

«Ми живемо з COVID-19 уже не один місяць. Тож всі й завжди мають пам’ятати про соціальну дистанцію, користування масками та антисептиками й про інші засоби безпеки. І дуже уважно ставитися до власного здоров’я й тих, хто нас оточує. Лише тоді почуватимемося захищеними», — резюмував урядовець.

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