Посилення співпраці на міжрегіональному та міжмуніципальному рівнях дуже важливе для досягнення справедливого стійкого миру, а також для відновлення та євроінтеграції України. Про це Президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи на III Міжнародному саміті міст і регіонів «Згуртовані заради миру і безпеки», що відбувся в Києві. Глава держави зазначив, що росія вкотре завдала ударів по містах на всій території України, внаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки та цивільна інфраструктура.

«Така російська війна: вони воюють проти міст і проти самого життя. І всюди, куди зайшла російська армія на території України, всюди, де є, на жаль, російська окупація, немає нормального життя. А в деяких містах взагалі нічого не залишилося, тільки випалені руїни», — зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що встановлення миру — завдання не лише для політиків загальнонаціонального рівня, саме тому важливо, щоб очільники міст і громадські лідери також докладали зусиль. Президент закликав підтримати кроки для справедливого тиску на росію, зокрема щодо нових дієвих санкцій.

«Найвагоміше, що ми можемо досягти разом, — це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України та всієї Європи. Так, щоб ніхто у Європі не боявся залишитися без захисту. І ми можемо це зробити», — акцентував глава держави.

Він подякував усім присутнім за єдність з Україною, підтримку українців та співпрацю. Завдяки взаємодії з партнерами з Європи, США та інших країн уже відбудовано сотні об’єктів інфраструктури. Така співпраця допомогла Україні пройти складні зими, а також отримати понад 7 тисяч одиниць енергетичного обладнання.

«Золоте серце» — гідним поваги «Золоте серце» — гідним поваги

За вагомий особистий внесок у надання благодійної та гуманітарної допомоги в умовах воєнної агресії рф, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України Володимир Зеленський вручив відзнаки «Золоте серце» заступниці мера Страсбурга (Франція) Веронік Бертоль, президентові Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Марку Коолсу, голові німецько-української організації BlauGelbes Kreuz (Німеччина) Лінді Людмилі Май, директорові Українського наукового центру іменіМацуґучіТадаші при Університеті Кобе Ґакуїн, почесному консулу України в Кобе (Японія) Йошіхіко Окабе, бургомістрові Графенвьорту (Австрія) Альфреду Рідлю, голові виконавчої ради Осло (Норвегія) Ейріку Лае Солбергу та виконавчому директорові Центру міжнародного розвитку Естонії Клену Яааратсу.

Володимир Зеленський започаткував відзнаку «Золоте серце» 2022 року. Відтоді цією спеціальною нагородою глава держави відзначає тих, хто зробив вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.

Виступаючи на ІІІ Міжнародному саміті міст та регіонів «Згуртовані заради миру і безпеки», Президент закликав представників місцевої влади європейських міст і громад підтримати політичну та дипломатичну боротьбу України за встановлення справедливого миру.

«Хочу подякувати вам за єдність і за те, що ви з Україною, а отжез усією Європою. Наш континент так, напевно, і побудував свою силу — завдяки єдності, завдяки мирній співпраці й завдяки міцності, надзвичайному потенціалу європейських міст і регіонів. Кожна частина Європи має значення для всієї Європи, і саме ми доводимо це нашими об’єднаними зусиллями та повагою одне до одного, — наголосив Володимир Зеленський. — Потрібна правда, яку можуть донести до своїх людей очільники міст і, що дуже важливо, громадські лідери. Потрібно, щоб політичну роботу заради миру підтримували й на рівні місцевого самоврядування. Потрібно, щоб міста і громади могли підтримувати одне одного».

Володимир Зеленський подякував усім, хто протягом років цієї війни допомагає нашій країні, нашим громадам, українцям — людям, сім’ям, дітям — усім нам. Допомагає нашій стійкості, допомагає людям вижити, витримати, вистояти, відновитися.

«Звісно, це надзвичайно масштабне завдання — повне відновлення, але вже робимо конкретні речі. Відбудовано вже сотні об’єктів інфраструктури разом з нашими друзями в Європі, з партнерами в різних країнах, Сполучених Штатах Америки — саме завдяки співпраці між регіонами й містами. Я особливо вдячний тим із вас, хто допоміг нам пройти зими цієї війни, — росіяни робили все, щоб у нас був блекаут. Завдяки співпраці з вами ми отримали понад 7 тисяч одиниць енергетичного обладнання, є вже й 454 проєкти в альтернативній енергетиці.

Дуже цінуємо співпрацю на рівні культурної дипломатії та для підтримки наших людей, які в час війни знайшли прихисток у ваших містах, ваших громадах—наші люди серед ваших людей. Справді, прихисток — це дуже важливо, і я дякую вам, що, незважаючи на те, що війна довга, дякую вам за повагу до українців.Дякую. І за спільне розуміння, що Україна обов’язково буде повноправною частиною Європейського Союзу. Ми бачимо, як багато може дати Україна всім у Європі. Наш досвід, наше прагнення бути вільними, наше вміння дати основу для єдності — це все, безперечно, потрібне Європі, безпосередньо Європейському Союзу. У цьому році нам справді потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу, і я хочу подякувати кожному й кожній, хто нас у цьому підтримує.

Найвагоміше, що ми можемо досягти разом, — завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для Україний усієї Європи. Так, щоб ніхто у Європі не боявся залишитися без захисту. Ми можемо це зробити.

Будь ласка, прошу,підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на росію —підтримуйте дипломатію, політичний та економічний тиск, будь ласка, закликайте до нових дієвих санкцій проти росії, її режиму заради припинення вбивств, припинення ударів, заради досягнення справжнього миру, заради того, щоб відповідальність росії за війну справді відчувалась — відчувалась москвою», — підсумував Президент.

Системне посилення стійкості на місцях Системне посилення стійкості на місцях

Урядова команда системно працює для посилення стійкості на місцях, щоб кожна людина, яка живе у громаді, отримувала всі необхідні послуги. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час III Міжнародного саміту міст і регіонів «Згуртовані заради миру і безпеки». Він зазначив, що для досягнення поставлених цілей уряд зосереджується на чотирьох ключових напрямах роботи, перший з яких — фінансова спроможність місцевих бюджетів.

«У січні — травні 2025 року спрямували на місця понад 74 мільярди гривень у вигляді дотацій та субвенцій. Надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком зросли. ПДФО — на 20%, єдиного податку — на 13%, плати за землю — на 14%, акцизного податку — на 38%. Залишки на рахунках становлять майже 160 мільярдів гривень», — повідомив Денис Шмигаль.

Відновлення — ще один із пріоритетів, над якими працює уряд. Зокрема, за словами Прем’єр-міністра, на місцях реалізують майже 900 проєктів відбудови за кошти Фонду ліквідації наслідків агресії та Європейського інвестиційного банку. 2025 року через Проєктний інвестиційний менеджмент буде профінансовано 91 проєкт на понад 200 млрд грн.

Цього року уряд уже розподілив 14,5 млрд грн додаткової дотації на подолання наслідків війни. Також на укриття, аварійні роботи та ремонти інженерних мереж спрямовано додаткових 1,8 млрд грн для 180 прифронтових громад. Державному агентству відновлення надано 5,2 млрд грн на комплексну відбудову Бородянки, Тростянця, Циркунів, Посад-Покровського та Ягідного.

«Наші пріоритети відновлення залишаються незмінними: житло, освіта, медицина, енергетика, очищення землі від російських мін і снарядів», — наголосив Денис Шмигаль. Він додав, що в межах Програми з відновлення України держава розподілила 5 млрд грн громадам, а за програмою «єВідновлення» понад 89 тисяч родин отримали компенсації за пошкоджене житло та майже 18 тисяч сертифікатів видано за знищене майно.

Третім напрямом роботи уряду Прем’єр-міністр назвав енергетику. Громадяни залучили понад 1,8 тисячі енергетичних кредитів на 534 млн грн, а підприємства — на понад 1,6 млрд грн.

«Цього року плануємо залучити понад 900 МВт потужностей когенераційних установок і блочно-модульних котелень. Це частина нашої великої битви за світло і тепло, в якій обов’язково переможемо», — наголосив Денис Шмигаль.

Активізація місцевої економіки, на якій також зосереджений уряд, сприяє залученню приватних інвестицій і пришвидшує процес відновлення та розвитку. Прем’єр-міністр нагадав, що через дерегуляцію та цифровізацію держава формує сприятливе для бізнесу середовище.

«6,2 мільярда гривень отримали українці у вигляді грантів для започаткування та розвитку власної справи, більш як 6 мільярдів гривень — грантів на розвиток переробної промисловості», — зазначив він. Денис Шмигаль додав, що майже 2 тисячі ветеранів та їхніх рідних започаткували бізнес завдяки державним грантам. Крім того, на місцях створюються індустріальні парки, яких вже зареєстровано майже сотню.

«Уряд перебуває в постійній комунікації з місцевими спільнотами, нашими громадами. Ми завжди готові допомогти та підтримати», — наголосив Прем’єр-міністр.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ