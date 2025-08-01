На одному з наймасштабніших інфраструктурних проєктів країни — будівництві магістрального водогону з річки Південний Буг — розпочато заповнення системи

Це один із завершальних етапів будівництва, який передує пусконалагоджувальним роботам і відновленню водопостачання в місті. Проєкт реалізує Державне агентство відновлення в координації з Мінрозвитку.

Магістральний водогін — це понад 130 км нової інфраструктури. Щоб система працювала стабільно, воду подають поступово. Кожен клапан, кожне з’єднання проходить перевірку в режимі реального часу. Уся система перебуває під постійним моніторингом тиску та роботи обладнання.

«Вода поступово йде мережами і в другій половині серпня з’явиться у кранах миколаївців. Проєкт водогону для Миколаєва — не лише про швидку подачу води понад 500 тисячам людей, що, безперечно, важливо. Цей проєкт комплексний, на майбутнє. Адже прораховано сценарії вартості прокачування води для міста, щоб у подальшому стримати тариф, закладено енергоефективні та безпекові рішення», — сказав голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Станом на 30 липня:

· змонтовано понад 134 км труб — 98% загальної протяжності;

· насосні станції готові більш як на 80%;

· проведено промивання системи, завершено монтаж основного обладнання;

· загальна будівельна готовність об’єкта — 85%.

«Закінчено основний етап будівництва миколаївського водогону. Розпочали заповнення системи водою. Це один з найвідповідальніших моментів. У серпні після завершення заповнення системи й остаточного тестування водопостачання відновлять для понад пів мільйона жителів Миколаєва вперше з 2022 року», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Будівництво водогону розпочалось у січні 2025 року. Вартість реалізації проєкту знижено більш як на 2,5 млрд грн. Зекономлені кошти спрямовують на реалізацію інших проєктів у галузі водопостачання у Дніпропетровській, Одеській та Полтавській областях.

Проєкт реалізують у Миколаївській області для ліквідації наслідків підриву росіянами водогону Дніпро — Миколаїв. Він передбачає будівництво водозабору з Південного Бугу та водогону завдовжки понад 67 км і складається із трьох ділянок. Пропускна спроможність водогону — 120 000 мі на добу для Миколаєва та 50 000 мі для меліоративної системи міста Нової Одеси і Миколаївського району. Це дасть змогу забезпечити водою жителів Миколаєва і згодом — потреби зрошення.

Джерела: Міністерство розвитку громад та територій

Агентство відновлення