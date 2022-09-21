Україна продовжує активно готуватися до опалювального сезону, який справедливо називають найскладнішим в історії держави. Уряд постійно інформує, якими темпами накопичуються паливні ресурси. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що країна матиме достатньо газу й буде забезпечена вугіллям. Повідомляє про домовленості з міжнародними партнерами щодо додаткових фізичних поставок блакитного палива. Наголошує, що уряд готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону, зокрема тих, що пов’язані з воєнними ризиками: «Працюємо над забезпеченням матеріально-технічної бази: вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, майже 100 електростанцій тощо. Також продовжує надходити обладнання від міжнародних партнерів як гуманітарна допомога».

Людей, звісно, цікавить питання, чи будуть вони взимку з теплом в оселях. Та їх не менше цікавить питання здатності сплачувати за комунальні послуги. Для тих, кому це самостійно зробити не під силу, надактуальне отримання відповідної фінансової допомоги від держави.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що уряд подбав, аби забезпечити вчасність та ефективність надання житлових субсидій, що особливо актуально в умовах опалювального сезону. Тож у відомстві підкреслюють: українці в новому опалювальному періоді будуть із субсидіями.

Подбати про людей

«Уже за кілька тижнів розпочнеться опалювальний період. Цього року він особливий, адже проходитиме в умовах широкомасштабної агресії росії проти України. Тож домогосподарства з низьким рівнем доходів потребуватимуть допомоги від держави у вигляді житлових субсидій. При цьому не менша потреба в отриманні субсидій на оплату житлово-комунальних послуг є у внутрішньо переміщених осіб та громадян, які перебувають на території адміністративно-територіальних одиниць, де органи соціального захисту населення, зокрема через бойові дії, не мають змоги забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування.

Для вирішення найбільш актуальних питань щодо надання субсидій в умовах початку нового опалювального періоду Мінсоцполітики ініціювало, а уряд підтримав зміни до Положення про порядок надання житлових субсидій. Цим рішенням передбачено передачу функцій призначення, нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг від органів соцзахисту населення до органів Пенсійного фонду, які працюють за екстериторіальним принципом», — ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Мінсоцполітики роз’яснює, що в умовах воєнного стану екстериторіальний принцип надання цих видів соцпідтримки дасть змогу: забезпечити право людей на допомогу від держави за будь-яких обставин, що важливо в умовах воєнного часу, коли частина людей вимушено змінила місце проживання; зберігати централізовано дані громадян, необхідні для призначення та розрахунку житлових субсидій і пільг, щоб не втрачати їх в умовах окупації окремих територій, а також за потреби оперативно корегувати; автоматизувати та прискорити процеси призначення, нарахування та виплати житлових субсидій і пільг; централізувати фінансування виплат, що оптимізує та прискорить час проходження коштів.

«Соцпідтримка має надходити громадянам вчасно, у справедливому обсязі і в ефективний спосіб. З огляду на масштабне переміщення людей в нашій країні запропоновано не враховувати до середньомісячного сукупного доходу громадянам під час розрахунку житлової субсидії: допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам; компенсацію для покриття понесених витрат, пов’язаних з розміщенням у своєму житловому приміщенні ВПО за програмою «Прихисток».

Змінами, які вніс уряд, поширено порядок розрахунку житлової субсидії на оплату електроенергії домогосподарствам, що внаслідок збройної агресії рф проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і використовують побутові електроприлади для обігрівання житлових приміщень, на всі території в зоні проведення бойових дій або ті, котрі перебувають у тимчасовій окупації. Крім того, запропоновано переглянути критерії надання житлових субсидій особам, яким надається допомога у зв’язку з частковим безробіттям, а також людям, що втратили роботу в період воєнного стану, передбачивши можливість призначення субсидії з урахуванням фактично отриманих доходів у розмірі допомоги у зв’язку з безробіттям. Усі зміни забезпечать вчасність та ефективність надання житлових субсидій», — констатують у Мінсоцполітики.

Чого очікувати наступного року

Уряд уже передав на розгляд парламенту проєкт держбюджету-2023. У ньому дуже чіткі пріоритети: обороноздатність і безпека країни та люди, які мають відчувати підтримку держави у складний період. Усе інше має чекати до кращих часів.

Міністр соцполітики Оксана Жолнович каже, що 35% бюджету становлять усі соцвидатки і цього не мало, оскільки бюджет військовий (майже 50% бюджету піде на сектор безпеки і оборони. — Ред.).

«Нікому не плануємо зменшувати, а тим більше скасовувати соцвиплати. Попри війну, попри всю складність ситуації, розуміємо, що величезна кількість людей опиняється у складних життєвих обставинах. Робитимемо максимум, щоб підтримати їх і вивести з таких обставин. Хоч бюджет ще не ухвалив парламент, ми добре комунікуємо із профільним комітетом, тож на сюрпризи зі зменшенням соцвидатків не очікуємо. Навпаки, в комітеті говорять про пошук додаткових резервів. Тож якщо й ітиметься про зміни, то лише в бік збільшення», — вважає вона.

Міністр акцентує: якщо такі додаткові резерви з’являтимуться — чи то міжнародна допомога, чи то збільшення надходжень податків, — їх одразу спрямовуватимуть на підвищення соцгарантій людям.